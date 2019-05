LIVE MN - Fiorentina-Milan (0-1): Calha regala ai rossoneri un'altra speranza per la Champions!

90+5' - Fischio finale! Fiorentina-Milan 0-1!

90' - 5 minuti di recupero.

88' - Cambio per il Milan: esce Borini, con un taglio sulla fronte, ed entra Laxalt.

87' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo, testata involontaria tra Borini e Vitor Hugo. Resta a terra l'esterno rossonero.

86' - Benassi mette in un mezzo un pallone tagliato dalla trequarti, Rodriguez devia in calcio d'angolo, svirgolando.

84' - Cambio per la Fiorentina: esce Dabo ed entra Norgaard.

83' - Borini rientra e calcia di destro, deviazione di un difensore della Fiorentina e calcio d'angolo.

81' - Cambio per il Milan: esce Suso ed entra Castillejo.

80' - Borini ruba palla a Benassi a centrocampo, poi serve Cutrone. Patrick esplode il destro, pallone che sfiora il palo.

77' - Ammonito Donnarumma per perdita di tempo in occasione di un rinvio.

75' .- Chiesa salta di netto Musacchio entrando in area, il tiro viene parato da Donnarumma. Poi rimpallo tra Romagnoli e Vlahovic e pallone sul fondo.

74' - Cambio per il Milan: esce Piatek ed entra Cutrone

74' - Secondo cambio per la Fiorentina: fuori Fernandes e dentro Vlahovic

73' - Suso serve Calhanoglu al limite dell'area, stop e tiro deviato da Dabo.

69' - Cambio per la Fiorentina: fuori Laurini e dentro Gerson.

67' - Ammonito Laurini per fallo su Borini: punizione in stile angolo corto per il Milan a circa un metro dall'area di rigore. Il terzino della Fiorentina resta giù infortunato.

66' - Piatek calcia da posizione defilata, Lafont devia in angolo. Tutto fermo, però, il polacco era in fuorigioco.

65' - Suso si accentra al limite dell'area e calcia di sinistro, tiro debole e parato in due tempi da Lafont.

63' - Donnarumma para una deviazione sbagliata di Kessie in direzione della propria porta dopo un cross di Benassi dalla destra.

61' - Borini scambia con Calhanoglu e poi crossa verso Piatek, ma il pallone è fuori misura, anche perchè Milenkovic spinge leggermente da dietro il polacco.

57' - Muriel calcia con il sinistro, pallone che termina largo alla destra di Donnarumma.

55' - Mirallas salta troppo facilmente Rodriguez rientrando sul sinistro all'interno dell'area e poi calciando sul primo palo: Donnarumma c'è.

52' - Chiesa calcia a giro dal limite dell'area, tiro potente che sibila sopra la traversa della porta di Donnarumma.

50' - Biraghi tampona Suso da dietro, colpendo la schiena e rischiando il secondo giallo. Suso, dopo due minuti a terra, si rialza.

48' - Muriel arriva sul fondo, pallone in mezzo. Calhanoglu entra in scivolata, prende pallone e stende Mirallas. Mariani lascia proseguire, nonostante le proteste dei giocatori della Fiorentina.

47' - Dabo crossa malamente svirgolando con il mancino, pallone tra le braccia di Donnarumma.

46' - Fischio di Mariani, inizia il secondo tempo: pallone per i rossoneri.

- squadre nuovamente in campo

Il Milan all'intervallo è avanti 0-1 al Franchi di Firenze grazie ad un colpo di testa al minuto 35 di Hakan Calhanoglu, al suo terzo gol in quattro partite alla Fiorentina. I rossoneri stanno gestendo bene il pallino del gioco, anche se il divario sarebbe potuto essere addirittura maggiore. Ad eccezione di un intervento su un destro insidioso di Muriel, Donnarumma nel primo tempo è stato praticamente inoperoso.

45' - Fischio di Mariani: finisce il primo tempo! Fiorentina-Milan 0-1!

43' - Borini salva con una grande diagonale difensiva su Mirallas, dopo un cross dalla sinistra di Dabo.

42' - Chiesa mette in mezzo un pallone dalla sinistra, Donnarumma in tuffo blocca in presa plastica.

39' - Bakayoko subisce un fallo a centrocampo da dietro da Mirallas, poi va a a dire due parole all'esterno della Fiorentina. Kessie lo allontana.

35' - GOOOOOOOOOOOOLLL!!! Calhanoglu la sblocca di testa su un cross tagliato di Suso dalla destra! Milan in vantaggio!!! Fiorentina-Milan 0-1!

34' - Ammonito Biraghi per un fallo duro su Suso quando lo spagnolo aveva già scaricato il pallone.

33' - Chiesa punta Abate e poi mette in mezzo un cross rasoterra in area, Romagnoli la spazza.

30' - Kessie riceve palla da Suso in posizione defilata dentro l'area, ma anzichè crossare prova a calciare verso la porta: pallone sull'esterno della rete.

27' - Suso rientra dalla sua mattonella e calcia a giro, tiro troppo debole che termina tra le braccia di Lafont.

24' - Tiro incociato di Calhanoglu dal limite, servito da Suso: devia in angolo Lafont.

21' - Suso si divora un rigore in movimento, calciando addosso a Lafont su un pallone rasoterra messo in mezzo dalla destra da Musacchio! Che occasione sprecata per il Milan.

19' - Abate conquista il primo calcio d'angolo per il Milan.

18' - Muriel batte la punizione, ma calcia con il corpo troppo all'indietro e il pallone finisce alle stelle.

17' - Bakayoko stende Mirallas a pochi metri dall'area di rigore: punizione pericolosa per la Fiorentina.

15' - Borini serve Piatek in area, ma il polacco si fa anticipare da Vitor Hugo e l'azione sfuma.

13' - Benassi prova l'imbucata per Chiesa, Romagnoli la devia in qualche modo e il pallone termina tra le braccia di Donnarumma.

12' - Calcio d'angolo non assegnato al Milan, dopo un destro di Piatek deviato nettamente da un difensore della Fiorentina.

10' - Biraghi stende Suso dalla trequarti con un fallo molto duro da dietro: punizione per il Milan da posizione decentrata.

9' - Cross di Abate dalla destra, testa di Piatek e pallone che termina alto sopra la porta della Fiorentina.

7' - Calhanoglu stende Benassi sulla trequarti: punizione da posizione defilata.

5' - Muriel si accentra dalla sinistra, calcia a giro debolmente di destra: Donnarumma si rifugia in angolo. Primo tiro dalla bandierina della partita.

3' - Lancio lungo di Abate verso Piatek, ma Milenkovic fa buona guardia intercettando il pallone con la testa.

2' - Kessie prova il pallonetto per servire Piatek, interviene Hugo di testa e il pallone termina tra le braccia di Lafont.

1' - Fischio d'inizio di Mariani, si parte: primo pallone per la Fiorentina!

- Squadre in campo sulle note dell'inno della Fiorentina che risuona per tutto il Franchi.

- Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan:

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Vitor Hugo, Biraghi; Benassi, Fernandes, Dabo; Mirallas, Muriel, Chiesa. A disposizione: Terracciano, Brancolini, Antzoulas, Ceccherini, Ferrarini, Hancko, Norgaard, Gerson, Koffi, Montiel, Simeone, Vlahovic. Allenatore: Vincenzo Montella.

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Zapata, Conti, Laxalt, Bertolacci, Mauri, Castillejo, Cutrone, Biglia. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Franchi di Firenze, dove tra pochi minuti scenderanno in campo Fiorentina e Milan, per una gara fondamentale per quanto riguarda i rossoneri per provare a restare disperatamente attaccati al treno Champions. Restate con noi per non perdere neanche un'azione di questa sfida!