live mn Feyenoord-Milan (1-0): primo round agli olandesi. Decisiva una papera di Maignan

23.02 - Il Milan perde contro una squadra incerottata, con tantissimi assenti e senza un allenatore poiché Brian Priske è stato esonerato solamente lunedì. E pure, il Feyenoord ha sfoderato una signora prestazione, avvantaggiata da un gol arrivato dopo 3' grazie a una papera di Maignan su tiro da fuori di Paixao. Va detto che ha inciso molto in occasione del gol la pioggia battente su Rotterdam. Milan che ha giocato un brutto primo tempo, che ha rischiato di subire il raddoppio ancora con Paixao, versione Garrincha, il quale ha centrato la traversa. Meglio nel secondo tempo con i cambi, ma di fatto non possiamo dire che il portiere di casa abbia fatto dei miracoli. Prestazione inguardabile di Santiago Gimenez, evidentemente emozionato dal tornare al De Kuip, che gli ha tributato omaggio applaudendolo al momento dell'uscita. Male anche Leao, sebbene il portoghese abbia di tanto in tanto provato a scuotere la squadra. Qualche buona iniziativa di Joao Felix ma non è stato sufficiente. Servirà ben altro Milan il 18 febbraio a San Siro.

90 + 7 - Triplice fischio, vince il Feyenoord per 1-0, la decide Paixao dopo 3 minuti.

90 + 5 - Punizione calciata da Theo che imbecca Camarda ma era fuorigioco.

90 + 4 - Joao Felix conquista un calcio di punizione.

90' - Concessi sei minuti di recupero.

89' - Joao Felix serve per la sovrapposizione di Theo: traversone deviato in corner.

88' - JOAO FELIX! Numero del portoghese che riceve dal vertice sinistro, si accentra e tira: parato.

87' - Joao Felix cerca di imbeccare Abraham in profondità ma la difesa del Feyenoord è attenta.

85' - Fuori Paixao, fortunatamente dato che il brasiliano ha messo in ginocchio il Milan. Dentro Ivanusec.

84' - Contropiede Feyenoord con Hadji-Moussa, la cui conclusione è murata da Pavlovic.

83' - Gimenez e Leao lasciano il posto a Camarda e Abraham.

83' - Esce Gimenez tra gli applausi del De Kuip, riconoscente per quello che ha fatto in questi anni al Feyenoord.

81' - PAVLOVIC! Il serbo si spinge in avanti e prova la conclusione servito da Joao Felix: parato.

79' - Nuovi problemi per Timber che è in grado di proseguire. A suo posto Osman. Fuori anche Read, dentro Mitchell.

77' - Pochi palloni toccati da Gimenez, fin qui mai pericoloso.

75' - Entriamo nell'ultimo quarto d'ora di gara.

73' - CHUKWUEZE! Ci prova il nigeriano sugli sviluppi di corner ma il suo tiro è facilmente preda del portiere.

72' - Il Milan sta facendo sembra Paixao un Pallone d'Oro. Il brasiliano ruba palla a Walker e da centrocampo prova a sorprendere Maignan, mandando fuori di poco.

70' - REIJNDERS! Bell'inserimento dell'olandese che con un tiro al volo manda alto di poco.

70' - Cambio Feyenoord: fuori Smal, dentro Bueno.

69' - Reijnders tenta di imbeccare Gimenez ma il messicano non ci arriva.

68' - Problemi per Timber che si fa male da solo. Il centrocampista lascia momentaneamente il campo.

66' - Il Feyenoord abbassa il ritmo, ma il Milan non ne approfitta.

64' - Milan sbilanciato, Paixao riceve palla in area ma fortunatamente è in fuorigioco.

63' - Il Milan prova a reagire, Pavlovic conquista un corner.

62' - Primo giallo per il Feyenoord, è di Milambo entrsto fallosamente su Joao Felix.

60' - Doppio cambio per il Milan: fuori Pulisic e Thiaw, dentro Chukwueze e Tomori.

58' - Paixao fa venire il mal di testa ai giocatori del Milan, Walker lo stende fallosamente.

56' - Milan che fatica a rialzare la testa, Feyenoord ben organizzato e intenso.

55' - Feyenoord ancora pericoloso: Smal dalla sinistra mette a centro area ma Thiaw spazza.

53' - Feyenoord pericoloso. Azione nata da un Paixao incontenibile e proseguita con Carranza che entra in area e manda fuori.

51' - Ammonito Thiaw per intervento falloso su Paixao.

50' - Carranza costringe Pavlovic al fallo a centrocampo.

48' - Contropiede del Milan con Leao che conquista un corner.

47' - Feyenoord che conquista un corner. Sugli sviluppi dell'azione Beelen ci prova di testa ma Maignan para.

46' - Milan con gli stessi effettivi del primo tempo.

22.10 - SI RIPARTE!

CAMBIO ALL'INTERVALLO - Esce Ueda, entra Carranza per il Feyenoord.

21.52 - Milan sorprendentemente sotto. Non è la prestazione sconcertante di Zagabria ma di certo non un primo tempo esaltante dei rossoneri, che hanno incassato il gol dell'1-0 dopo 3' per una papera di Maignan su tiro di Paixao. Rete che ha immediatamente cambiato l'inerzia della partita, dando fiducia al Feyenoord spinto da un tifo caldissimo. Rossoneri che soffrono per buona parte della partita, che provano a reagire soprattutto con Joao Felix ma senza mai dare l'impressione di poter sfiorare veramente il gol. Al contrario gli olandesi vanno vicini al raddoppio, col solito Paixao in serata di grazia. Il brasiliano nel finale viene fermato dalla traversa. Male fin qui Leao, male anche Gimenez che ha toccato pochissimi palloni.

45 + 4 - Finisce il primo tempo.

45 + 3 - Ci prova Leao ma il suo traversone dalla sinistra è sbilenco.

45' - Concessi tre minuti di recupero.

44' - Paixao incontenibile, conquista un corner. Ma il brasiliano in questa serata sembra Garrincha...

41' - Wellenreuther nuovamente a terra.

40' - LEAO! Il portoghese è lanciato in contropiede ma viene fermato da Read e finisce per scontrarsi con Wellenreuther.

40' - Prestazione impressionante di Paixao, il brasiliano danza nella pioggia e mette in costante difficoltà Walker.

39' - Giocata di Theo Hernandez che cerca Pulisic in profondità ma Wellenreuther lo anticipa in uscita bassa.

37' - COSA RISCHIA IL MILAN! Numero di Paixao che ci prova dalla distanza e colpisce la traversa.

35' - Leao particolarmente beccato dal De Kuip. Il portoghese è reo di aver simulato qualche minuto fa un infortunio, salvo riprendersi quando il Milan stava attaccando.

33' - LEAO! Affondo del portoghese, fermato da Beleen col pallone deviato in corner.

32' - Contatto in area Paixao-Pavlovic, l'arbitro lascia proseguire mentre il De Kuip rumoreggia.

31' - JOAO FELIX! Conclusione del portoghese al termine dei un'offesiva milanista, para Wellenreuther.

30' - Iniziativa del Milan con Leao che riceve palla, entra in area e cade a seguito di uno scontro di gioco. L'arbitro lascia proseguire.

27' - Wellenreuther a terra da qualche minuto per lo scontro con Joao Felix. Il portiere è medicato dai sanitari del Feyenoord.

25' - Leao innesca Joao Felix ma il portoghese arriva in ritardo sul pallone e colpisce Wellenreuther in uscita.

24' - Solo 4 palloni toccati da Santiago Gimenez, grande ex della partita.

23' - Feyenoord pericoloso con Ueda. Pavlovic bravo a contrastarlo ma poi perde un pallone sanguinoso. Attacco comunque dsinnescat per un intervento di Fofana.

22' - Beelen rischia con un retropassaggio di testa per Wellenreuther.

19' - Paixao spaventa la difesa del Milan, punta sulla sinistra Walker poi mette i pallone in mezzo. Spazza Thiaw.

17' - Wellenreuther rischia lasciando correre un traversone lungo del Milan sul quale si stava avventando Walker.

16' - JOAO FELIX! Azione personale del portoghese, para Wellenreuther.

15' - Milan che stsa rialzando la testa, Feyenoord che si difende bene.

12' - Prova a reagire il Milan con Theo, il cui traversone dalla sinistra è deviato.

11' - Che sofferenza per il Milan. I giocatori olandesi sbucano d tutte le parti, momento complicato.

10' - Feyenoord in fiducia, ci prova Hadji-Moussa ma viene murato. Il Feyenoord conquista un corner.

8' - Vantaggio inaspettato del Feyenoord poiché il Milan era partito bene.

6' - Piove fortissimo a Rotterdam, condizioni complicate.

3' - Incredibile, gol del Feyenoord con Paixao. Ripartenza degli olandesi con il brasiliano che prende palla da sinistra, si accentra e dal limite trova il tiro non irresistibile, ma Maignan commette un errore e si fa superare sul suo palo.

3' - REIJNDERS! I rossoneri partono forte con un tiro dalla distanza parato da Wellenreuther.

2' - Leao conquista un pallone, duetta con Gimnez ma viene fermato da Moder.

1' - Milan in completo grigio, già utilizzato in Champions League nelle sfide contro Brugge, Stella Rossa e Girona. Feyenoord col classico biancorosso, pantaloncini e calzettoni neri.

21.03 - SI PARTE!

Amici di MilanNews.it, benvenuti al "De Kuip" di Rotterdam dove il Milan sfida il Feyenoord per l'andata del turno intermedio di Champions League. Arriviamo a questa sfida dopo l'inaspettata sconfitta subita a Zagabria, al termine di una prestazione sconcertante che ci ha fatto scivolare al 13° posto. Scongiurato il derby contro la Juve, sfidiamo un Feyenoord reduce da un cambio panchina avvenuto lunedì e che sta vivendo un momento particolare.

Le formazioni: la novità è rappresentata dalla presenza di Malick Thiaw dal primo minuto. Il tedesco vince il ballottaggio con Fikayo Tomori e va a comporre una coppia centrale con Pavlovic che non si vedeva dalla sfida contro il Cagliari dello scorso 9 novembre. Confermate per il resto tutte le indiscrezioni della vigilia. Presenti i nuovi acquisti inseriti in lista: Kyle Walker, Joao Felix ma soprattutto il grande ex Santiago Gimenez, arrivato in questo mercato proprio dal Feyenoord e che ha trascinato gli olandesi a suon di gol a questo turno intermedio. Rossoneri senza gli infortunati Emerson Royal, Florenzi e Loftus-Cheek, con Musah squalificato mentre Jimenez e Sottil non sono in lista UEFA.

Diversi gli assenti del Feyenoord: dal portiere Bijlow al centrale di difesa Trauner, ma anche i terzini Lotomba e Nieuwkoop. Problemi anche negli altri reparti dove il traghettatore Pascal Bosschaart deve fare a meno a centrocampo di Hwang, Stengs, Zerrouki e Nadje.

LE FORMAZIONI:

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Milambo, Moder, Timber; Hadji-Moussa, Ueda, Paixao. A disp. Andreev, Ka, Bueno, Ivanusec, Carranza, Mitchell, 'T Zand, Osman, Van den Elshout, Giersthove, Redmond. All. Pascal Boschaart.

MILAN (4-4-2); Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Joao Felix, Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Chukwueze, Tomori, Bartesaghi, Terracciano, Gabbia, Camarda, Abraham. All. Sergio Conceiçao.

ARBITRO: José María Sánchez (Spagna)

ASSISTENTI: Raúl Cabañero e Iñigo Prieto (Spagna)

IV UOMO: Guillermo Cuadra (Spagna)

VAR: Juan Martínez Munuera (Spagna)

AVAR: Cesar Soto Grado (Spagna)