LIVE MN - Giampaolo: "Non sento mai la dirigenza nel post partita. Gap d'esperienza"

termina qui la conferenza stampa di Marco Giampaolo.

Sulla posizione di Suso: "E' partito lì perchè avevo bisogno di un giocatore che sapesse raccordare, mentre Piatek è un giocatore più di profondità. Ad un certo punto li ho scambiati per una questione di natura tattica".

Sul gap d'esperienza con l'Inter: "Noi abbiamo 22enni, loro hanno 30enni. La squadra ha fatto una partita migliore delle altre".

Se ha parlato con la dirigenza nel post partita: "No, non parlo mai con la dirigenza dopo la partita".

Sul derby e su Biglia: "Perdere il derby è sempre difficile da digerire, così come qualsiasi partita non è facile. Il derby è una cosa diversa, che devi saper gestire personalmente, senza coinvolgere qualcun altro. L'Inter è partito con una certa consapevolezza, noi l'abbiamo equilibrata dopo 15 minuti circa. La differenza tra Milan e Inter è il vissuto, è l'esperienza. Ce la siamo giocata, con le difficoltà che abbiamo. Poi l'equilibrio è stato rotto su quel calcio di punizione, ma la reazione non mi è piaciuta. Abbiamo perso le distanze, abbiamo avuto una reazione più emozionale. Su Biglia, invece, dico che ha fatto una gran partita sul piano dell'equilibrio, qualcosa ha sbagliato dal punto di vista tecnico, come anche altri".

