live mn Inter-Milan (1-2): È FINITA!!! Il Milan torna a vincere il derby nel segno di Pulisic e Gabbia

96' | È FINITA A SAN SIRO!!!! Nonostante l'errore madornale di Okafor allo scoccare del 96esimo minuto, il Milan ha portato a casa una vittoria importantissima che scaccia via qualche fantasma oltre che una maledizione nei derby che durava da 6, lunghissime, partite.

94' | Darmian è saltato completamente da solo dentro l'area di rigore del Milan, ma per fortuna di Maignan e compagni il 36 dell'Inter ha colpito male la sfera spedendondola alta sopra la traversa.

91' | Fonseca si copre per questi ultimi minuti di partita. Fuori Abraham, dentro Pavlovic.

90' | Saranno 6 i minuti di recupero

88' | GOOOOOOOOL DEEEEEEL MIIIIILAAAAAAN! Sugli sviluppi di calcio di punizione, pennellato magnificamente da Reijnders, Matteo Gabbia l'ha incornata in maniera perfetta superando Sommer e portando in vantaggio il Milan.

87' | Altra interruzione ed altro cartellino giallo per l'Inter. Ammonito questa volta Dimarco.

86' | Altro cambio nel Milan. Fuori un insufficiente Leao, dentro Chukwueze.

85' | Cartellino giallo per Asllani per un blocco su Fofana in mezzo al campo.

84' | La sensazione in quest'utlima mezz'ora è che il Milan possa essere quasi sempre pericoloso in ripartenza. Le occasioni, però, vanno sfruttate.

82' | Quinto ed ultimo cambio nell'Inter: fuori Bastoni, dentro Carlos Augusto.

77' | Primi cambi anche nel Milan. Fuori Pulisic e Morata, dentro Loftus-Cheek ed Okafor.

76' | Altra palla gol clamorosa per il Milan. A tu per tu con Sommer, Abraham non è riuscito ad angolare bene il tiro trovando l'angolo lontano. Milan anora una volta vicino al vantaggio, ma queste occasioni devono essere concretizzate.

74' | Occasione Milan dopo un'incredibile salvataggio di Gabbia. Stoppata l'azione nerazzurra, la formazione di Paulo Fonseca è ripartita grazie ad una genialata di Reijnders, che ha trovato Morata che ha lanciato in profondita Abraham. Perso un tempo di gioco, l'attaccante inglese ha a sua volta lanciato Leao, fermato da uno strepitoso Sommer, anche se poteva essere servito Pulisic al centro.

74' | Quarto cambio nell'Inter. Fuori Barella, dentro Pior Zielinski.

71' | Rapidissimo il movimento di Lautaro, che aveva impattato in maniera perfetta la palla servitagli da Bastoni impegnando Maignan, non tradito dai suoi riflessi.

69' | Terza ripartanza non gestita perfettamente dal Milan, con Leao, un poco egoista, che invece di cercare qualche compagno dentro l'area di rigore, ha preferito la soluzione personale calciando a porta. Il risultato, però, non è stato dei migliori.

65' | L'arbitro Mariani aveva inizialmente fischiato un rigore a favore del Milan per un presunto fallo di mano di Lautaro, revocato poi grazie all'ausilio del VAR.

64' | Occasione Milan! Bello lo scambio sulla fascia fra Fofana e Leao, che dopo aver creati scompiglio dentro l'area nerazzurra ha servito al limite Reijnders, il cui tiro è stato prontamente respinto da Sommer e poi allontanato da Dimarco.

63' | Triplo cambio nell'Inter. Fuori Mkhitaryan, Calhanoglu e Dumfries. Dentro Frattesi, Asllani e Darmian.

62' | La qualità della fascia sinistra dell'Inter è enorme, così come è stato l'intervento di Gabbia su Dimarco, che non ha permesso al laterale nerazzurro di ribattere a rete il possibile pallone del 2 a 1.

61' | Altra buona iniziativa centale del Milan, con Reijnders che penentrando centrale ha trovato Abraham, che a sua volta ha servito Royal che ha messo dentro l'area di rigore un cross invitante sul quale nessuno si è scaraventato.

60' | Fase di riflessione della partita, nessuno vuole commettere l'errore decisivo.

55' | Inizìo secondo tempo a ritmi decisamente più blandi, almeno per quanto riguarda il Milan, nonostante lo squillo iniziale di Leao. Inter più convinta, non solo nel gestire la palla ma anche e soprattutto nell'attaccare la difesa rossonera.

46' | Subito occasione Milan, con Leao che di testa ha sporcato i guanti di Sommer, bravo e reattivo a respingere il tentativo di testa del 10 rossonero.

45' | Si riparte a San Siro con l'Inter in possesso della palla.

------

La facilità con la quale il Milan prende gol è disarmante. Anche questa sera alla prima vera occasione degli avversari la formazione di Paulo Fonseca ha concesso la rete. Nonostante questo, comunque, in questa prima, intensa, frazione di gioco, il Diavolo ha tenuto bene il campo ed i ritmi andando anche meritatamente in vantaggio allo scoccare del decimo. L'auspicio è che la squadra possa continuare così anche nel secondo tempo, non sciogliendosi come invece successo martedì in occasione dell'esordio in Champions League contro il Liverpool.

------

45' + 1' | Fine primo tempo a San Siro. A Pulisic ha risposto Dimarco.

45' | Si giocherà ancora per un minuto.

42' | Parata miracolosa di Mike Maignan, che ha negato a Thuram la gioia del vantaggio e del conseguente sorprasso dell'Inter. Il portiere del Milan, in controtempo, si è disteso sul fianco destro pizzicando con le unghie delle dita il tiro del connazionale.

40' | Giallo anche per Calhanoglu, che ha fermato irregolarmente Morata nel cerchio di centrocampo.

38' | Follia di Fofana, che oltre ad essere stato ammonito dall'arbitro Mariani, ha perso un pallone in mezzo al campo che ha permesso a Mkhitaryan di arrivare alla conclusione, deviata poi in calcio d'angolo, sui cui sviluppi l'Inter non è stata pericolosa.

32' | Ancora pericoloso Dimarco, che in trans agonistica ha tentato una conclusione dalla trequarti. La palla è finita però larga sul fondo.

27' | GOL DELL'INTER! Milan colpito al primo vero tiro in porta dell'Inter. A pareggiare i conti Federico Dimarco, servito da una grande giocata di Lautaro Martinez. Non colpevole Emerson Royal, uscito in maniera poco accorta in raddoppio sul 10 nerazzurro, permettendo al marcatore di controllare completmaente indisturbato il pallone e trafiggere Maignan.

23' | I ritmi restano alti, proprio come i primi dieci minuti di partita, ma al momento le occasioni scarseggiano, con l'Inter che domina nel possesso palla in attesa del momento giusto per colpire il Milan.

18' | Il primo giallo della partita è stato mostrato nei confronti dell'interista Mkhitaryan, che ha fermato fallosamente Theo Hernandez in procinto di ripartire in contropiede poco prima della metà campo.

14' | Primo squillo dell'Inter della partita anche per l'Inter. Dimarco, dal fondo, ha trovato con un cross Dumfries dentro l'area di rigore, che di testa ha trovato ad altezza dischetto Lautaro, che anticipando Tomori l'ha girata verso la porta di Maignan calciandola però alta sopra la traversa.

9' | GOOOOOOOOOOOOL DEEEEEEEL MIIIIILAAAAAAAAN! Alla terza penetrazione centrale Christian Pulisic è riuscito a creare scompiglio nella difesa dell'Inter con una serpentina prendendo il tempo a Sommer e portando in vantaggio il Milan, che ha iniziato la partita decisamente meglio rispetto agli avversari.

6' | Grande percussione centrale di Chrstian Pulisic, arrivato palla al piede dentro l'area di rigore dopo un ottimo fraseggio prima con Morata e poi con Abraham. L'11 rossonero, però, non è riuscito a trovare lo spazio ed il tempo per calciare a porta.

5' | Il primo squillo della partita è del Milan con Alvaro Morata, che servito in maniera un po' fortuita da Reijnders, ha calciato di prima sporcando i guanti di Sommer, che ha spedito la palla alta sopra la traversa in calcio d'angolo.

3' | Buona ripartenza in contropiede del Milan, con Reijnders che ha spezzato il pressing dell'Inter mandando in velocità Theo Hernandez, colpito dentro l'area di rigore dal tentativo di cross di Leao.

2' | Primo calcio d'angolo della partita a favore dell'Inter, con Dimarco che ha provato ad impensierire Maignan direttamente dalla battuta.

1' | È iniziata a San Siro. Il primo pallone della partita è a favore del Milan.

------

Il momento è arrivato. La partita che tutti stavano aspettando è pronta a cominciare. Amici ed amiche di MilanNews.it benvenuti allo stadio San Siro in Milano per il 251esimo derby della storia. Inter e Milan sono pronte ad affrontarsi in una sfida che potrebbe dire tanto per le stagioni di entrambe le squadre, soprattutto quella rossonera, che in caso di sconfitta rischia di dare continuità ad un momento di crisi che dura dall'inizio della stagione dal quale non sembrerebbe essere in grado di uscire.

È anche una sfida nella sfida per i due allenatori, Simone Inzaghi e Paulo Fonseca, che si sono già affrontati in un altro derby, quello di Roma, collezionando una vittoria per parte e due pareggi complessivi. Occhio che il risultato di questa sera potrebbe valere il futuro del portoghese sulla panchina del Milan, motivo per il quale si prospetta essere un derby ricco di emozioni e tensione, che vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. A disp.: Di Gennaro, Martienez, de Vrij, Bisseck, Darmian, Palacios, Carlos Augusto, Zielinski, Asllani, Frattesi, Arnautovic, Correa, Taremi. All. Simone Inzaghi

MILAN (4-4-2): Maignan; Emerson, Gabbia, Tomori, Theo; Pulisic, Fofana, Reijnders, Leao; Abraham, Morata. A disp.: Torriani, Raveyre, Jimenez, Terracciano, Thiaw, Bartesaghi, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Chukwueze, Okafor. All. Paulo Fonseca

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARIANI

Assistenti: BINDONI – TEGONI

IV ufficiale: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA