live mn Lazio-Milan (0-0): Basic ci prova con un mancino dal limite

25' | Ottima lettura di Romagnoli che è riuscito ad intercettare la possibile incursione di Loftus-Cheek.

24' | Sinistro affilatissimo di Basic, che cercando il secondo palo non è per riuscito a centrare la porta.

22' | Più convinti e precisi i biancocelesti in questo inizio di partita, anche se di occasione vere e proprie non ce ne sono state.

20' | Allegri spazientito per i tanti errori tecnici dei suoi difensori in fase di costruzione.

17' | Tentativo di cross di Zaccagni troppo su Maignan. Il portiere del Milan blocca e cerca di far ripartire i suoi.

14' | Grande chiusura di Guendouzi, decisivo su Leao, che si stava preparando per andare al tiro.

11' | La Lazio prova a fare la partita, il Milan attende senza troppe difficoltà.

4' | Punizione forte ma non precisa di Basic, che non è riuscito ad impattare bene il pallone, spedendolo di tanto alto sopra la traversa della porta di Maignan.

2' | Incomprensione Pavlovic-Estupinan. Il serbo viene preso contro tempo dal passaggio del compagno e commette un fallo su Guendouzi venendo subito ammonito.

1' | Si parte all'Olimpico, è cominciata Lazio-Milan.

Amici ed amiche di MilanNews un buon giovedì sera a tutti e benvenuti allo stadio Olimpico di Roma, dove fra poco meno di un quarto d'ora andrà in scena l'ottavo di finale di Coppa Italia Frecciarossa tra la Lazio di Maurizio Sarri e il Milan di Massimiliano Allegri. Le due squadra si affrontano nuovamente dopo la tanto chiacchierata partita dello scorso sabato, che ha visto il Diavolo vincere, tra le polemiche, per via di un non fallo da rigore di Pavlovic che il mondo biancoceleste non ha ancora digerito nonostante le (chiare) parole del designatore degli arbitri Rocchi. Quanto successo sabato è però il passato, oggi è tutta un'altra storia, anche perché in palio non ci sono i 3 punti ma il passaggio ai quarti di finale di questa tanto ambita coppa nazionale che il Milan non vince dal 2003. Per questi e tanti altri motivi la partita di questa sera contro la Lazio si pronostica essere frizzante e ricca di emozioni, motivo per il quale vi invitiamo a seguire minuto per minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Patric, Tavares, Provstgaard, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Noslin, Pedro, Cancellieri. All. Maurizio Sarri

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Bartesaghi, Sala, Modric, Pulisic, Nkunku. All. Massimiliano Allegri

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida

Assistenti: Lo Cicero – Dei Giudici

IV uomo: Doveri

VAR: Pezzuto

AVAR: Aureliano

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Data: giovedì 4 dicembre 2025

Ore: 21.00

Stadio: Olimpico, Roma

Diretta TV: Italia 1

Web: MilanNews.it