live mn Juventus-Milan (2-0): ripresa da dimenticare, brutto ko per il Diavolo

- Dopo un discreto primo tempo, il Milan non entra praticamente in campo nella ripresa, la Juventus ne approfitta e porta a casa la vittoria grazie alle reti di Mbangula (decisiva la deviazione di Emerson Royal) e Weah. Un brutto ko per il Diavolo che resta fermo a 31 punti in classifica e vede allontanarsi il quarto posto (ora dei bianconeri a +6, ma deve giocare ancora la Lazio che potrebbe andare a +8).

94' Fine della partita.

91' Tentativo con il destro dalla distanza di Gabbia, pallone ampiamente a lato.

90' Quattro minuti di recupero.

90' Cambio nella Juventus: Adzic prende il posto di Mbangula.

89' Cross di Jovic e colpo di testa di Camarda che prende il tempo a Kalulu, ma la sua girata finisce a lato.

83' Doppio cambio anche nella Juventus: escono Nico Gonzalez e Thuram, dentro Vlahovic e Fagioli.

79' Altri due cambi nel Milan: fuori Reijnders e Abraham, dentro Terracciano e Jovic.

79' Punizione per il Milan dal vertice alti di destra dell'area di rigore: tocco di Reijnders per Theo Hernandez, conclusione a lato.

76' Con l'ingresso di Camarda il Milan passa al 4-4-2 con Leao e Musah come esterni di centrocampo e davanti il giovane attaccante rossonero con Abraham.

75' Cambo nel Milan: fuori Emerson Royal, dentro Camarda. Sostituzione anche nella Juventus: esce Koopmeiners, entra Douglas Luiz.

72' Giallo per Emerson Royal.

70' Buona combinazione al limite dell'area tra Jimenez e Abraham. L'inglese viene però anticipato da Gatti poco prima di calciare in porta.

64' RADDOPPIO DELLA JUVE!!! I bianconeri segnano il 2-0 con Weah che va all'uno contro uno con Tomori e batte Maignan con un diagonale di sinistro.

63' Cambio nel Milan: fuori Bennacer e dentro Jimenez.

61' Giallo per Bennacer.

59' GOL DELLA JUVE!!! Nico Gonzalez allarga per Mbangula che calcia a giro con il destro di prima intenzione, deviazone decisiva di Emerson Royal che beffa Maignan e la palla si insacca alla sue spalle.

56' Meglio la Juventus in questo avvio di secondo tempo.

52' Doppia occasione per la Juventus: prima ci prova Weah che centra Maignan. La palla arriva a Theo che si fa rubare la palla in area da Koopmeiners che calcia con il sinistro, ma c'è ancora il portiere francese rossonero che devia in angolo.

50' Sembra tutto a posto per Abraham che può continuare regolarmente la partita.

47' Problema fisico per Abraham dopo un contrasto aereo. Vedremo se riuscirà a proseguire il match, per ora resta in campo, ma intanto Cocneiçao ha mandato a scaldare sia Camarda che Jovic.

45' Inizia la ripresa con un cambio nella Juventus: Weah prende il posto di Yildiz che è costretto ad uscire per un problema muscolare.

- Primo tempo vivace all'Allianz Stadium che però si è concluso senza gol. Sia Juventus che Milan hanno creato qualche buona occasione, ma ad entrambe le squadra è mancata la cattiveria giusta sotto porta. Nella squadra rossonera da segnalare una buona opportunità per Rafael Leao su assist di Theo, ma il suo destro è stato respinto dal portiere bianconero Di Gregorio.

46' Fine primo tempo.

46' Cross dalla sinistra a rientrare di Leao che trova Theo Hernandez su secondo palo, colpo di testa del francese che però viene respinto da Gatti.

45' Un minuto di recupero.

43' Cross dalla sinistra di Mbangula per Nico Gonzales che anticipa Gabbia, ma il suo colpo di testa finisce ampiamente a lato.

38' Azione personale di Thuram che arriva al limite dell'area e prova il destro, conclusione alta.

37' Corner per la Juventus dalla destra: cross a rientrare di Koopmeiners e colpo di testa di Kalulu, pallone ampiamente alto sopra la traversa.

36' Cambiaso sbaglia completamente un tiro da fuori area che si trasforma di fatto in un assist per Yildiz che calcia di prima intenzione con il destro, Maignan devia in angolo.

27' Incursione di Theo sulla sinistra, la palla arriva a Leao che calcia con il destro da ottima posizione, ma Di Gregorio respinge con una bella parata. La palla arriva a Theo che prova a sua volta la conclusione, ma un difensore della Juventus respinge e fa partire la ripartenza bianconera con Nico Gonzales che punta Tomori in area, ma è bravo l'inglese a smorzare la conclusione del giocatore della Juventus e il pallone finisce senza problemi tra le braccia di Maignan.

25' Juventus molto aggressiva in questa fase del match. Il Milan sta faticando a superare il pressing bianconero.

21' Punizione per la Juventus dalla fascia sinistra: cross di Koopmeiners in area, Gatti colpisce tutto solo di testa, pallone fuori di poco. Ma c'è il fischio di Massa per una netta spinta del difensore bianconero su Gabbia.

19' Angolo per il Milan dalla destra: cross Theo Hernandez che trova Reijnders all'altezza del dischetto, l'olandese calcia di prima intenzione, pallone che finisce a lato dopo una doppia deviazione di Locatelli e Tomori.

15' Che rischio per il Milan in fase di impostazione: passaggio non preciso di Emerson Royal, serve un super intervento con i piedi di Maignan che dribbla Yildiz e salva i rossoneri.

14' Altro tentativo dalla distanza della Juventus, stavolta ci prova Koopmeiners con il sinistro da fuori area, pallone alto di poco.

10' Bel tocco dentro di Reijnders per Musah, l'americano appoggia in area per Leao che controlla e prova il destro, ma la sua conclusione viene respinta da Kalulu.

8' Si vede in avanti anche la Juventus: Mbangula si accentra da sinistra e prova il destro a giro, pallone che finisce non di molto sopra la traversa.

6' Leao trova Reijnders in area sul lato destro, cross dell'olandese dal fondo, Di Gregorio blocca in due tempi.

2' Riparteza rossonera con Abraham, Reijnders e Leao. La palla arriva all'olandese che tocca in area per il portoghese che prova il tacco sull'uscita di Di Gregorio, ma interviene un difensore bianconero che libera l'area.

0' Inizia la partita: primo pallone per la Juventus.

- E' quasi tutto pronto, le due squadre sono schierate in mezzo al campo mentre all'Allianz Stadium risuona l'inno della Serie A. Il Milan giocherà con la classica maglia rossonera e i pantaloncini neri, mentre la Juventus indossa divisa bianconera e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti all'Allianz Stadium di Torino dove tra poco Juventus e Milan si affronteranno nella sfida valida per la 21^ giornata di Serie A. Sarà la terza volta in questa stagione che le due squadre si affronteranno, nelle altre occasioni ci sono stati un pareggio (in campionato) e una vittoria del Diavolo per 2-1 (semifinale di Supercoppa Italiana). Grazie al nostro live testuale rimarrete aggiornati su tutte le emozioni della gara tra bianconeri e rossoneri. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. A disp.: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Savona, Rouhi, Douglas Luiz, Fagioli, Vlahovic, Weah, Adzic. All. T. Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Pavlovic, Jimenez, Bartesaghi, Terracciano, Zeroli, Jovic, Camarda, Omoregbe. All. Conceicao.