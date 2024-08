live mn Lazio-Milan (2-2): è finita a Roma, il Milan non sa più vincere

95' | Finisce all'Olimpico. È 2 a 2 fra Lazio e Milan, che alla sosta di settembre ci arriva con soli due punti in classifica. C'è ancora tanto, troppo, su cui lavorare, perché ancora una volta, anche stasera, nonostante qualche trama di gioco interessante, la formazione rossonera è stata penalizzata da una fase difensiva rivedibile,

94' | Occasione Milan ad un minuto dalla fine della partita. Tenuto in gioco dai due terzini, Abraham con poco specchio di porta a disposizione non è riuscito ad insaccare Provedel.

92' | Giallo anche per Guendouzi dopo aver steso Musah all'altezza del centrocampo.

91' | Giallo per Terracciano. Ammonito il terzino del Milan per via di un fallo tattico su Zaccagni.

90' | Saranno 5 i minuti di recupero.

90' | Ultimo cambio nella Lazio. Fuori Tavares, dentro Hysaj.

89' | Il gioco fermo per via dei crampi di Nuno Tavares ha permesso a Fonseca di fare un rapidissimo secondo cooling break.

86' | Quarto cambio nella Lazio. Fuori uno stremato Castellanos, dentro Noslin.

80' | Maignan strepitoso su Zaccagni. Bravissimo nella posizione il portiere del Milan ad impedire il tre a due del capitano biancoceleste. Nel mentre la formazione di casa ha recriminato un calcio di rigore per fallo di mano di Terracciano, ma l'arbitro Massa ha valutato quella terzino rossonero un'autogiocata.

77' | La Lazio sembrerebbe aver subito il colpo, con il Milan che sta cercando di controribaltarla con i suoi uomini migliori,

72' | GOOOOOOOOOOL DEEEEEL MIIIILAAAAAAAN! Reazione di rabbia e di tecnica del Milan, che con il suo numero 10, il suo fuoriclasse, Rafael Leao, l'ha pareggiato. Subito decisivo Abraham. L'assist per il gol del portoghese è il suo.

70' | Poker di cambi nel Milan, Fonseca ha ridisegnato la sua squadra. Fuori Okafor, Chukwueze, Reijnders e Emerson Royal. Dentro Abraham, Leao, Musah e Theo Hernandez.

65' | GOL DELLA LAZIO! Partita ribaltata. Tutte le certezze del primo tempo si sono volatilizzate in neanche tre minuti per il Milan di Paulo Fonseca. Uno-due micidiale dei biancocelesti, che prima con Castellanos e poi con Dia l'hanno ripresa.

63' | La partita è tornata ad incendiarsi. Dopo il pareggio la Lazio vicina addirittura al 2 a 1. Sulla ripartenza, Zaccagni ha steso Loftus-Cheek facendosi ammonire dall'arbitro Massa.

62' | GOL DELLA LAZIO! Male (ancora) in Milan in fase difensiva, preciso e puntuale invece la Lazio con Taty Castellanos, che non ha dovuto fare altro che insaccare in rete un assist al bacio offertogli da uno scatenato Nuno Tavares in questo secondo tempo.

60' | Contropiede ben manovrato dal Milan, arrivato alla conclusione dopo soli 3 passaggi con Terracciano. Il tiro del terzino rossonero, però, è stato prontamente deviato in calcio d'angolo da Alessio Romagnoli, al posto giusto al momento giusto.

58' | Ancora Lazio pericolsa, Milan in apnea. Bene sull'out di sinistra la squadra di Baroni, che è riuscita ad arrivare al traversone basso con Nuno Tavares. Bravo Maignan in presa bassa a bloccare.

55' | Bell'azione personale di Noah Okafor, che nonostante fosse solo contro 3 giocatori della Lazio, era per un secondo riuscito a trovarsi lo spazio ed il tempo per calciare in porta. Bravo però Nuno Tavares a recuperare prima che lo svizzero concludesse.

48' | Palla illuminante di Rovella, che ha cercato e trovato in profondità, alle spalle di Terracciano, Isaksen, che con un traversono basso ha provato a servire uno dei suoi compagni dentro l'area di rigore. Bravo in questo caso Tomori, che non ha abboccato alla finta di corpo di Zaccagni, intercettando un pallone che potrebbe aver creato qualche problema.

46' | Questo secondo tempo è iniziato come il primo: con la Lazio in possesso in attesa di un passo passo del Milan.

45' | È iniziato il secondo tempo all'Olimpico.

Primo doppio cambio della partita per la Lazio. Dentro Marusic e Isaksen, fuori Lazzari e Tchaouna. Il Milan resta invece invariato.

Rispetto alle prime due partite della stagione, quello di questi primi 45' di Roma è un Milan (finalmente) diverso. Bene in fase difensiva, pericoloso, quando riesce, in quella offensiva. Decisivo, fin qui, Strahinja Pavlovic, premiato dopo l'ottimo esordio di Parma con il primo gol in rossonero della sua carriera. Si prospettano essere altri 45 minuti di fuoco, con la Lazio intenzionata a trasformare in applausi i fischi ricevuti a fine primo tempo.

45' + 2 | Finisce il primo tempo all'Olimpico. Milan in vantaggio al riposo. Decide fin qui la girata di Pavlovic all'ottavo minuto.

45' | Sono due i minuti di recupero assegnati dal quarto uomo.

43' | Ancora pericolosa la coppia Okafor-Pulisic, con quest'ultimo che defilato ha cercato dentro l'area di rigore Loftus-Cheek, che non ha però attaccato l'area di rigore con la giusta cattiveria per arrivare su un pallone delizioso dello statunitense.

38' | Secondo giallo della partita estratto dall'arbitro Massa. Ammonito il centrocampista della Lazio Rovella per aver illegamente fermato da dietro l'azione offensiva del Milan manovrata da Loftus-Cheek.

35' | Forte del vantaggio, in questo momento il Milan è in controllo della partita, ma gli manca quel qualcosa per poter essere ancora pericoloso dalle parti di Provedel.

30' | Azione ben manovrata dal Milan, che partendo da destra è arrivato dall'altra parte del campo passando per i piedi di Reijnders e Pulisic, che tagliato il campo ha trovato Okafor pronto al limite dell'area, che ha tentato la conclusione sparando la palla però alta sopra la traversa.

29' | Si riparte dopo il cooling break. Possesso palla in favore del Milan dopo il fallo di Castellanos su Emerson Royal.

27' | Cooling break a Roma.

23' | Pasticcio Maignan-Terracciano in fase di possesso. Calcio d'angolo regalato alla Lazio.

20' | Il primo giallo della partita è all'indirizzo di Fofana, che a metà campo ha steso Dia con un fallo tattico.

17' | Altra buon'azione del Milan, nata questa volta da una combinazione fra Pulisic e Okafor. Ricevuta palla da fallo laterale, lo svizzero di spondaha mandato in campo aperto l'11 rossonero, che arrivato al limite dell'area ha cercato Chukwueze sul secondo palo, che colpita male la palla ha però obbligato Lazzari a spedire per sicurezza la palla in calcio d'angolo. Sugli sviluppi di questo, però, il Milan non è riuscito ad essere pericoloso.

15' | Conclusione al volo di Fofana dopo un calcio d'angolo respinto dalla difesa della Lazio. Il pallone, però, è finito contro i led pubblicitari non impensierendo più di tanto Provedel.

11' | Altra occasione Lazio questa volta con Tchaouna. L'attaccante biancoceleste, però, non è riuscito di testa ad impensierire più di tanto Maignan.

9' | Reazione immediata della Lazio. Traversone di Lazzari, torsione di Castellanos. C'è stata però deviazione, calcio d'angolo per la Lazio.

8' | GOOOOOOOOL DEEEEEEL MIIIILAAAAAAN! Alla seconda da titolare con la maglia rossonera Stahinja Pavlovic ha trovato il suo primo gol con il Diavolo. Da una porta all'altra. Ha evitato il gol degli avversari ad inizio partita ed ha ora portato in vantaggio i suoi con un imperioso stacco di testa su azione di calcio d'angolo. È 0-1 all'Olimpico.

7' | Dopo il brivido iniziale, il Milan sta provando a prendere confindenza con la partita gestendo la palla come chiede Paulo Fonseca.

2' | Occasione Lazio! Subito Pavlovic miracoloso. Dopo un interessante doppio scambio Dia-Castellanos, l'ex Salernitana è arrivato a calciare in porta con Maignan in uscita. Superato, ci è voluto un super Pavlovic per evitare che la palla entrasse in rete. Il difensore serbo, infatti, ha salvato in scivolata il pallone sulla linea di porta.

1' | Si parte all'Olimpico. Primo pallone della partita gestito dalla Lazio.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti allo stadio Olimpico di Roma. Oggi si gioca Lazio-Milan, valida per la terza giornata di Serie A. Questa sera Fonseca dovrà ancora una volta fare a meno di Alvaro Morata, ma con un Tammy Abraham in più in panchina pronto a subentrare a partita in corso. La verità novità della serata, però, sono le esclusioni dall'undici titolare di Davide Calabria, Theo Hernandez e Rafael Leao, che verranno rispettivamente sostituiti da Emerson Royal, Terracciano e Pulisic, spostato dunque da destra verso sinistra.

Rimanete con noi ed il nostro live testuale per non perdervi le emozioni del match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI LAZIO-MILAN

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp. Mandas, Furlanetto, Vecino, Dele-Bashiru, Pedro, Noslin, Isaksen, Castrovilli, Hysaj, Marusic. All. Marco Baroni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic; Terracciano; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Okafor. A disp. Raveyre, Torriani, Calabria, Leao, Zeroli, Theo Hernandez, Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Musah, Abraham, Cuenca. All. Paulo Fonseca.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli - Alassio

IV uomo: Fourneau

VAR: Mazzoleni

AVAR: Sozza