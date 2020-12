LIVE MN - Genoa-Milan (0-0): avvio con poche emozioni

28' Pjaca serve Destro sulla corsa, Calabria recupera bene e ottiene anche un fallo.

26' Calhanoglu serve Leao sulla sinistra, il portoghese punta Goldaniga e lo salta ma il suo cross è impreciso.

25' Ammonito Romagnoli per un intervento duro su Shomurodov.

24' Occasione Milan! Castillejo premia l'inserimento di Tonali, che da dentro l'area di rigore mette forte in mezzo. Goldaniga fa bene la diagonale e anticipa tutti.

22' Ci prova Calhanoglu sul palo del portiere, Perin non si fa sorprendere e blocca.

20' Calhanoglu conquista il pallone sulla trequarti, scappa in avanti e conquista punizione da un'ottima posizione.

19' Scende Ghiglione sulla destra e mette in mezzo, il cross è impreciso. Il Milan prova a ripartire subito con Castillejo ma lo spagnolo è impreciso nel momento del passaggio.

18' Ammonito Pellegrini per un'entrata in ritardo su Sandro Tonali.

16' Il Genoa non riesce mai a proporsi in avanti, ma una volta perso il possesso si chiude in dieci dietro la linea della palla.

13' Davvero poche emozioni finora, avvio di partita senza occasioni particolari.

10' Finta e controfinta di Rebic sulla sinistra per ubriacare Bani, alla fine il cross del croato è deviato in angolo.

9' Tonali trova bene Castillejo sulla destra, lo spagnolo si accentra e prova la conclusione a giro: palla ampiamente a lato.

7' Kalulu forza il passaggio in difesa e perde palla. Pjaca scappa centralmente e serve Shomurodov, bravo Romagnoli a chiudere.

6' Leao punta Goldaniga sulla sinistra, si libera per il cross ma il suo passaggio in mezzo non trova nessuno.

5' Il Milan prova a scardinare la retroguardia avversaria, per ora regge il Genoa.

4' Da centrocampo Calhanoglu prova il lancio d'esterno per l'inserimento di Castillejo, bella idea ma il passaggio è troppo lungo.

2' Il Milan prova a costruire da dietro, si chiude il Genoa.

1' Subito un bel recupero di Tonali in mezzo al campo, partita agguerrita.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Orsato: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossoblu per il Genoa, divisa bianca da trasferta per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo Stadio Luigi Ferraris. Questa sera il Milan affronterà il Genoa di mister Maran nel turno infrasettimanale di Serie A, match valido per la dodicesima giornata di campionato. Anche questa sera sono diverse le assenze per i rossoneri: oltre a Ibra, Bennacer, Kjaer e Gabbia anche Theo non sarà della partita, almeno non dall'inizio, per un leggero affaticamente muscolare. Al suo posto torna il portoghese Dalot, che come Kalulu è all'esordio dal primo minuto in Serie A. Dopo il pareggio contro il Parma il Milan vuole tornare a vincere, le assenze non possono essere una scusa. Contro il Genoa sarà na sfida tutta da vivere che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

GENOA (4-4-2): Perin; Masiello, Goldaniga, Bani, Pellegrini; Ghiglione, Shomurodov, Lerager, Sturaro; Destro, Pjaca. A disp: Paleari, Zima, Criscito, Czyborra, Pellegrini, Badelj, Behrami, Caso, Melegoni, Radovanovic, Rovella, Zajc, Scamacca, Dumbravanu. All. Maran

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Dalot; Tonali, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rafael Leao; Rebic. A disp: A. Donnarumma, Tătărușanu, Theo, Conti, Duarte, Musacchio, Díaz, Hauge, Krunić, Saelemaekers, Colombo, Maldini. All. Pioli