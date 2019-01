LIVE MN - Gattuso: "Non concepisco i fischi a Calha. Piatek mi ricorda Tomasson. E su Kessie..."

- termina qui la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

Sulla partita: "E' un gradino importante. Mi sarebbe piaciuto palleggiare in quel modo anche per più di 45-50 minuti. Invece alla prima difficoltà non siamo riusciti più ad essere efficaci come prima e ad allungarci. Queste partite fanno bene alla nostra crescita".

Su Piatek: "Mi piace, lo vedo. E' un ragazzo curioso, osserva tutti. Ha grandissima voglia, mi dà la sensazione che sia un ragazzo che ama stare a Milanello. Ha entusiasmo. Vedendolo - l'ho detto poco fa anche a Paolo (Maldini, ndr) assomiglia un po' a Tomasson, anche se meno piranha nel pressing nei primi 15 metri".

Sulle differenze con l'andata: "Già all'andata avevamo disputato una delle più belle partite e siamo stati ingenui. Nel secondo tempo abbiamo sbagliato tantissimo e gli abbiamo regalato il 2-1".

Sulle prestazioni: "Tranne Rodriguez, sono tutti giocatori molto giovani. Dobbiamo diventare squadra, materiale ce n'è, dobbiamo migliorare ma dobbiamo fare bene entrambe le fasi. Invece tante volte per avere una fase difensiva perfetta, perdiamo qualcosa davanti".

Se il pareggio vale come una vittoria: "Rimane il rammarico per aver sbagliato qualcosina in transizione offensiva, ma abbiamo fatto una buona partita".

Su Calhanoglu: "Bisogna vedere che tipo di gioco sviluppa. Anche a Paquetà abbiamo chiesto di fare un lavoro incredibile e si scambiavano. Non riesco ancora a concepire i fischi che ho sentito. Vale per tutti, non solo per Calhanoglu. Giocavamo contro il Napoli".

Su Kessie: "Se avesse nelle gambe 15-20 gol oltre ai 15 km corsi a partita ogni anno vincerebbe il Pallone d'Oro. Lavora molto bene per la squadra, è normale che possa sbagliare qualcosa. Se sbagliano Calhanoglu o Paquetà mi posso arrabbiare, ma con Frank bisogna capire quello che fa durante la partita. Zoppicava all'uscita, perchè corre tantissimo. Penso sia solo stanchezza e nulla di grave".

Su Conti: "Oggi non doveva nemmeno essere in panchina. Ha avuto un problema a livello muscolare. Ha stretto i denti. Con tutto il rispetto, ma parliamo della prestazione di Calabria e sul perchè non ha giocato Abate con le prestazioni che sta facendo. Non cominciamo tutte le settimane con le domande con Conti".

