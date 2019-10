LIVE MN - Genoa-Milan (1-2): termina la partita, vittoria in rimonta dei rossoneri

Partita a due facce per il Milan: nel primo tempo molle e in balia degli avversari, nella ripresa il risultato è ribaltato grazie all'ingresso di Leão e Paquetá. Nel momento di massima difficoltà Giampaolo si affida ai suoi uomini di maggior talento e la scelta paga. Nel finale Reina riscatta l'errore del primo tempo parando il rigore a Schöne permettendo ai rossoneri di portare a casa tre punti importantissimi. C'è ancora tanto su cui lavorare ma la vittoria era fondamentale.

97' Finisce qui Genoa-Milan, i rossoneri ribaltano la partita e portano a casa i tre punti. Vittoria fondamentale per gli uomini di Giampaolo ma c'è ancora tanto da migliorare.

95' Si giocherà fino al minuto 97.

93' Espulsione dalla panchina per il Milan, cartellino rosso per Castillejo.

92' Ci saranno 5 minuti di recupero.

91' REINA MIRACOLOSO! PARATO IL RIGORE A SCHÖNE, IL MILAN RESTA IN VANTAGGIO!

90' Il tocco fra Reina e Kouame c'è stato, rigore confermato.

89' Kouame a tu per tu con Reina cade, calcio di rigore. Il VAR sta analizzando l'azione.

87' Ammonito Romero per proteste.

86' Grande scatto di Leão sulla fascia sinistra. L'attaccante rossonero viene sbilanciato e cade ma per il direttore di gara non c'è nulla.

84' Schöne ci prova ancora su punizione dalla lunga distanza, palla che finisce altissima.

84' Fallo di Paquetá su Romero, giallo per il brasiliano.

80' Cambio per il Milan: esce Bonaventura, entra Conti.

79' Rovesciata di Romero dentro l'area che non riesce a dare forza al pallone. Facile per Reina.

78' Calabria già ammonito perde palla a centrocampo e trattiene l'avversario pronto a ripartire. Doppio giallo ed espulsione per il terzino rossonero.

75' Squadre lunghissime, entrambe le formazioni provano a ripartire velocemente.

73' Occasione Genoa! Favilli arriva sul fondo e la mette tesa in area. Kouame non ci arriva per un soffio.

72' Cambio per il Genoa: esce Pinamonti, entra Favilli.

70' Contropiede Genoa con Kouame che fugge sulla fascia destra. Palla in mezzo per Pinamonti che di prima la spara alta.

67' Bellissimo uno due fra Kessie e Leão, con il portoghese che scarta un difensore genoano e da posizione un po' defilata non riesce a segnare. Bravo Radu in uscita.

66' Fallo di Schöne su Paquetá, ammonito.

65' Slalom di Leão per vie centrali, poi palla a Bonaventura che tenta la conclusione. Tiro centrale facile per Radu.

64' Lerager abbatte Paquetá lanciato in contropiede, giallo per il genoano.

61' Ammonito Biglia per un intervento in ritardo.

57' Con Paquetá e Leão è tutto un altro Milan, rossoneri che ribaltano una partita che si era messa molto male.

56' GOOOOOL DEL MILAN! 1-2 PER I ROSSONERI! Kessie freddissimo dal dischetto, Radu spiazzato. Partita completamente ribaltata!

55' Dopo aver rivisto l'azione al VAR Mariani decreta il calcio di rigore per i rossoneri. Espulso Biraschi.

53' Azione confusa nell'area rossoblu, Paquetá va al tiro e Radu la mette in angolo. Intanto check del VAR per un possibile tocco di mano di Biraschi.

51' GOOOOOL DEL MILAN! THEO HERNANDEZ FA 1-1!! Dormita della difesa del Genoa, Theo ne approfitta e dopo un'incursione in area insacca da posizione impossibile con la complicità di Radu.

49' Mischia nell'area del Genoa sugli sviluppi di un calcio di punizione, i rossoneri protestano per un tocco di braccio di Pinamonti. Per il direttore di gara non c'è nulla.

48' Grande spunto di Bonaventura sulla sinistra. Jack salta Romero e mette in mezzo, Leão però non ci arriva.

46' Fischia Mariani, inizia il secondo tempo con i rossoneri alla battuta.

Doppio cambio per il Milan: fuori Calhanoglu e Piatek, dentro Paquetá e Leão

Brutta prestazione del Milan in questo primo tempo al Ferraris. I rossoneri non sono mai riusciti a rendersi pericolosi a differenza del Genoa, che ha giocato con molta più intensità. Il gol del vantaggio arriva a causa di un evidente errore di Reina sulla punizione di Schöne, ma i rossoblu hanno meritato. Nel secondo tempo servirà tutto un altro Milan per cercare di ribaltare il risultato.

47' Fischia Mariani, si conclude il primo tempo sul risultato di 1-0 per il Genoa.

46' Espulso Saponara dalla panchina, il genoano ha protestato troppo veemente nei confronti dell'arbitro e del quarto uomo.

45' Ci saranno due minuti di recupero.

45' Occasione Genoa! Sugli sviluppi di un corner Romero svetta in area di rigore e colpisce di testa, palla alta di poco.

44' Milan che dopo il gol subito ha accusato il colpo. Bolgia a Marassi e Genoa che continua ad attaccare.

42' Fallo di Calabria su Radovanovic, giallo per il terzino rossonero.

40' Gol del Genoa! Punizione per i rossoblu dalla trequarti, Schöne calcia in porta e insacca con la complicità di Reina. Ora la squadra di Andreazzoli conduce per 1-0.

39' Pajac salta facilmente Calabria ed entra in area dal lato destro. Bravo Reina a respingere la conclusione potente del genoano.

37' Tiro dal limite di Ghiglione, Reina devia in angolo.

36' Occasione per Kessie! L'ivoriano entra in area dalla destra, il suo tiro però è impreciso e finisce a lato.

34' Suso prova la conclusione dal limite, il tiro esce centrale. Sul ribaltamento di fronte bravo Romagnoli a chiudere su Kouame.

31' Fase un po' confusa del match, rossoneri che non riescono più a ripartire.

30' Errore di Kessie in mezzo al campo, il Genoa però non ne approfitta.

29' Il Milan prova a ripartire in contropiede, ancora una volta è Zapata a interrompere la manovra rossonera.

27' Suso si accentra da destra e calcia, lo spagnolo però non trova la porta col suo sinistro a giro.

25' Milan che prova ad attaccare sfruttando la catena di destra, il Genoa chiude bene.

24' Punizione per il Milan, batte Suso, conclusione centrale e Radu respinge.

22' Grande incursione centrale di Theo Hernandez. Zapata lo abbatte al limite dell'area di rigore, ammonito.

18' Milan che non riesce a rendersi pericoloso, i rossoneri non sono ancora arrivati al tiro.

16' Reina anticipa Pajac in uscita, controlla il pallone di petto fuori dall'area e lancia Piatek in profondità. È bravo Zapata a chiudere.

15' Punizione dalla trequarti per il Genoa. Batte Schone, allontana la difesa rossonera.

13' Bell'intervento di Duarte in anticipo su Pinamonti, il difensore brasiliano si fa trovare pronto.

11' Primo cambio per il Genoa: esce Criscito, entra Biraschi

8' Suso cerca di entrare in area dalla sua mattonella, Criscito chiude lo spagnolo. Ora problemi per il difensore genoano, costretto ad uscire.

6' Occasione Genoa! Lerager contro Hernandez dal limite dell'area di rigore riesce a calciare, Reina attento disinnesca la conclusione pericolosa.

5' Scambio elegante fra Piatek e Bonaventura al limite dell'area di rigore, la difesa ligure riesce a spazzare.

4' Suso arriva al cross dopo una bella azione partita dalla difesa, rimpallato in rimessa laterale.

2' Kessie la mette in mezzo dal fondo, allontana Zapata.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Mariani: si comincia! Primo pallone del match per il Genoa.

- Ci sarà un minuto di silenzio in memoria di Giorgio Squinzi, Patron del Sassuolo venuto a mancare recentemente.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossoblu per il Genoa, divisa bianca per il Milan.

Gigio Donnarumma, out da Genoa-Milan, è stato vittima di una crisi di vomito nei minuti precedenti a Genoa-Milan. Il giovane portiere rossonero non scenderà neanche in panchina.

Amici e Amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il Milan di Giampaolo affronterà il Genoa di Andreazzoli: entrambe le squadre non stanno attraversando un buon periodo di forma e tutti e due gli allenatori sono sulla graticola. I rossoneri dovranno approfittare delle difficoltà degli avversari per ritornare alla vittoria in campionato, che manca dalla trasferta col Verona del 15 settembre. Rimanete con noi, vi racconteremo tutto il match nella nostra diretta testuale.

LE FORMAZIONI:

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schöne, Pajač; Kouamé, Pinamonti. A disposizione: Marchetti, Chitolina, Goldaniga, Sanbria, El Yamiq, Biraschi, Jagiello, Pandev, Cassata, Favilli, Ankersen, Saponara. All. Andreazzoli

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Suso, Piatek, Bonaventura. A disposizione: Donnarumma A., Bennacer, Castillejo, Borini, Conti, Leao, Rebic, Krunic, Paquetá, Gabbia, Rodriguez. All. Giampaolo