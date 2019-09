LIVE MN - Giampaolo: "Fallo su Calha sull'1-1. Ecco perchè non ho tolto Suso"

- termina qui la conferenza stampa di Marco Giampaolo.

Sul fallo non fischiato a Calhanoglu sull'azione dell'1-1 del Torino: "Mi pare fosse fallo, ma non possiamo tornare indietro. Se io dico che era fallo e un altro no, non cambia niente".

Sulla mancata sostituzione di Suso: "Suso accende la luce, ha intuizioni, ha colpi. L'assist per Piatek al 93 è stato il suo. Quando lo vedo trascinarsi lo sostituisco. Altrimenti, se penso che può accendere, no".

Sulla considerazione dei dirigenti: "Loro sono tutti i giorni a Milanello, hanno l'intelligenza di capire come si lavora. Io, chiaramente, sono sotto la lente di ingrandimento. E' giusto che sia così. Faccio questo mestiere con assoluta fedeltà. Cerco di migliorare il Milan, poi so che sono legato ai risultati. La squadra la sento. Se così non fosse, questa sera avrebbe fatto una partita dimessa"

Sugli errori di Piatek se sono preoccupanti: "Non lo sono. Non è stato preciso e fortunato, ma rispetto alle partite precedenti in cui non avevamo mai tirato, stasera ne abbiamo avute di occasioni. Io penso che conti anche la capacità di essere collaborativi. Queste sono le risposte che un calciatore deve dare. Gli atteggiamenti sbagliati vanno puniti"

Sull'ingresso di Bonaventura: "Il Milan ha avuto il torto di non chiudere la partita, dovevamo essere più cinici. Leao non tornava più. E' uno scattista, ha bisogno di tempi di recupero per mettersi a posto. L'avevo visto stanco, tant'è che Hakan ha sprecato tantissime energie. Jack ci garantiva la stessa qualità, ha avuto l'intuizione di servire a Kessie quella palla. La squadra si è innervosita per il pari, l'ha sentita come un' 'ingiustizia per quello che stavamo facendo. Non penso che Jack abbia cambiato la partita in negativo".

Su come si riparte dalla delusione: "Bisogna ripartire, per forza. E' bisogna farlo. La squadra ha disputato la miglior partita da inizio stagione. Torna a casa con una sconfitta. Ha dimostrato di credere nelle cose che fa e ha dimostrato attaccamento. Peccato, la vittoria avrebbe aiutato l'autostima. Mi dispiace soprattutto per loro, per i giocatori, perchè hanno avuto una buona reazione dopo la sconfitta nel derby, però hanno reagito da giocatori professionalmente veri. Spero che non intacchi l'autostima e che la squadra possa continuare a lavorare bene".

