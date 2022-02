LIVE MN - Inter-Milan (1-2): Milano è rossonera, Giroud annienta i nerazzurri con una doppietta!

Il Milan vince il derby, e lo fa nel segno di Olivier Giroud! 60 minuti di Inter, poi la svolta con l'ingresso di Brahim Diaz: lo spagnolo ha spaccato la partita e ha propiziato il primo gol del francese! Milano è, e sarà sempre, rossonera!

96' È FINITAAAAAAAAAAAAA! IL MILAN VINCE IL DERBY!!!! PARTITA AL CARDIOPALMA!

95' Espulso Theo per un brutto fallo da dietro su Dumfries. Decisione giusta, ma qualche secondo prima c'era un fallo su Tonali.

94' Ultimo minuto di recupero, l'Inter all'attacco. Si chiude il Milan. Manca poco.

91' Ammonito Krunic per aver calciato il pallone a gioco fermo.

90' Saranno 5 i minuti di recupero.

89' Gioco fermo da qualche minuti per un'invasione di campo. Il recupero sarà corposo.

85' Espulso uno dei collaboratori di Pioli in panchina per proteste.

83' Theo folle, doppio dribbling in area e poi parte come un treno in contropiede: lo abbattono, niente fallo. Poi giallo a Skriniar per proteste.

82' Doppio cambio per l'Inter: fuori Brozovic e Bastoni, dentro Vecino e Darmian.

81' Palla dentro per Dumfires, l'olandese arriva sul fondo e mette in mezzo: Maignan blocca con sicurezza. Sarà un finale di partita tesisssimo.

80' Cambio per il Milan: fuori Bennacer, dentro Krunic.

78' GGGGOOOLLLLL GGGOOOLLLLL GGGGGOOOLLLLLLL DEL MILANNNNN! OLIVIERRRRR GIROOOOUUUDDDDDD CHE GOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL!!!! GOL MERAVIGLIOSO DEL FRANCESE!!! Assist di Calabra, Giroud fa perno di tacco, si beve de Vrij e di sinistro batte Handanovic!!! 1-2 MILAAAANNN.

76' Ammonito Bennacer per fallo su Barella.

75' GGGGGGOOOOOOLLL GGGOOOLLLL GGGOOOOLLLLLLL DEL MILAAAAAANNNN!! Giroud recupera palla a centrocampo, Tonali parte in contropiede e serve Diaz al limite. Brahim tira, deviato, la palla arriva a Giroud che in spaccata la insacca!!! 1-1, pareggio del Milan!!!

73' Cambio per l'Inter: fuori calhanoglu, dentro Vidal.

72' Fallo tattico di Brahim: giallo per lo spagnolo.

71' Ancora una magia di Diaz a centrocampo: salta un avversario e tenta il filtrante per Leao. Il portoghese però non segue l'azione. Finora prestazione poco positiva di Rafa.

69' Doppio cambio per l'Inter: escono Perisic e Lautaro Martinez, entrano Dimarco e Sanchez.

68' Ripartenza Inter con Dumfries sulla destra, l'olandese serve Barella che tenta il cross in area: Theo attento devia in angolo.

67' Calhanoglu prova il gol olimpico da corner, la mira del turco però è totalmente sballata.

65' Contropiede fulmineo con Diaz che porta palla per tutto il campo e poi serve Leao: il portoghese prova a rientrare sul destro per il tiro. Alto, occasione sprecata.

64' Magia di Brahim su Calhanoglu a centrocampo: lo spagnolo poi viene atterrato fallosamente ma per Guida non c'è nulla.

62' Corner per l'Inter: brividi in area ma nessuno trova la deviazione vincente. Allontana successivamente la difesa rossonera.

60' Batte Tonali da lontanissimo, il suo tiro potente viene deviato in fallo laterale.

59' Primo guizzo di Brahim Diaz che sfugge a Brozovic, fallo sulla trequarti. Ammonito Calhanoglu per proteste.

58' Cambio per il Milan: fuori Kessie, dentro Brahim Diaz.

55' Scintille Dumfires-Tonali, l'arbitro invita tutti alla calma.

50' Ottima uscita bassa di Maignan, che con grande coraggio anticipa Perisic in area piccola.

49' Tonali ci prova con la botta da fuori: deviata, esce di poco.

48' Ottimo intervento in scivolata di Bennacer che ferma un contropiede pericolosissimo dell'Inter.

46' Fischio di Guida, inizia la ripresa. Primo pallone del secondo tempo per l'Inter.

- Cambio per il Milan all'intervallo: esce Saelemaekers, entra Messias.

Primi quarantacinque minuti del derby che sorridono all'Inter: i nerazzurri sono scesi in campo molto più agguerriti e sicuri dei ragazzi di mister Pioli. Peccato per il gol subito, arrivato da una situazione abbastanza controllabile da angolo. Poco Milan in avanti, rossoneri tenuti a galla da un ottimo Maignan.

47' Fine primo tempo.

47' Contropiede Inter, con Maignan che esce fuori dall'area in scivolata su Calhanoglu. Il portiere rischia molto ma alla fine è efficace nel suo intervento.

45' Ottimo recupero di Tonali su Barella. Il centrocampista rossonero poi viene abbattuto da un calcio di Dzeko da dietro.

43' Scontro Theo-Barella a centrocampo, ha la peggio il centrocampista dell'Inter che rimane a terra. Dopo l'intervento dello staff medico nerazzurro si rialza, può continuare il match.

39' Gol dell'Inter con Perisic. Angolo di Calhanoglu, la palla spiove in area senza che la prenda nessuno: il croato di piattone trova l'angolo vincente. Incolpevole Maignan.

38' Tiro da fuori di Lautaro, Maignan devia in angolo.

35' Milan vicino al vantaggio!! Botta di Tonali da lontano, ottimo intervento di Handanovic a mano aperta. Sul prosieguo dell'azione cross in mezzo dei rossoneri deviato dalla difesa dell'Inter che per poco non entra in porta.

31' Spinge l'Inter, il Milan ha difficoltà ad uscire dalla propria trequarti.

28' Miracolo di Mike Maignan! Botta di Dumfries a tu per tu col portiere rossonero, Magic Mike fa un autentico miracolo!!

26' Sponda di Lautaro in area per il tiro a botta di sicura di Barella: il collo esterno del sardo esce di poco.

24' Cross di Perisic dalla sinistra, Dumfries va a saltare in area ma Theo lo contrasta. Alla fine Kalulu allontana in fallo laterale.

22' Ottima chiusura di Kalulu su Lautaro, l'argentino era in area pronto a calciare a rete.

21' Ammonito Romagnoli per un'entrata in ritardo su Dzeko

20' Batti e ribatti al limite dell'area dell'Inter, le conclusioni rossonere vengono murate ripetutamente.

19' Duello Theo-Dzeko sul lato dell'area, Hernandez ferma facilmente il bosniaco in velocità.

17' Punizione Milan battuta male, riparte l'Inter.

16' Entrata irruenta di Barella su Theo, fallo per il Milan sulla trequarti avversaria. Barella ha rischiato il giallo.

14' Duello Dumfries-Theo sulla fascia, l'olandese trattiene l'avversario e poi cade. Punizione da ottima posizione per l'Inter: cross in mezzo ma nulla di fatto, palla allontanata dalla difesa.

13' Buona possibilità di ripartenza per il Milan ma Giroud, a centrocampo, sbaglia totalmente la scelta buttando via la palla.

11' Mike Maignan!! Miracolo del portiere rossonero su un tiro deviato che aveva preso una traiettoria velenosa! Che riflesso di Maignan!

10' Gol dell'Inter con Dumfries, ma Perisic, che aveva fornito l'assist, era in fuorigioco nel momento in cui ha ricevuto palla. Brivido per i rossoneri, ma rete annullata giustamente.

8' Pressione altissima di Giroud che costringe Handanovic a spazzare in fallo laterale. Bell'atteggiamento dei rossoneri in questo avvio di partita.

7' Palla lunga di Calabria per la corsa di Giroud, il francese viene anticipato bene da de Vrij.

6' Tanta intensità in mezzo al campo, le due squadre si aggrediscono alte cercando di non dare tempo e spazio all'avversario.

3' Ottima transizione di Tonali che ribalta velocemente l'azione. La palla arriva a Saelemaekers sulla destra: il suo cross deviato per poco non beffa handanovic. Corner per il Milan: scambio corto con Theo, nulla di fatto.

2' Kessie recupera palla sulla trequarti su Calhanoglu, ma commette fallo. Nulla di fatto, può ripartire l'Inter.

1' Prima incursione centrale del Milan, con Theo che da buona posizione viene spinto a terra dall'avversario: per Guida non c'è nulla.

1' Fischio del signor Guida, comincia il derby! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: divisa nerazzurra per l'Inter, maglia rossonera per il Milan.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti San Siro. Oggi andrà in scena una partita che non ha bisogno di particolari presentazioni: alle 18:00 c'è il Derby di Milano! Inter-Milan, un big match che può già dire tanto sulla direzione che prenderà questa Serie A 21/22. I nerazzurri sono primi in classifica, i rossoneri, secondi, vogliono accorciare. Mister Pioli non avrà a disposizione Ante Rebic e Zlatan Ibrahimovic, entrambi out per problemi fisici, ma recupera, almeno parzialmente, Fikayo Tomori: il centrale inglese andrà in panchina 22 giorni dopo dall'operazione al menisco. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. A disp: Cordaz, Radu, D'Ambrosio, Ranocchia, Dimarco, Darmian, Gagliardini, Vidal, Vecino, Sanchez, Caicedo. All.: Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leao; Giroud. A disp: Tatarusanu, Mirante, Florenzi, Tomori, Gabbia, Stanga, Krunic, Bakayoko, Messias, Castillejo, Maldini, Diaz, Lazetic. All.: Pioli.