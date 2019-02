LIVE MN - Gattuso in conferenza: "Piatek ci aiuta tantissimo. Higuain? Non mi sentirete mai infamare qualcuno. Grande vittoria a Bergamo"

Queste le dichiarazioni di Rino Gattuso in conferenza stampa post Atalanta-Milan:

Sulla squadra: “Siamo stati fortunati a fare gol gli ultimi 20 secondi. Dopo i primi 15 minuti non abbiamo sviluppato bene il gioco e gli abbiamo fatto il solletico. Nel secondo tempo siamo stati padroni del campo, siamo riusciti a giocare a campo aperto ed è venuta fuori la nostra qualità. Il segreto è il lavoro che fanno gli attaccanti esterni. In questo momento dimostriamo compattezza perché crediamo in quello che facciamo. Non dobbiamo perderlo. Quando non si perde la brocca, tutto viene fuori, ma dobbiamo annusare il pericolo. In questo momento bisogna avere i giocatori. Non ho mai parlato, ma ho la fortuna di avere uno staff incredibile. Tutti sono componenti incredibili e hanno più conoscenza di me e tante volte bisogna dargli fiducia, perché mi danno una grande mano. I miglioramenti miei sono merito loro. Sanno lavorare e mi danno una grande mano”.

Sulla vittoria a Bergamo: “Ci teniamo questa grande prestazione, ma ci sono ancora 42 punti in palio e penso che bisogna recuperare energie. Ci teniamo la vittoria, ma non abbiamo fatto nulla. Non dobbiamo pensare di esser diventati fenomeni. Abbiamo voglia di fare passi in più quando il compagno è messo male”.

Su Calhanoglu: “Oggi si vive in un mondo tecnologico e quando giovava nel Leverkusen buttava giù le porte. Abbiamo preso poche punizioni dal limite e non riusciamo a sfruttare queste sue doti. Calha, in tutti questi mesi, ci ha messo sempre impegno e garra e nessuno gli può dire niente. Poi si può contestare il fatto che ci potesse dare qualcosa in più. È in ripresa. L’abbraccio l’ho dato a lui, ma lo condivido con tutti. Mi piace aiutare i ragazzi”.

Su cos’è cambiato nella squadra: “Non ci pesa nulla. Suso ha fatto una battuta dicendo che fanno i terzini, ma ci sono partite dove devono fare i terzini. I meriti non li ha solo la difesa, ma alla squadra, che gioca su 20-22 metri. Il succo è la mentalità”

Su Piatek: “Sicuramente è un giocatore che ci sta dando una grande mano. Usa poche parole. Dice sempre gol, gol, gol. È un ragazzo che non vede l’ora che inizi la partita. Lui vuole segnare, si allena per buttarla dentro. È un giocatore che ci dà tanto in fase difensiva, viene a cucire bene quando vogliamo essere corti ed è stato bravo lui, così come Paquetà. Sono ragazzi seri e la condizione fisica, oltre al momento, stanno dando morale”

Su Higuain: "Non mi sentirete mai infamare qualcuno. Se parlo male, è perché mi hanno mancato di rispetto. Higuain non mi ha mancato di rispetto. Forse non lo abbiamo messo nelle condizioni di farlo esprimere al massimo, qualcosa di suo ce l’ha messo. Per me è stato un grande onore allenarlo. Lui adesso è al Chelsea, io sono al Milan. Nulla da rimproverarmi".

Sulla mentalità: "C’è testa, c’è gamba. Se vedete, da un mese e mezzo stiamo andando alla ricerca di uno stile inglese nell’allenamento. È meglio riposare una giornata in più. La stiamo portando avanti e dobbiamo continuare. La testa va di pari passo con la condizione fisica e giocare contro questa Atalanta, spendi tanto. Ci abbiamo messo tanta mentalità e voglia di soffrire".