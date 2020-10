LIVE MN - Inter-Milan (1-2) - Doppio Ibra, il derby è rossonero

Festa rossonera a San Siro. Non ci sono tifosi, ma va benissimo così: il Milan supera 2-1 l'Inter grazie alla doppietta di un super Ibrahimovic. A nulla è servito il gol di Lukaku: la squadra di Pioli ha retto bene l'urto nerazzurro nella ripresa, portando a casa una vittoria meritata. Romagnoli e compagni sono primi a punteggio pieno

96' Finitaaaa!!! Il Milan batte 2-1 l'Inter!!!

93' Inter vicina al pareggio con Lukaku, che sfrutta un assist al bacio di Lautaro ma poi sbaglia tutto a tu per tu con Donnarumma.

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.

89' Punizione da ottima posizione per il Milan: destro di Ibrahimovic e pallone sul fondo.

87' Cambio per il Milan: fuori Kessié, al suo posto Tonali.

84' Dopo Pioli, ammonito anche Antonio Conte.

83' Sostituzione per l'Inter: Sanchez prende il posto di Vida.

82' Calcio d'angolo per il Milan: traversone in area, libera la difesa dell'Inter.

81' Angolo per il Milan: pallone dentro, De Vrij la tocca e regala un nuovo tentativo dalla bandierina ai rossoneri.

80' Punizione dalla fascia per il Milan: cross in mezzo, colpo di testa di Kjaer e pallone facile tra i guantoni di Handanovic.

77' Si combatte in campo. C'è anche stanchezza.

73' Mariani fischia un rigore su Lukaku, ma poi torna sui suoi passi grazie al VAR: il belga era in fuorigioco.

72' Che occasione per il Milan! Krunic si presenta a tu per tu con Handanovic ma calcia incredibilmente sul fondo!

71' Inter in attacco. Cross dalla sinistra, spizzata di Lautaro Martinez e pallone che finisce sul fondo.

69' Giallo per Vidal, che entra in modo scomposto su Krunic.

67' Sostituzione per l'Inter: fyori Brozovic, dentro Eriksen.

66' Viene ammonito anche Stefano Pioli per proteste.

64' Cartellino giallo per Brozovic.

63' Altro corner per l'Inter: pallone in area, Ibrahimovic allontana di testa.

62' Calcio d'angolo per l'Inter: cross in mezzo, libera la difesa del Milan.

61' Doopio cambio per il Milan: Krunic e Castillejo prendeno il posto di Leao e Saelemaekers.

60' Ammonizione per Ibrahimovic.

59' Inter a un passo dal gol. Imbucata di Vidal e conclusione di Hakimi che, tutto solo, non inquadra la porta. Una grandissima occasione.

56' Bella ripartenza del Milan, che scappa con Leao: tiro da fuori del portoghese e pallone che esce di un soffio.

55' Si combatte in mezzo al campo. Il derby è apertissimo.

51' Punizione dalla sinistra per l'Inter: cross in mezzo, Calhanoglu spazza via.

48' Hakimi supera Theo Hernandez, sfonda in area e mette in mezzo, ma Bennacer è super e riesce rimediare una situazione complicata.

47' Ripartenza dell'Inter e conclusione dalla distanza di Lautaro, che spara in curva. Rinvio dal fondo per il Milan.

45' Tutto è pronto. Fischio di Mariani: si riparte! Possesso Inter.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si comincia con gli stessi protagonisti del primo tempo.

Derby spettacolo nei primi quarantacinque minuti di gioco. Tre gol, grande intensità, occasioni da una parte e dall'altra. Il Milan è avanti grazie alla doppietta di Ibrahimovic, ma l'Inter si è rifatta sotto con Lukaku, che ha poi sfiorato il pareggio nel recupero. Si preannuncia una ripresa altrettanto scoppiettante.

47' Fine primo tempo a San Siro.

46' Angolo per l'Inter: cross in mezzo e colpo di testa di Lukaku che, tutto solo, spedisce a lato. Che occasione!

46' Cartellino giallo per Kessié.

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.

44' Bella trama Luhjukaku-Lautaro: tiro da fuori di Martinez e parata facile di Donnarumma.

40' Il Milan trova tanti spazi quando attacca, ma l'Inter replica colpo su colpo.

36' Continuia attacchi da una parte e dall'altra.

32' Ancora Inter. Barella ci prova da fuori, ma il suo tiro è troppo centrale: blocca Donnarumma.

31' Ripartenza dell'Inter. Cross di Hakimi, colpo di testa di Lautaro e salvataggio sulla linea di Kjaer.

30' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro, l'Inter recupera palla e riparte.

29' GOL DELL'INTER! Perisic entra in area e apparecchia per Lukaku, che sorprende tutti e segna a porta vuota.

26' Calcio d'angolo per il Milan: Saelemaekers cross in mezzo, libera la difesa dell'Inter.

22' Cartellino giallo per Kjaer.

21' Milan aggressivo in mezzo al campo.

18' Inter in attacco. Lukaku sfonda dalla sinistra e calcia in porta: tiro centrale, blocca Donnarumma.

16' GOOOLLL!!! IBRAAA!!! Azione splendida, assist dalla destra di Leao e tap-in facile di Ibrahimovic, che sigla il raddoppio!

13' GOL GOL GOOOLLL!!! IBRAAA!!! Handanovic respinge il rigore, ma poi Zalatan la ribadisce in rete.

11' Calcio di rigore per il Milan: fallo di Kolarov su Ibrahimovic.

8' Calcio d'angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa dell'Inter.

5' Theo è dolorante ma sembra farcela. Si riprende a giocare.

4' Gioco fermo: infortunio per Hernandez dopo uno scontro di gioco con Lukaku.

2' Hakimi supera in dribbling Theo Hernandez e mette in mezzo, ma la difesa del Milan riesce a recuperare il pallone.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor Mariani: partiti! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia nerazzurra per l'Inter, casacca rossonera per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro: è il giorno del derby, la sfida più attesa da queste parti (e non solo). Le due squadre stanno per fare il loro ingresso sul terreno di gioco. Stavolta non ci sono coreografie ad accogliere i giocatori, ma fa lo stesso: Inter-Milan mantiene intatto il suo fascino. E tutta la sua importanza. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo le emozioni di questo match, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Kolarov; Hakimi, Vidal, Brozovic, Perisic; Barella; Lukaku, Martinez. A disp.: Padelli, Stankovic, Ranocchia, Sanchez, Eriksen, Darmian, Moretti, Vezzoni, Squizzato, Satriano, Pinamonti. All.: Conte

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Donnarumma A., Tatarusanu, Conti, Dalot, Kalulu, Krunic, Tonali, Castillejo, Diaz, Hauge, Colombo, Maldini. All.: Pioli