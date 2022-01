LIVE MN - Femminile, Verona-Milan (0-6) - Che vittoria delle rossonere!

Dopo novanta minuti pienamente dominati, il Milan di Mister Ganz chiude con sei reti a zero il match contro l'Hellas Verona. Le rossonere sono andate a segno con: Bergamaschi, Longo, Guagni, Tucceri, Thomas e Stapelfeldt.

91' Finisce senza recupero la partita.

90' Punizione dal limite per il Milan, ma la conclusione di Stapelfeldt è troppo debole.

83' Continua il pressing del Milan, ma senza affondare il colpo.

71' Doppio cambio nel Milan: fuori Longo e Thomas, dentro Piemonte e Cortesi.

64' GOOOOOOOOOOOOL! Cross di Thrige per Stapelfeldt, che a pochi passi dalla porta non sbaglia. 6-0!

56' Continua ad attaccare il Milan, ma l'Hellas difende.

49' GOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Manita del Milan! Sullo sviluppo di un corner, Thomas di testa non sbaglia.

45' Inizia la ripresa.

Terminano i primi quarantacinque minuti tra Hellas Verona e Milan. Partita a senso unico in questa prima metà di gara, con le rossonere che chiudono già la pratica realizzando quattro gol: a segno Bergamaschi, Longo, Guagni e Tucceri.

45' Fine primo tempo.

40' Continua il dominio delle rossonere, Hellas in balia della squadra di Ganz.

36' POKER!!! GOOOOOOL! Cross di Anders per Tucceri che al volo non sbaglia. 4-0!

28' GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! Corner di Tucceri, Halland smanaccia sulla schiena di Guagni che realizza così la prima rete in maglia rossonera.

23' GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! Thomas raccoglie la sfera dopo la traversa di Tucceri, cross in mezzo per Longo che a pochi passi dalla porta non sbaglia.

19' Ora il Milan mentiene il possesso della palla.

15' Ripartenza delle rossonere con Thomas, conclusione dal limite dell'area e palla deviata in corner.

11' GOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOL! Bellissima azione delle rossonere! Thomas trova Bergamaschi all'interno dell'area e di prima intenzione piazza il pallone sotto il sette. Vantaggio Milan!

4' Primo squillo del Milan: Grimshaw prova il tiro dalla distanza, palla altissima.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a Hellas Verona-Milan femminile, match valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Le rossonere arrivano dalla delusione della Supercoppa Italiana, con la squadra di Ganz battuta dalla Juventus per 2-1. Rimanete con noi per restare aggiornati minuto per minuto sul match delle rossonere.

Formazioni ufficiali:

Hellas Verona (4-2-3-1): Haaland, Ledri, De Sanctis, Sardu, Jelencic, Anghileri, Rognoni, Ambrosi, Mancuso, De Cao, Horvat. A disp: Rubinaccio, Corsi, Oliva, Pasini, Lotti, Casellato, Cabrera, Bissoli, De Pellegrini. All: Brutti

MILAN (3-4-3): Giuliani; Guagni, Fusetti, Arnadottir; Thrige, Adami, Grimshaw, Tucceri Cimini; Bergamaschi, Longo, Thomas. A disp: Fedele, Babb, Stapelfeldt, Selimhodzic, Piemonte, Agard, Miotto, Cortesi, Dal Brun. All. Ganz.