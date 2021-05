LIVE MN - Femminile, Milan-Fiorentina (1-3): brutta sconfitta per le rossonere

Bruttissima sconfitta delle rossonere che, nonostante un secondo tempo dominato, non riesce a portare a casa punti. Una sconfitta pesante, condizionata soprattutto dall'espulsione ad inizio partita di Korenciova.

95' Finita.

90' Quattro minuti di recupero.

87' Possesso palla sterile della Fiorentina.

82' Ci prova Vitale di testa: palla fuori.

81' Gol della Fiorentina. Nonostante l'assedio finale, le rossonere prendono il terzo: cross di Adami, sponda di Sabatino e Vigilucci realizza il 3-1.

79' Cambio nel Milan: fuori Jane, dentro Spinelli.

75' PALO! Discesa di Bergamaschi sulla destra, entra in area e prova il tiro: l'esterna rossonera prende in pieno il palo, complice anche una deviazione di Schroffenegger.

72' Missile terra-aria di Fusetti da 35 metri: Schroffenegger mette prima sul palo e poi in corner.

71' Ammonita anche Neto.

68' Ci prova Jane da fuori area: Schroffenegger mette in corner.

65' Cartellino giallo per Breitner

61' GOOOOOOOOOOOOL! Giacinti spiazza il portiere e riapre il match!

60' CALCIO DI RIGORE! Appena entrata, Rinaldi guadagna un penalty.

55' Secondo cambio nel Milan: dentro Deborah Salvatori Rinaldi, fuori Tucceri Cimini

50' Raddoppio Fiorentina con Baldi, sorprendendo Piazza sul proprio palo realizza la rete del 2-0. Ora si fa durissima per le rossonere.

45' Inizia la ripresa.

Non un bellissimo primo tempo da parte di entrambe le squadre, che si mette subito in salita per le rossonere con il gol di Sabatino e l'espulsione di Korenciova dopo solamente 15 minuti.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Pallonetto di Giacinti che finisce alto sopra la traversa.

40' Ci prova Monnecchi: ottima parata di Piazza che mette in corner.

32' Corner per la Fiorentina: ci prova Thogersen di testa, bellissima risposta di Piazza.

26' La conclusione sbatte sulla barriera viola.

25' Punizione dal limite dell'area per il Milan.

14' Cambio nel Milan: entra Piazza, esce Dowie.

14' Espulsa Korenciova. L'estrema difensore rossonera blocca una ripartenza della Fiorentina con Baldi in modo irregolare, anche se ci sono molti dubbi sul colore del cartellino estratto dall'arbitro.

12' Ci prova Giacinti di prima intenzione, ma la conclusione è troppo centrale.

8' Gol della Fiorentina. Bell'azione delle viola, che realizzano la rete del vantaggio grazie ad un grandissimo gol di Daniela Sabatino, ex della gara.

3' Prima conclusione del match: ci prova Boquete al volo, palla alta.

1' Inizia il match

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Fiorentina femminile, match valido per la ventesima giornata di Serie A. La qualificazione in Champions delle rossonere è sempre più vicina, e una vittoria oggi potrebbe chiudere la pratica. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN: Korenciova, Vitale, Agard, Fusetti, Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri, Giacinti, Dowie. A disposizione: Rask, Hasegawa, Conc, Spinelli, Piazza, Rizza, Rinaldi, Tamborini, Mauri. All: Ganz

FIORENTINA: Schroffenegger, Thogersen, Tortelli, Quinn, Zanoli, Breitner, Neto, Vigilucci, Monnecchi, Sabatino, Baldi. A disposizione: Cordia, Piemonte, Lorieri, Clelland, Adami, Middag, Ohrstrom, Arnth, Forcinella. All. Cincotta