LIVE MN - Femminile, Milan-Roma 1-0: altra vittoria, Giacinti decisiva dal dischetto

Novantaquattro minuti difficilissimi per la squadra di Ganz, che grazie al rigore realizzato da Valentina Giacinti - sette gol nelle ultime sei partite - porta a casa a tre punti e continua a rimanere a sole tre distanze dalla capolista Juventus. Primo tempo disastroso per il Milan, ma alla ripresa le rossonere sono entrate in campo con la giusta mentalità.

94' FINISCE QUI! 1-0!

91' Grande giocata di Cocn, che riesce a trovare il giusto varco per servire Dowie. La numero 10 rossonera, però, spreca una grande occasione.

90' Quattro minuti di recupero.

90' Altra sostituzione tra le rossonere: fuori Giacinti, dentro Salvatori Rinaldi.

88' Cambio nel Milan: fuori Boquete, dentro Conc.

86' Instancabile Giacinti! Recupero palla fuori dall'area di rigore e tiro di potenza, ma Pipitone para.

83' Cartellino giallo per Claudia Mauri.

81' Cambio per la Roma: fuori Pettinuzzo, dentro Corelli.

78' Occasione per il Milan con Boquete, che in mezzo all'area calcia ma Pipitone riesce a smanacciare in corner.

75' Tiro di Giugliano e palla che esce fuori dallo specchio della porta.

73' Giallo per Boquete.

70' GOOOOOL DEL MILAN! Giacinti spiazza Pipitone e realizza la rete del vantaggio.

69' Rigore per il Milan: Pettenuzzo colpisce Dowie in area, è fallo!

63' Tiro di Grimshow dal limite. Pipitone blocca la conclusione della 11 rossonera.

59' Giacinti tocca per Cimini, che prende in pieno Sofia. Corner per il Milan.

58' Esce Serturini, dentro Pipitone.

56' ROSSO PER BALDI! Il portiere della Roma tocca due volte il pallone su rimessa dal fondo e offre una punizione a due per il Milan.

55' OCCASIONE MILAN! Anticipo di Rizza a centrocampo e palla che arriva a Giacinti, che di prima prova la conclusione. Tiro che sfiora il pallo.

50' Punizione di Boquete che viene respinta dalla difesa della Roma.

48' Buon inizio del Milan.

45' Inizia il secondo tempo.

Finisce qui il primo tempo. Approccio sbagliato per la squadra di Ganz, che mostra tante insicurezze. Roma finora molto meglio delle rossonere: le giallorosse sono andate vicine al vantaggio più volte, soprattutto nel finale, con una grande conclusione di Giugliano che ha sfiorato il palo.

46' Doppio fischio del direttore di gara, fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

41' Occasione per la Roma! Dopo una serie di rimpalli, Giugliano si ritrova il pallone davanti a sè e lascia partire il tiro. Conclusione che esce fuori di pochissimo.

37' Terzo angolo per le rossonere: fallo di Grimshow sul portiere avversario.

34' Corner per il Milan: pallone bloccato da Baldi.

27' Milan che prova a riorganizzare le idee con Boquete, sempre cercata dalle compagne.

22' Milan in difficoltà.

15' Altro tiro di Linsdey, ma palla che vola alta sopra la traversa.

13' Tiro di Giugliano dalla lunga distanza. Korenciova blocca.

11' Cross perfetto di Fusetti per la testa di Giacinti, ma l'attaccante rossonera è stata trovata in fuorigioco.

8' Dowie recupera un ottimo pallone sulla trequarti avversaria e lascia partire il tiro che sbatte sulla schiena di Pettenuzzo. Occasione sprecata.

6' Roma che scende molto bene sulla sinistra. Secondo corner per le giallorosse.

2' Primo cornere della Roma. Bartoli colpisce di testa, ma Korenciova blocca.

1' Si parte! Primo pallone per le rossonere

Formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Korenciova, Spinelli, Fusetti, Agard, Rizza, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri Cimini, Giacinti, Dowie.

ROMA (4-3-3): Baldi, Sofia, Da Silva, Giugliano, Bartoli, Serturini, Ciccotti, Lindsey, Swaby, Torres, Pettenuzzo

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Milan-Roma, match valido per l'ottavo turno del campionato di Serie A Femminile. Le ragazze di mister Ganz sono chiamate a rispondere alla vittoria di ieri della Juventus, che attualmente si trova a tre punti in più rispetto alle rossonere. Non sarà una gara per niente facile per Giacinti e compagne, che proveranno anche quest'oggi a strappare tre punti importanti per la corsa Champions. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi!!