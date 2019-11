LIVE MN - Femminile, Milan-Juventus (2-2): finita. Vitale acciuffa il pari nel recupero

93' FINISCE QUI! Il Milan di Ganz pareggia all'ultimo secondo, grazie al gol di Vitale, una partita che sembrava ormai vinta dalla Juventus, brave le rossonere a crederci fino alla fine. Finisce 2-2.

93' GOOOOOOOOOOLLLLL DEL MILAN!!!! Cross al bacio da metà campo di Tucceri per la testa di Vitale che, con una grandissima girata, mette il pallone in porta. Pareggio Milan allo scadere.

90' Tre minuti di recupero!

90' OCCASIONISSIMA MILAN! Tucceri mette in mezzo per Bergmaschi che a pochi passi dalla porta non riesce a mettere la palla in rete.

83' cambio per il MIlan: esce Heroum, entra Zigic.

81' GOL DELLA JUVE! Palla recuperata dalle bianconere sulla trequarti con Cernoia, che velocemente serve Staskova a tu per tu con Korenciova; la classe '00 non sbaglia e porta la propria squadra in vantaggio.

76' Ammonita Cernoia per proteste.

75' Occasione Juve! Cross di Girelli dalla sinistra, velo di Cernoia e palla che arriva a Galli. La numero 4 bianconera, però, mette fuori di poco.

73' Cartellino giallo anche per Vitale.

72' Ammonita Giacinti per proteste.

70' Bellissimo cross di Jane per la testa di Salvatori Rinaldi che però non trova lo specchio della porta

66' Cambio anche per il Milan: esce Andrade ed entra Salvatori Rinaldi.

65' Cambio per la Juve: esce Rosucci ed entra Caruso

58' Gioco fermo da almeno cinque minuti per un infortunio alla Boattin in uno scontro di gioco contro Lady Andrade.

50' GOOOOOOL DEL MILAN! Punizone dalla destra di Tucceri, palla per Giacinti che fa la sponda per Conc e, a porta vuota, la numero 17 non sbaglia. Pareggio Milan dopo soli 5 minuti dall'inizio della seconda metà di gara.

45' Primo cambio della gara da parte della Juve: fuori Aluko, dentro Staskova

45' Inizia il secondo tempo.

Fine primo tempo. Buon inizio del Milan ma Juventus più cinica: dopo il gol della ragazze di Guarino le rossonere non hanno più saputo creare occasioni importanti.

45' L'arbitro ha deciso: un solo minuto di recupero.

44' Punizione pericolosa dai 30 metri per le ragazze di Ganz con Bergamaschi che colpisce in pieno la barrieera e palla che arriva comoda tra le braccia di Giuliani.

36' Aggiornamento dagli altri campi per la corsa Champions League: la Florentia sta battendo 2-0 la Roma.

25' Rossonere che dopo l'autogol di Fusetti sono andate in palla e commettono tantissimi errori, favorendo così le manovre bianconere.

20' GOL DELLA JUVE! Cross di Cernoia dalla sinistra e Fusetti, per anticipare Girelli, devia sfortunatamente la palla in porta. Vantaggio delle bianconere dopo 20 minuti di buon Milan.

10' OCCASIONE JUVE! Tucceri per provare un retropassaggio a Korenciova regala il pallone ad Aluko che, poco coordinata, mette la palla tra le braccia dell'estremo difensore del Milan.

6' Punizione dalla trequarti per le bianconere; palla che arriva a Gama, nel cuore dell'area di rigore, che di testa mette fuori

3' TRAVERSA MILAN! Giacinti sfrutta una distrazione delle bianconere e con un potente sinistro prende il legno sopra la testa di Giuliani.

2' OCCASIONE MILAN! Le rossonere, con Conc, recuperano un pallone importante nella trequarti avversaria. Palla poi che arriva a Giacinti, dopo un errore di Sembrant, che di destro prova il tiro ma Giuliani respinge in corner!

1' INIZIA MILAN-JUVE! Prima pallone per le bianconere!

Le formazioni ufficiali:

Milan: Korenciova, Vitale, Hovland, Fusetti, Tucceri, Heroum, Jane, Conc, Bergamaschi, Giacinti, Andrade.

A disposizione: Piazza, Amaral, Carissimi, Kulis, Zigic, Rinaldi, Longo, Tamborini, Mauri. All. Ganz.

Juventus: Giuliani, Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin, Pedersen, Galli, Cernoia, Rosucci, Aluko, Girelli

A disposizione: Sikora, Franco, Bonansea, Panzeri, Staskova, Souza Alves, Caruso, Tasselli, Beretta. All. Guarin

-

Amici e amiche di MilanNews.it benvenuti alla diretta di Milan - Juventus, big match valido per la sesta giornata di Serie A Femminile, direttamente dallo stadio Brianteo di Monza. Le rossonere arrivano da quattro vittorie e un pareggio, mentre le ragazze di Guarino sono a punteggio pieno. Gara che sarà sicuramente piena di emozioni, quindi rimanete collegati!