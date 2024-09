live mn Fonseca: "Domani 70mila a San Siro, dopo queste prime partite è una grande dichiarazione d'amore dei tifosi"

Dopo le prime tre giornate di campionato il Milan ha raccolto solo due punti: il ritorno dalla sosta per le nazionali, visti anche l'importanza dei prossimi impegni, deve coincidere con l'inizio di una svolta. Rimanete con noi per seguire live le dichiarazioni dell'allenatore rossonero.

14.16 - Comincia la conferenza stampa di mister Paulo Fonseca.

Domani attesi 70mila tifosi a San Siro...

"Dopo queste prime partite è una grande dichiarazione d'amore dei tifosi, e anche una grande resposnabilità per noi di renderli orgogliosi. Domani vogliamo ripagare il supporto dei nostri tifosi".

Questo Milan-Venezia può essere considerato importante quanto le sfide contro Liverpool e Inter?

"Non abbiamo vinto le prime tre partite, ora tutte sono importanti. Sono fiducioso come sempre, è importante vincere, dopo pensiamo al Liverpool e al derby. Ma dobbiamo rimanere concentrati su domani".

Su Theo e Leao

"Se saranno titolari non lo so. Quello che ho visto dopo le nazionali sono due giocatori in buona condizione, allegri nel lavoro".

Si sente sotto esame?

"Sono sempre sotto esame. Gli allenatori dipendono dai risultati. Sono concentrato solo sul mio lavoro, non può essere altrimenti. Se mi concentro su quello che dicono e scrivono gli altri diventa difficile lavorare. Tutti dobbiamo lavorare per migliorare".

Sarà possibile vedere Reijnders in posizione più avanzata?

"Sì, abbiamo questa possibilità. Nelle dinamiche della squadra cerco sempre di avere i giocatori nelle posizioni più adatte alle loro caratteristiche. Non lo abbiamo schierato più avanti perché non abbiamo avuto momenti in cui avevamo possesso palla più avanti. Mi sono piaciute le partite di Tijji in nazionale".

Come ha fatto uscire nel passato da momenti difficili? C'è una chiave?

"Non so se c'è una chiave. Io continuo con la stessa passione e fiducia, cercando di risolvere i problemi avuti in queste tre partite. In questo momento devo pensare solo alla squadra e al lavoro da fare con i giocatori: questa è la chiave, concentrarsi sul lavoro".

A Roma decise di difendere a 3 quando prendevate troppi gol. Può succedere al Milan?

"Riguardo alla difesa non penso di cambiare e giocare con 3 difensori centrali. Poi si parla tanto di centrocampo, 2+1 e 1+2. Questo è all'inizio, poi le dinamiche sono diverse. In fase 1 siamo diversi dalla fase 2. Tutte le grandi squadre iniziano col 4-2-3-1, poi in fase 2 sono col 3-2-5. Sono più importanti le dinamiche durante la partita che lo schieramento iniziale".

Ha sentito Ibra in questi giorni?

"Sì".

Conosce Sarri?

"Per me è il migliore allenatore italiano".

Sarri ha detto che Loftus-Cheek è una mezz'ala fatta e finita. Boban ha detto che bisogna giocare a 3 a centrocampo per le caratteristiche della squadra. Si può pensare ad un cambiamento in questo direzione?

"Rispetto sempre le opinioni degli altri, soprattutto se sono costruttive come quelle di Sarri e Boban. Sono opinioni, ma io lavoro con i giocatori. Non abbiamo tutti le stesse idee, io devo seguire quello in cui credo, non quello che dicono gli altri".

Che confronto ha con la dirigenza? Cosa ne pensa di queste voci su lontananza e non presenza?

"È difficile per me parlare di questo, siamo tutti i giorni in contatto o qui, o al telefono o a cena. Non capisco queste notizie quando siamo sempre in contatto".

Sul lavoro fatto durante la sosta.

"Non abbiamo avuto tanti giocatori qui, ma abbiamo avuto tanti difensori. Non penso che sia un problema del settore difensivo. Abbiamo lavorato molto sul comportamente della linea difensiva e sul comportamento individuale".