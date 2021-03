LIVE MN - Kjaer: "Il nostro gruppo è cresciuto. Tomori ha grandissime qualità"

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco seguiremo in diretta la conferenza stampa di Simon Kjaer alla vigilia del match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League con il Manchester United. La nostra redazione vi riporterà tutte le parole del difensore rossonero con il consueto live testuale. Restate con noi!

Il Milan riparte dalla partita d'andata che è stata importante. Basta ripetere la partita o bisogna fare ancora meglio?

"Bisogna sempre migliorare. La partita d'andata dice che le cose che abbiamo fatto là sono positive ma dobbiamo sempre migliorare. Dobbiamo continuare così"

In questi mesi ci sono stati tanti step positivi e alcuni passi falsi. Superare il turno cosa regalerebbe al vostro gruppo?

"Abbiamo fatto così tanto e siamo cresciuti così tanto che non bisogna più parlare del nostro gruppo come giovane. La strada per arrivare qui è stata lunga, ci sono stati step positivi e alcuni più difficili. Abbiamo avuto sempre la stessa giusta mentalità. superare il turno sarebbe un grande segnale per il gruppo. Domani è una finale ma se passi il turno non è stato fatto comunque niente. Di certo sarebbe un segnale importante"

Quanto è importante il ritorno di Ibrahimovic fuori e dentro al campo?

"Ibrahimovic dà sempre qualcosa al gruppo sia quando è dentro che fuori dal campo. Chiaramente non sono il mister e non posso dire quali saranno le sue chance di giocare domani. Di certo la sua presenza è molto importante per noi"

Quanto il Manchester United vi ha sorpreso la scorsa settimana e quanto cambia il lavoro difensivo con il ritorno di Cavani?

"Sapevamo che avremmo affrontato una squadra di grande qualotà ma sapevamo che se avessimo giocato con le nostre qualità avremmo potuto metterli in difficoltà. Cavani lo conosco bene avendoci giocato al Palermo. La sua carriera parla per lui. Dovremo ripetere l'attenzione della partita d'andata. Per il Manchester è importante averlo, c'è rispetto per lo United ma faremo la nostra partita".

Il Milan ha fatto ottimi risultati sia in campionato che in EL. Che cosa ha fatto sì che il Milan e Kjaer formassero una coppia perfetta?

"Da quando sono arrivato mi è stato chiesto di essere un esempio di professionalità per i giovani e ho cercato di farlo al meglio. Il gruppo del Milan è fantastico. E' affamato e ha voglia di imparare. Anche io ho imparato tanto da loro e sono cresciuto tanto. Dobbiamo continuare lavorare così e migliorare partita dopo partita"

Con Tomori state formando una grande coppia. Ti aspettavi un rendimento così?

"Non conoscevo molto Tomori ma la mentalità con cui è entrato ha mostrato una fame di dimostrare chi era. E' un difensore veloce e aggressivo che si vede raramente in Italia. Le partite che abbiamo fatto ci hanno fatto capire i movimenti da fare, una cosa importante per i difensori centrali. E' un giovane con tantissime qualità"

Cosa senti di rispondere alle dichiarazioni di Eriksen?

"Non ho sentito le sue parole però se lui ha detto qualcosa di male su di me stava scherzando mentre lo ringrazio se ha detto qualcosa di positivo"