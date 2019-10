LIVE MN - Giampaolo: "Non possiamo rinunciare a Piatek. Biglia titolare? Potrebbe..."

- Finisce così la conferenza di Giampaolo.

Domani l'esperienza di Biglia potrebbe tornare utile?

"Potrebbe...".

Cosa si sente di dire ai tifosi?

"Non discuto la contestazione, è giusto quello che hanno fatto. La squadra non sta facendo quello dovrebbe. Serve un livello di attenzione alto, oltre che anche la lucidità di giocare bene a calcio".

Ha mai pensato a portare la squadra in ritiro?

"A volte può servire, altre volte no. Io sono abbastanza contrario".

Dov'è finito il maestro Giampaolo?

"Io sono abituato a soffrire calcisticamente parlando. Io continuo a lavorare e attraverso il lavoro devo smentire chi critica. E' fondamentale l'affiliazione alla squadra. Continuerò a fare le cose che ho sempre fatto che mi hanno portato ad essere qui".

Come mai non c'è un miglioramento nei tiri in porta?

"Dobbiamo migliorare gli ultimi 20 metri, dobbiamo riempire di più l'area. Dobbiamo lavorare e insistere su questo".

Domani Piatek gioca?

"Il Milan non può rinunciare al suo attaccante più prolifico. Se non li fa lui i gol, chi li fa? Può anche stare fuori due o tre partite in un campionato, ma non possiamo rinunciare al nostro capocannoniere. Gli uomini importanti devono stare in trincea".

Come mai non si vede il suo gioco?

"Ci mancano gli ultimi 20 metri, vanno messi a posto".

Qual è il motivo della crisi del Milan?

"Nessuno si aspettava questa situazione. Purtroppo le cose sono andate così, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa, ora dobbiamo uscire da questo momento negativo".

Come mai state trovando tutte queste difficoltà?

"Come possesso palla siamo secondi solo al Napoli, mentre come supremazia territoriale siamo i primi. Ci manca il dettaglio e gli ultimi venti metri per concretizzare quello che creiamo. Manca il dettaglio, manca l'ultimo pezzettino per raccogliere i frutti del lavoro che facciamo. Questa squadra ha dei valori. Un risultato riesce a farti svoltare perchè azzeri il peso delle sconfitte precedenti. L'aspetto psicologico è fondamentale. Se non stai bene mentalmente fai fatica anche fisicamente".

Sente la squadra al tuo fianco?

"I giocatori devono dare la vita per la maglia, non per me. Mi è stato manifestato entusiasmo per le metodologie di lavoro, anche privatamente. La squadra credeva e crede nelle mie idee. Bisogna essere forti nelle sconfitte, c'è da soffrire ed essere attenti ai dettagli".

Cosa voleva dire Reina con le sue parole?

"Lui chiama a raccolta i compagni per dire che c'è bisogno di certi requisiti. Nelle difficoltà l'essere umano alza il livello di attenzione. Io non do nulla per scontato anche su una rimessa. Questo fa la differenza".

Il Milan è stato sopravvalutato?

"Dopo quattro sconfitte in sei partite è normale che sia tutto nero. Anche in questo caso bisogna avere equilibrio, non credo sia il momento di dare giudizi definitivi. So che la squadra ha ampissimi margini di miglioramento, soprattutto dal punto di vista mentale. Dobbiamo imparare a fare determinate cose in un certo modo".

Sente il peso della partita di domani per il suo futuro?

"Non bisogna ragionare sull'io, ma sul noi. Domani è importante per il Milan. Gli interessi individuali non contano nulla".

Che settimana è stata?

"Le sconfitte intaccano il morale dei calciatori. Chi pensa che ne fregano si sbaglia. Abbiamo analizzato i nostri errori, ci siamo confrontati. Abbiamo messo in atto tutte quelle strategie per superare il momento difficile. Quello che ci siamo detti resta tra noi".

Come si spiega la differente prestazione contro il Torino e quella contro la Fiorentina?

"Non è semplice, erano passati solo due giorni. Eravamo obbligati a vincere, forse non avevamo recuperato bene. Ci possono essere diverse motivazioni. Lavoriamo per non avere certe battute di arresto. Per me è importante l'equilibrio".

Il Genoa le revoca ricordi positivi?

"Era un'altra realtà. Sono stati derby vincenti, sono stato fortunato".

Cosa pensa delle parole di Reina?

"Ha esperienza internazionale, sa cosa dire e veicolare i messaggi. E' un leader dello spogliatoio, è un calciatore ascoltato dai compagni".

In vista del match di domani sera in casa del Genoa, Marco Giampaolo interverrà tra pochi minuti in conferenza stampa a Milanello. La redazione di Milannews.it vi riporterà tutte le sue dichiarazioni con il nostro consueto live testuale. Restate con noi!!!