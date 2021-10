LIVE MN - Femminile, Napoli-Milan (0-1) - Andersen regala i tre punti alle rossonere

Dopo oltre novanta minuti intensi è il Milan a portare a casa i tre punti, pesantissimi per la corsa alla Juventus. Le rossonere, dopo un primo tempo pazzo in cui hanno trovato il gol dell'1-0 grazie alla rete di Andersen, tornano alla vittoria. Una buona prestazione da parte delle ragazze di mister Ganz, che hanno imparato a soffrire e a reagire nei momenti di difficoltà.

93' Finisce qui! Napoli-Milan 0-1.

90' 3 minuti di recupero.

90' Ammonita Giacinti.

80' Ci prova Popadinova, ma Giuliani blocca il pallone.

73' Cambio nel Napoli: dentro Chatzinikolau e Popadinova, fuori Acuti e Goldoni.

67' Fallo di Garnier su Bergamaschi nettamente in ritardo, ma l'arbitro fischia la punizione ma non estrae il secondo giallo.

65' Giallo per Sara Tui.

63' Cambio anche nel Milan: fuori Adamai, dentro Thomas.

61' Primo cambio nel Napoli: dentro Porcarelli, fuori Imprezzabile.

57' OCCASIONE MILAN! Coast to coast di Bergamaschi, che si fa tutto il campo e arriva a tu per tu con Aguirre. L'esterno del Milan, però calcia male e si va ipnotizzare dall'estremo difensore pertenopeo.

45' Inizia il secondo tempo.

Un primo tempo non bellissimo ma pieno di emozioni. Il match tra le due squadre si apre con un rigore, molto dubbio, per il Napoli, ma Goldoni sbaglia. Il Milan poi riesce a portarsi in vantaggio grazie ad Andersen. Non finisce qui: in pochissimi istanti il Milan sbaglia un rigore con Giacinti e rimane in 10 a causa dell'espulsione di Codina.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

42' Espulsa Codina, rossonere in 10.

41' SBAGLIA GIACINTI! Aguirre ipnotizza il capitano delle rossonere dagli 11 metri, sulla ribattuta arriva Bergamaschi ma la difesa azzurra riesce a salvare sulla linea.

40' Brutto fallo di Garnier su Grimshaw, rigore per il Milan!

35' Milan in pieno controllo del match.

29' Cross di Andersen per la testa di Jane, ma la conclusione termina fuori.

26' Azione personale di Boquete, che salta le avversarie come birilli, ma il il mancino dell'87 spagnola è troppo centrale.

23' GOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! Conclusione di Adami, Aguirre non trattiene e Andersen, con un tap-in facile, porta in vantaggio le rossoner

15' In questa fase il gioco staziona soprattutto a centrocampo.

8' TRAVERSA!!! Goldono dagli undici metri colpisce in pieno il palo sopra la testa di Giuliani!

7' Rigore molto dubbio per il Napoli! Il contatto avviene fuori area, ma l'arbitro indica comunque il dischetto. Cartellino giallo per Codina.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Milan femminile, match valido per la quinta giornata di Serie A. Dopo quattro vittorie e una sconfitta - contro il Sassuolo -, le ragazze di Maurizio Ganz sono pronte a ripartire dalla trasferta con le partenopee. Rimanete con noi per restare aggiornati minuto per minuto sul match delle rossonere.

Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Milan femminile:

Napoli (4-3-3): Aguirre, Corrado, Garnier, Di Marino, Abrahamsson, Imprezzabile, Colombo, Acuti, Goldoni, Sara Tui, Erzen. All.: PistolesiA disposizione: Capitanelli, Popadinova, Toniolo, Porcarelli, Kuenrath, Awona, Severini, Chiavaro, Chatzinikolau.

Milan (3-4-2-1): Giuliani; Agard, Arnadottir, Codina; Bergamaschi, Adami, Jane, Andersen; Grimshaw, Boquete; Giacinti. All.: Ganz. A disposizione: Korenciova, Rizza, Fusetti, Tucceri, Longo, Miotto, Ronchetti, Ticozzelli, Thomas.