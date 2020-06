LIVE MN - Lecce-Milan (1-4) - Poker rossonero al Via del Mare

Vittoria netta del Milan, che supera 4-1 il Lecce al "Via del Mare". Rossoneri in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Castillejo. I padroni di casa pareggiano nella ripresa con un calcio di rigore gentilmente concesso da Valeri (è Babacar che travolge Gabbia e non viceversa), ma Bonaventura trova subito la rete del 2-1. Poco dopo, Rebic chiude i conti prima del poker finale firmato da Leao. Tre punti preziosi per il Milan in chiave Europa.

92' Fischio finale: il Milan batte 4-1 il Lecce.

90' Ci saranno 2 minuti di recupero.

86' Cambio anche per il Lecce: entra Shakov al posto di Saponara.

85' Sostituzione per il Milan: fuori Bonaventura e Kessié, entrano Biglia e Paquetà.

80' Ultimi dieci minuti al Via del Mare.

75' Angolo per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa del Lecce.

72' GOOOLLL!!! LEAOOO!!! Cross dalla destra di Conti e colpo di testa vincente di Leao, che in tuffo batte Gabriel. Bel gol.

68' Doppio cambio per il Milan: Leao e Saelemaekers al posto di Castillejo e Rebic.

65' Piunizione dal limite per il Lecce: destro di Mancosu e pallone che sbatte contro la barriera del Milan.

64' Cartellino giallo per Gabbia.

58' GOL GOL GOOOLLL!!! REBIC!!! Assist di Calhanoglu e fuga solitaria di Rebic, che si fa tutto il campo e batte Gabriel con freddezza.

55' GOOOLLL!!! BONAVENTURA!!! Tiro di Calhanoglu, respinta corta di Gabriel e tap-in vincente di Bonaventura, che riporta avanti il Milan.

54' GOL DEL LECCE! Mancosu non sbaglia dal dischetto: 1-1 al Via del Mare.

53' Calcio di rigore per il Lecce: fallo inesistente di Gabbia su Babacar. Incredibile Valeri!

51' Lecce vicino al gol con Babacar, che ci prova con il sinistro ma non inquadra la porta. Che brivido per il Milan.

49' Ammonizione per Lucioni.

45' Tutto è pronto. Fischio di Valeri: si riparte! Possesso per il Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio per il Lecce: Babacar prende il posto di Lapadula.

Milan in vantaggio al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. I rossoneri partono forte e trovano il gol poco prima della mezzora con Castillejo. Poi il Lecce viene fuori nell'ultimo quarto d'ora, mettendo un po' in apprensione la difesa milanista. Da segnalare anche l'infortunio di Kjaer, costretto ad abbandonare il campo.

49' Fine primo tempo.

48' Sugli sviluppi di una punizione Gabbia calcia al volo ma Gabriel blocca. Poi ripartenza del Lecce con Lapadula, che si presenta a tu per tu con Donnarumma ma sbaglia il tiro.

48' Valeri ammonisce Pioli che stava protestando.

47' Petriccione calcia dalla distanza, ma la sua conclusione finisce in Curva.

46' Punizione dalla sinistra per il Lecce: cross in area, la difesa del Milan spazza via.

45' Ci saranno 4 minuti di recupero.

40' Cambio per il Milan: Kjaer non ce la fa, al suo posto entra Gabbia.

39' Buon momento del Lecce, che sta mettendo in difficoltà il Milan.

36' Gol annullato al Lecce! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone arriva a Meccariello, che controlla e batte Donnarumma: ma era in fuorigioco.

32' Grande occasione per il Milan! Theo Hernandez mette in mezzo per Bonaventura, che ha la possibilità di calciare ma perde l'attimo.

30' Kjaer rientra in campo: ristabilita la parità numerica.

29' Il gioco riprende: Milan momentaneamente in dieci uomini.

28' Gioco fermo: infortunio per Kjaer.

26' GOL GOL GOOOLLL!!! CASTILLEJO!!! Calhanoglu si sgancia sulla destra e mette in mezzo per Castillejo, che deve solo appoggiare in rete.

25' Bell'azione del Milan. Bennacer vede e premia l'inserimento in area di Theo Hernandez, che controlla e calcia sul primo palo: Gabriel blocca.

21' Calcio d'angolo per il Lecce: cross in mezzo, Kjaer allontana la minaccia con un colpo di testa.

20' Kessié ci prova dalla lunga distanza: Gabriel si distende e devia alla sua sinistra.

18' Angolo per il Milan: pallone dentro, il Lecce mette fuori.

17' Ripartenza del Milan e pallone per Bonaventura, che scarica per Castillejo: tiro in porta e parata di Gabriel.

15' Corner per il Milan: cross in mezzo, tiro a botta sicura di Bonventura e parata super di Gabriel. Che occasione!

14' Calcio d'angolo per il Milan: pallone dentro, Theo Hernandez viene affossato ma Valeri lascia correre.

11' Il pressing del Milan mette in difficoltà il Lecce.

7' Gara in equilibrio in questo avvio.

4' Milan in attacco. Pallone in area per Rebic, che mette in mezzo ma non trova compagni liberi.

2' Calcio d'angolo per il Lecce: cross in mezzo e colpo di testa sul fondo. Rinvio dal fondo per il Milan.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Valeri: si comincia! Primo pallone del match per il Lecce.

- Prima del fischio d'inizio un minuto di silenzio in ricordo delle vittime della pandemia.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia giallorossa per il Lecce, completo bianco per il Milan.

Amici di MilanNews.it, benvenuti allo stadio "Via del Mare" di Lecce. Mancano ormai pochi minuti al fischio d'inizio del match. I rossoneri di Pioli sfidano a domicilio i giallorossi di Liverani nella 27esima giornata del campionato di Serie A. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

LECCE: Gabriel; Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Saponara; Falco, Lapadula. A disp.: Radicchio, Vera, Paz, Shakov, Rossettini, Vigorito, Babacar, Colella, Maselli, Chironi. All.: Liverani

MILAN: G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, Biglia, Paquetà, Colombo, Maldini, Leao. All.: Pioli