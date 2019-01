LIVE MN - Genoa-Milan (0-0) - Ancora i rossoblù vicini al gol

37' Ancora una grande occasione per Kouamè, che spreca tutto di testa vanificando l'ottimo cross dalla destra di Biraschi.

34' Corner per il Milan: pallone dentro, il Genoa spazza via.

32' Genoa vicinissimo al gol. Rasoterra dalla sinistra di Criscito e tocco sotto misura di Pandev, che non riesce a battere Donnarumma.

28' Angolo per il Genoa: cross di Criscito e pallone che esce sul fondo.

27' Genoa a un passo dal gol. Pandev serve Bessa, che si presenta a tu per tu con Donnarumma ma calcia sul corpo di Donnarumma.

25' Corner per il Milan: cross basso di Calhanoglu, libera la difesa del Genoa.

24' Calcio d'angolo per il Genoa: pallone in area, colpo di testa di Zukanovic e pallone tra i guantoni di Donnarumma.

23' Ancora Genoa, stavolta con Lazovic, che supera Rodriguez e calcia: Donnarumma si rifugia in angolo.

22' Corner per il Genoa: cross in mezzo, colpo di testa di Kouame e pallone sul fondo.

20' Solita giocata di Suso: pallone sul mancino e conclusione in porta: nessun problema per Radu.

18' Il Milan si è visto poco fin qui.

14' Infortunio per Zapata: al suo posto Conti, con Abate che si posizione al centro della difesa.

13' Grande chance per il Genoa! Biraschi, tutto solo, sbaglia la conclusione da pochi passi.

12' Corner per il Genoa: pallone dentro, libera la retroguardia del Milan.

11' Incursione in area di Kouame, conclusione e deviazione in angolo.

10' Calcio d'angolo per il Milan: cross di Calhanoglu e deviazione della difesa del Genoa.

8' Cartellino giallo per Borini.

7' Rodriguez cerca gloria dalla distanza, ma il suo tiro - lento e centrale - non crea problemi a Radu.

6' Siamo ancora in una fase di studio.

3' Lavovic si sgancia sulla destra e mette in mezzo: Donnarumma anticipa tutti e blocca il pallone.

1' Tutto è pronto. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Orsato: si comincia! Primo pallone del match per il Genoa.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossoblù per il Genoa, completo bianco per il Milan.

Dopo la sosta e la Supercoppa, torna il campionato. Amici di MilanNews.it, benvenuti a Marassi. Trasferta insidiosa per i rossoneri di Rino Gattuso, che sfidano a domicilio il Genoa di mister Prandelli. Si tratta di una gara fondamentale in chiave Champions: con una vittoria, infatti, Suso e compagno si piazzerebbero al quarto posto in classifica, scavalcando le due romane. Si prospettano novanta minuti combattutissimi, che seguiremo per voi in diretta, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

GENOA: Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Veloso, Rolon, Zukanovic, Bessa, Lazovic; Kouamé, Pandev. A disp.: Vodisek, Lisandro Lopez, Pereira, Lakicevic, Gunter, Dalmonte, Romulo, Favilli, Pezzella, Russo. All.: Cesare Prandelli

MILAN: Donnarumma G.; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Paquetà, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Cutrone, Borini. A disp.: Reina, Donnarumma A., Conti, Laxalt, Simic, Strinic, Bertolacci, Montolivo, Mauri, Torrasi, Castillejo, Tsadjout. All.: Luigi Riccio