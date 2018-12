LIVE MN - Inter-Milan (3-5): è finita! Il derby femminile è rossonero

Che partita allo Suning Youth Development Center con il Milan che dopo aver trovato un doppio vantaggio si fa rimontare fino a rincorrere l'Inter. Bellissima, tuttavia, la reazione delle rossonere che con Tucceri, Giugliano e Giacinti riescono prima a pareggiare e poi a vincere, strappando il biglietto per i quarti di finale di Coppa Italia.

90' - Finisce qui, vittoria con brivido per il Milan

88' - Corner per il MIlan, Giugliano batte verso il centro dell'area ma il cross non risulta pericoloso

85' - Ultima sostituzione nell'Inter, Carravetta prende il posto di Capucci

82' - Partita che si è spenta dopo il 3-5 del Milan. L'Inter ha sofferto il nuovo doppio vantaggio rossonero e ora le ragazze di Morace gestiscono il possesso palla nella metà campo avversaria

80' - Sostituzione nell'Inter, Santi prende il posto di Pandini

75' - Ultimo cambio di Morace, Bergamaschi lascia spazio a Coda

75' - Cambio nell'Inter, Marinelli è sostituita da Rognoni

73' - Le rossonere prendono il largo. Bella ripartenza di Tucceri che giunta al limite dell'area nerazzurra scarica sulla sinistra per Giacinti. Il diciannove rossonero calcia sul secondo palo e batte Schroffenger.

73' - GOOOOOOL DEL MILAN

70' - Il Milan è di nuovo avanti. Le rossonere trovano il gol dopo una bellissima azione. Bergamaschi scambia con Sabatino sulla fascia, il capitano rossonero serve di tacco il 7 rossonero che si accentra e serve sulla fascia sinistra Giugliano. Il dieci rossonero tira bene e batte il portiere nerazzurro.

70' - GOOOOOOL DEL MILAN

65' - Linda Tucceri riporta in parità il Milan con un grandissimo tiro al volo che si insacca proprio sotto l'angolino.

65' - GOOOOOL DEL MILAN

64' - Corner per il Milan, Giguliano batte per Mendes che tira, la palla è respinta dal portiere ma la palla finisce ancora sulla palla della portoghese che tira. Il pallone è salvato sulla linea.

62' - Il Milan ha accusato il colpo. Dopo il vantaggio dell'Inter, le rossonere di Carolina Morace non sono riuscite a sviluppare il gioco in maniera fluida come avevano fatto nel primo tempo.

62' - Cambio nel Milan, Zigic lascia il posto a Mendes

61' - Primo cartellino giallo per il Milan, ammonita Alborghetti per un fallo commesso su Regazzoli

57' - Ripartenza dell'Inter con Pandini che salta sulla destra Heorum e cerca poi la penetrazione centrale. Bel doppio passo su Fusetti ma poi il tiro non è preciso

55' - Che occasione sprecata dal Milan. Giugliano mette in mezzo un bel cross verso il centro dell'area nerazzurra ma Fusetti, in posizione molto avanzata, non riesce a girare bene. Ora le rossonere spingono

53' - Il Milan prova a tornare a rendersi pericoloso. Buona azione sulla fascia destra di Heorum che serve Bergamaschi sulla trequarti. Il 7 rossonero ha provato a servire Sabatino in area ma con risultati non efficaci.

49' - Corner per l'Inter. Brustia sul pallone, cross verso il portiere Ceasar che para in due tempi

45' - Inizia il secondo tempo, un cambio per il Milan: Alborghetti prende il posto di Capelli

Che colpo per il Milan sul finale della prima frazione di gioco. Le rossonere conducevano il match per 0-2 fino al 21' del primo tempo quando Marinelli ha segnato il primo gol. Il raddoppio nerazzurro sempre con Marinelli pochi minuti dopo e il rigore di Baresi sul finale hanno regalato la rimonta all'Inter. Ora, nel secondo tempo, il Milan di Morace dovrà reagire.

45' + 3 - Termina il primo tempo

45' + 2 - Baresi trasforma il rigore, l'Inter completa la rimonta

45' + 2 - GOL DELL'INTER

45' + 2 - Calcio di rigore per l'Inter, Regazzoli va a terra in area e l'arbitro assegna il tiro dal dischetto.

45' + 1 - Altro errore di Ceasar che serve la palla sui piedi di Marinelli. Il 7 dell'Inter sbaglia il cross e non sfrutta il regalo del portiere milanista.

45' - Due minuti di recupero al termine della prima frazione di gioco

41' - E' ancora Bergamaschi che prova a rendersi pericolosa, buona discesa sulla fascia ma la difesa dell'Inter regge bene e ferma il numero 7 del Milan. Ora le rossonere sono tornate ad essere costantemente presenti nella metà campo avversaria mentre le padrone di casa faticano a ripartire con efficacia.

36' - Il Milan prova a rendersi ancora pericoloso, questa volta è Bergamaschi che cerca la penetrazione centrale ma viene accerchiata dalla difesa nerazzurra e perde palla poco prima del momento del tiro.

34' - Punizione per il Milan dalla sinistra, Tucceri mette in mezzo ma il cross non è preciso, nessuno riesce a deviare e la palla finisce in out.

30' - Che occasione per le rossonere di riportarsi avanti. Giacinti ha ricevuto palla in area dalla trequarti rossonera ma il tiro al volo è risultato poco preciso.

28' - Clamoros buco della difesa rossonera, con Marinelli che da sola davanti a Ceasar non sbaglia. La partita torna in parità.

28' - GOL DELL'INTER

26' - L'Inter sembra aver preso ora le misura sul Milan e cerca di giocare con maggiore disinvoltura

24' - Altro calcio d'angolo per l'Inter, Brustia batte verso il centro dell'area ma nessuno riesce a impensierire Ceasar. Il Milan riparte con un rinvio dal fondo.

21' - Pisano batte il corner per l'Inter, ne scaturisce una mischia in cui Marinelli riesce a deviare la palla in rete. L'Inter accorcia le distanze.

21' - GOL DELL'INTER

20' - Punizione per l'Inter da posizione centrale a venti metri dalla porta di Ceasar. Locatelli prova il tiro che risulta centrale ma forte. Il portiere milanista devia sopra la traversa. E' corner.

18' - Milan ancora pericoloso su corner. In area Fusetti non riesce a deviare con precisione verso la porta e la palla si spegne sul fondo.

13' - Rossonere in totale controllo del match quando si avvicina il primo quarto d'ora di gioco. Le nerazzurre hanno iniziato bene il match ma il Milan è riuscito a prendere le misure nei primi cinque minuti di partita, riuscendo così anche ad imporre il proprio gioco alle avversarie e trovando due reti in dieci minuti.

9' - Raddoppio delle rossonere, ancora una volta con Sabatino. Il capitano rossonero è riuscita a trovarsi da sola davanti al portiere dell'Inter Schroffenger grazie ad un'invenzione di Giugliano.

9' - GOOOOOL DEL MILAN

7' - Milan ancora vicino al gol. Bergamaschi serve bene Giacinti che cerca la rovesciata in area ma colpisce male. Partita divertente a Suning Youth Development Center.

4' - Sabatino sfrutta un errore clamoroso del portiere nerazzurro Schroffenger e segna a porta vuota. L'estremo difensore dell'Inter ha praticamente passato la palla sui piedi del capitano rossonero in area. Ora il Milan conduce

4' - GOOOOOL DEL MILANNN!

3' - Primo pericolo per l'Inter, Regazzoli cerca il tiro da fuori area e la palla sfiora il secondo palo

1' - Partiti!

- Squadre in campo in questo momento. Il Milan veste la maglia rossonera con pantaloncini e calzettoni bianche. Le padrone di casa, invece, giocheranno con maglia nerazzurra e pantaloni e calzettoni neri.

Amiche ed amici di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti! I saluti vi giungono dal Suning Youth Development Center dove, tra pochi minuti, andrà in scena il derby di Coppa Italia Femminile tra Inter e Milan. Ottavi di Finale in gara secca che vedrà sfidarsi la squadra in testa al campionato italiano contro le nerazzurre capoliste della Serie B. Un match da non perdere, ricco di emozioni e spettacolo: tutto live, tutto su MilanNews.it!

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER: Schroffenger, Dadda, Pisano, Capucci, Locatelli, Marinelli, Brustia, Baresi, Regazzoli, Merlo, Pandini; A disp.: Capelletti, Pastrenge, Crespi, Pellens, Santi, Rognoni, Carravetta. All.: De La Fuente

MILAN: Ceasar; Heroum, Fusetti, Tucceri, Zigic; Capelli, Giugliano, Carissimi; Bergamaschi, Sabatino, Giacinti. A disp.: Zanzi, Mendes, Alborghetti, Bellucci, Longo, Cacciamali, Coda. All. Morace