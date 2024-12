live mn Hellas Verona-Milan (0-1): è finita! Il Diavolo vince nel segno del duo Fofana-Reijnders

vedi letture

90' + 5' | Dopo un recupero spezzettato e ricco di polemiche, nelle difficoltà il Milan trova la giocata Fofana-Reijnders e passa a Verona 1 a 0.

90' + 3' | Recupero preziosissimo di Jimenez, che ha interrotto con una ammirevole corsa all'indietro la pericolossima azione offensiva del Verona.

90' | Inizia un recupero di fuoco in quel del Bentegodi. L'arbitro ha estratto un cartellino rosso nei confronti della panchina del Verona, allontanando il direttore sportivo del Verona Sean Sogliano.

90' | 5 minuti di recupero.

87' | Altro cambio nel Milan. Fuori Emerson Royal, dentro Tomori.

86' | Ambizioso colpo al volo di Reijnders direttamente da calcio d'angolo. Theo ha cercato al limite dell'area l'olandese, che in torsione aveva intenzione di farlo brutto.

85' | Altri problemi nel Milan, questa volta per Gabbia. La mimica del difensore del Milan è stata chiara: "Si è girata la caviglia".

82' | Mischia nell'area di rigore del Milan dopo un calcio d'angolo a favore del Verona. L'ultimo ad aver toccato il pallone è stato Daniliuc, che vista la palla uscire si è disperato, forse perché convinto che avrebbe potuto fare meglio.

79' | Fuori Belahyane, dentro anche Tengstedt per il Verona.

77' | Altro tentativo dalla distanza di Emerson Royal, che anche in questo caso ha chiuso troppo la conclusione facendo spegnerla larga e lontana dalla porta difesa da Montipò.

72' | Altro cambio nel Verona. Fuori Lazovic, dentro Mosquera per un Hellas a trazione offensiva.

69' | Cambio nel Milan. Fuori un insufficiente Chukwueze, dentro Calabria.

68' | Posizione e movimento insolito quello di Emerson Royal, che inseritosi tra i due centrali, proprio come fanno gli attaccanti, è riuscito a portare a casa l'ennesimo calcio d'angolo della parita del Milan.

62' | Jimenez ha ancora tanto su cui migliorare, tranne che sulla personalità. Da esterno basso o alto poco cambia, lo spagnolo crea e si mette in mostra, come in questo caso, dove col mancino ha lasciato partire una conclusione che ha costretto Montipò a superarsi.

59' | Terzo cambio nel Verona. Fuori Kastanos, dentro Serdar.

57' | Reazione immediata del Verona, arrivato alla conclusione con il solito Suslov a pochi secondi dal vantaggio del Milan.

55' | GOOOOOOOL DEEEEL MILAAAAAAAN! Tijjani Reijnders sblocca una partita tiratissima grazie ad un assist fantastico di Youssouf Fofana.

51' | Ottimo ripiegamento difensivo di Chukwueze, che in occasione del contropiede dell'Hellas si è fatto tanti metri all'indietro per andare a chiudere su Lazovic.

49' | Finalmente in azione la fascia sinistra del Milan. Dopo uno scambio con Theo, Jimenez ha tagliato centralmente il campo facendo partire un traversone tagliato e difficile da leggere per la difesa del Verona, salvatasi solo grazie ad un grande intervento del solito Montipò su Chukwueze.

45' | Milan partito fortissimo, con Emerson Royal che ha provato l'ennesima conclusione dalla distanza del Diavolo. Anche in questo caso la palla è stata deviata in calcio d'angolo. Sugli sviluppi dell'azione successiva ha provato la torsione Gabbia, ma il tentativo è risultato essere troppo lento per impensierire Montipò.

45' | Si riparte al Bentegodi.

Doppio cambio nel Verona prima dell'inizio della ripresa. Dentro Daniliuc e Livramento per Dawidowicz e Sarr.

------

Piove sul bagnato in casa Milan. Agli 8 giocatori fuori per infortunio si è infatti aggiunto anche Rafael Leao, che intorno alla mezz'ora ha alzato bandiera bianca per via di un problema muscolare. Con o senza il portoghese, comunque, il Diavolo non si è praticamente mai affacciato con pericolosità dalle parti di Montipò, così come il Verona da quelle di Maignan. La speranza è che la seconda frazione di gioco possa regalare decisamente più emozioni, con i tifosi rossoneri che nel frattempo stanno continuando la propria contestazione contro squadra e proprietà direttamente dagli spalti del Bentegodi.

------

45' + 4' | Recupero primo di emozioni, un po' come il primo tempo. Si va all'intervallo sul risultato di 0 a 0.

45' | 4 i minuti di recupero.

43' | Proteste Milan per un episodio dubbio nell'area di rigore del Verona. Abraham recrimina infatti un tiro dal dischetto per un contatto, molto motlo leggero, con Duda, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per filmare il penalty.

40' | Terracciano a istanti dal gol dell'ex. Bella la conclusione del 42 del Milan, che ha lasciato partire una conclusione forte che scende violenta sotto la traversa. Bravo Montipò a non farsi sorprendere ed a deviare la sfera in calcio d'angolo.

35' | Ammonito Dawidowicz per un fallo su Jimenez dopo l'ennesimo spunto di questo inizia di partita dello spagnolo.

31' | Prima sostituzione forzata della partita nel Milan. Fuori Rafael Leao, dentro Theo Hernandez.

30' | Altri problemi nel Milan. Si è fatto male Rafael Leao.

29' | Milan pericoloso dagli sviluppi di calcio d'angolo, con Abraham che appostato sul primo palo ha cercato di sorprendere Montipò-

27' | Primo intervento importante della partita di Maignan. Dopo l'ennesimo errore in conduzione del Milan, questa volta di Chukwueze, Suslov si è messo in proprio impensierendo il portere francese, che attento ha respinto la conclusione poi allontanata da Gabbia.

25' | Ammonito Emerson Royal. L'esterno del Milan ha commesso il più classico dei falli tattici per bloccare l'azione di contropiede del Verona.

23' | Alla metà del primo tempo arriva il primo tiro (in porta) della partita del Milan. A sporcare i guanti di Montipò ci ha pensato Chukwueze, con una conclusione però lenta e facilmente leggibile dal portiere veronese.

21' | Palla illuminante di Reijnders sulla corsa di Leao tra il centrale ed il terzino dell'Hellas. Bravo il 10 rossonero a non stoppare il aplleone e far partire di prima il traversone, liberato dalla difesa scaligera dopo diverse deviazioni.

16' | Sospiro di sollievo per Fonseca ed il Milan. Nessun problema serio per Fofana, regolarmente rientrato in campo dopo un check da parte dello staff medico rossonero.

15' | Momenti di apprensione in casa Milan. Fofana a terra dopo un pestone di Kastanos dietro il tendine d'Achille.

12' | Altra conclusione, sempre del Verona. Questa volta ci ha provato dalla distanza Kastanos, che ha lasciato partire una conclusione forte ma poco precisa.

10' | Emerson Royal conquista calcio d'angolo dopo la deviazione di testa di Ghilardi. Ancora una volta il Milan ha tentato il traversone dalla trequarti, soluzione prevista e preparata da Fonseca per cercare di stanare la densità della difesa del Verona.

7' | La prima conclusione della partita è del Verona. Dopo un velenoso appoggio sbagliato da Leao ad altezza cerchio di centrocampo, Suslov si è messo in proprio lasciando partire un tiro che però Maignan ha accompagnato sul fondo.

6' | Ancora Milan propositivo, sempre sulla fascia di Chukwueze. Anche in questo caso, però, il traversone del giocatore del Milan, poco preciso e leggibile, è stato respinto dalla difesa scaligera.

3' | Prima manovra offensiva del Milan, con Chukwueze che facendo partire un traversona dalla trequarti ha cercato di premiare l'inserimento offensivo di Terracciano, ma il pallone del 21 rossonero si è spento senza troppi problemi tra le braccia di Montipò.

1' | Si parte al Bentegodi. Il primo tocco sul pallone sarà del Verona.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, dove fra poco meno di un quarto d'ora il Milan di Paulo Fonseca scenderà in campo contro i padroni di casa dell'Hellas, reduci dall'importante e convincente vittoria contro il Parma. Nella settimana dei suoi 125 anni il Diavolo ha assorbito ed ascoltato la rumorosa contestazione del proprio tifo, e dunque qualche migliore occasione se non la trasferta di Verona per tornare a vincere e ripartire? Anche perché giunti oramai alla 17esima giornata di questa Serie A Enilive, il Milan non si può più permettere ulteriori passi falsi in campionato.

Quella di stasera si prospetta dunque essere una partita ricca di emozioni e rivalità, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

Queste le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan di questa sera. Fischio d’inizio alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi.

HELLAS VERONA (3-5-1-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Kastanos, Lazovic; Suslov; Sarr. A disp.: Perilli, Magro, Daniliuc, Faraoni, Tengstedt, Bradaric, Livramento, Dani Silva, Magnani, Serdar, Alidou, Mosquera, Cisse, Corradi All. Paolo Zanetti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Raveyre, Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Liberali, Zeroli, Camarda. All. Paulo Fonseca.