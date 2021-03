LIVE MN - Femminile, Milan-Empoli (1-0) - Dowie regala i tre punti alle rossonere

Dopo due sconfitte consecutive, (contro Juve in campionato e Inter in Coppa Italia) il Milan di mister Ganz torna alla vittoria. E lo fa con una prestazione convincente: nonostante le tantissime occasioni divorate nel corso dei novanta minuti e le difficoltà degli ultimi minuti, le rossonere portano a casa i tre punti grazie alla rete di Dowie.

94' Finisce qui! 1-0 Milan.

92' La punizione di Glionna sfiora l'incrocio. Pericolo per il Milan.

91' Punizione al limite per l'Empoli. Giallo per Agard.

90' Quattro minuti di recupero.

86' Cambio nel Milan: fuori Boquete e Dowie, dentro Grimshaw e Tucceri Cimini.

79' Altra occasione per il Milan con Giacinti e altra chance sprecata: l'attaccante rossonera prova la conclusione ma Cappelletti blocca in due tempi.

75' Ripartenza del Milan con Giacinti, che a tu per tu con Cappelletti si fa ipnotizzare.

73' Cambio nel Milan: fuori Jane, dentro Mauri.

70' Traversa dell'Empoli. Conclusione da fuori area di Prugna che prende in pieno il legno.

67' Tiro dalla media distanza di Hasegawa, ma la conclusione termina fuori,

63' GOOOOOOOOOOL! Imbucata di Boquete per Dowie. L'attaccante rossonera, a tu per tu con il portiere, non sbaglia. 1-0!

59' Cross di Bergamaschi per Giacinti che non ci arriva per pochissimo.

49' Cambio nel Milan: fuori Rizza, dentro Kulis.

47' Altra occasione per il Milan! Rizza entra in area e tira, ma il suo tiro viene bloccato sulla linea di porta dalla difesa empolese.

45' Inizia il secondo tempo.

Ottimo primo tempo delle rossonere, che non sono ancora riuscite a trovare la rete del vantaggio nonostante le tantissime occasioni divorate, tra cui il doppio palo di Vero Boquete e i due pallonett di Giacinti e Dowie terminate fuori di pochissimo dallo specchio della porta.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

38' Pallonetto di Giacinti dal limite dell'area, ma l'attaccante rossonera mette incredibilmente fuori. Poco ciniche le rossonere in questo primo tempo.

36' Dolping brucia in velocità Vitale e tira: palla fuori.

27' Dowie sfrutta un errore di Cappelletti e prova un pallonetto che termina sul fondo. Rossonere ancora vicine al vantaggio.

24' Cross di Bellucci che diventa un tiro, terminato tra le braccia di Korenciova.

20' Ripartenza Empili con Domping, ma la conclusione dal limite viene bloccata da Korenciova.

19' Traversone di Bergamaschi per Boquete: il colpo di testa è ancora una volta centrale.

14' Cross di Hasegawa per la testa di Dowie: Cappelletti blocca a terra.

6' OCCASIONISSIMA MILAN! Sponda di Giacinti per Boquete, che calcia di prima e colpisce il palo. La palla attraversa tutta la linea di porta e ricolpisce ancora il palo, per poi terminare tra le braccia di Cappelletti.

4' Cross di Rizza per la testa di Dowie, ma la conclusione è troppo centrale.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di Milan-Empoli Ladies, sedicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Il Milan di Maurizio Ganz arriva dalle pesanti sconfitte contro la Juventus (4-0 in campionato) e contro l'Inter (2-1 in Coppa Italia). Le rossonere, quindi, sono chimate ad una risposta importante. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Hasegawa, Jane, Boquete, Rizza; Dowie, Giacinti. A disposizione: Piazza, Rask, Grimshaw, Kulis, Morleo, Tucceri, Tamborini, Coda, Mauri. All. Maurizio Ganz.

EMPOLI (4-3-3): Cappelletti, Di Guglielmo, Knul, Prugna, Da Rita, Acuti, Glionna, Domping, Giatras, Bellucci, Morreale. A disposizione: Brscic, Cinotti, Caloia, Fedele, Toniolo, Iannazzo, Miotto, Nicolini, Fabiano. All. Alessandro Spugna.