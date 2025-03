live mn Lecce-Milan (2-3): che rimonta! Reazione d'orgoglio, torniamo a vincere

19.59 - Il Milan torna a vincere dopo tre sconfitte consecutive. Fino al 68' il Lecce era avanti 2-0 e lo scenario era assolutamente nero. E invece ecco la reazione d'orgoglio, grazie anche alle sostituzioni che hanno giocato un ruolo decisivo. Tra il 68' e il 73' la riprendiamo, con un'autorete su tiro di Joao Felix e con un rigore di Pulisic. Poi Capitan America mette la freccia. Conceiçao salva la panchina, i rossoneri rialzano finalmente la testa.

90' + 5 - TRIPLICE FISCHIO! LA VINCIAMO IN RIMONTA!!!

90' + 3 - Leao conquista un'altra punizione.

90' + 2 - Punizione per il Milan che Abraham spreca sparando alto.

90' + 1 - Krstovic stende Leao: giallo per il montenegrino.

90' - Concessi quattro minuti di recupero.

89' - Ci prova Joao Felix, tiro murato.

88' - Ammonito Abraham per gioco falloso.

87' - Cross di Gallo, testa di Krstovic: alto.

85' - Situazione che sembra ribaltarsi, col Lecce che attacca e il Milan che sfrutta le ripartenze.

84' - Cambi decisivi in questa partita, con Leao, Abraham e Joao Felix che hanno messo lo zampino sui gol.

83' - Riaggiorniamo le statistiche di Christian Pulisic: 8 reti in campionato, 14 contando tutte le competizioni.

82' - Doppio cambio per il Lecce. fuori Coulibaly e Morente, dentro Banda e Rebic.

81' - Cross bellisismo dalla sinsitra di Leao che taglia tutta l'area e Pulisic si fa trovare pronto, anticipando tutti.

81' - LA RIBALTIAMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CHRISITAN PULISIC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

80' - LEAO! Botta del portoghese respinta da Falcone. Poco prima ci aveva provato Sottil, trovando la deviazione in corner.

79' - Sette gol per Pulisic in campionato, 13 contando tutte le competizioni.

78' - Il Milan non segnava più di un gol in una partita da un mese, 0-2 contro l'Empoli.

75' - Doppio cambio anche per il Milan: fuori Walker e Musah, dentro Fofana e Sottil.

74' - Doppio cambio per il Lecce: fuori Pierotti ed Helgason, dentro Veiga e Ramadani.

73' - PULISIC NON FALLISCE! TIRO CENTRALE E ALTO, SUL QUALE FALCONE NON ARRIVA. LA RIPRENDIAMO IN CINQUE MINUTI!

72' - RIGORE PER IL MILAN! Fallo netto di Baschirotto su Pulisic.

68' - Per la Lega Serie A è da attribuire autorete ad Antonino Gallo.

68' - Cross dalla sinistra di Leao, tiro non memorabile di Joao Felix ma che trova la deviazione decisiva di Gallo che supera Falcone.

68' - GOL DEL MILAN! JOAO FELIX LA RIAPRE!

66' - Il Milan non perde 4 partite consecutive dalla primavera del 1986. I rossoneri a seguito di quella terribile sequenza (dalla 26ª alla 29ª giornata) scivolarono dal quarto posto al settimo, fallendo la qualificazione alle coppe europee.

64' - Contestano i tifosi del Milan dal settore ospite. Campeggia lo striscione: "Solo per la maglia". Questa sera, almeno, una classica bianca da trasferta.

62' - Doppio cambio per il Milan: fuori Bondo e Gimenez, dentro Joao Felix e Abraham.

59' - Bella azione manovrata dei salentini, con Guilbert che dalla destra pesca il montenegrino liberissimo di concludere. Tiro debole ma preciso.

59' - Raddoppio del Lecce ancora con Krstovic.

56' - Primo cambio per il Lecce. fuori Berisha, dentro Pierret.

55' - MUSAH! Milan vicino al pari. Bel cross di Leao col contagiri, ma lo statunitense è messo male col corpo al momento di ricevere il pallone e lo indirizza fuori.

53' - PALO DI GIMENEZ! Grande giocata del messicano che si costruisce da solo l'azione, difendendo palla spalle alla porta e provando a concludere. Non ci gira nulla per il verso giusto.

51' - Milan in difficoltà in questi primi minuti della ripresa.

49' - Il Milan rischia grosso con un pallone perso da Walker. Gabbia prova a metterci una pezza per fermare Krstovic, infine il ritorno dello stesso Walker disinnesca un'occasione per il Lecce.

19.08 - Si riparte con un cambio per il Milan: fuori Alex Jimenez, dentro Rafa Leao.

18.52 - Legge di Murphy al Via del Mare dove il Milan si è visto annullare due gol per fuorigioco mentre subisce una rete regolare alla prima occasione per gli avversari. Lecce che non segnava dal 31 gennaio e addirittura trova la prima rete casalinga del 2025. L'ultima gioia interna risale al 21 dicembre, contro la Lazio, partita persa 1-2. Milan che ha il controllo del pallone, che ha le sue occasioni ma che viene ripetutamente colto di sorpresa nelle ripartenze. Tanto che alla fine il Lecce sfiora in più di un'occasione il raddoppio.

45' + 6 - Fine primo tempo.

45' + 4 - Ammonito Sergio Conceiçao per proteste.

45' + 2 - Ennesima ripartenza pericolosa del Lecce, ci prova Helgason ma Sportiello para.

45' - Concessi quattro minuti di recupero.

45' - Pierotti ferma ancora Theo: altro corner per il Milan.

44' - Finale di primo tempo di marca Milan. Grande pressione dei rossoneri che assediano l'area salentina.

42' - Berisha trattiene Pulisic: il leccese è il primo ammonito della partita.

41' - ANCORA GIMENEZ! Il messicano prova la soluzione di tacco su suggerimento di Musah ma Falcone salva in corner.

41' - GIMENEZ! Cross perfetto di Pulisic, testa del messicano ma Falcone respinge.

40' - Theo Hernandez sfonda sulla sinistra, entra in area, Pierotti interviene rischiando ma senza fare fallo. Corner per il Milan.

38' - Si scaldano Abraham, Leao e Joao Felix.

37' - Una statistica che rende l'idea: quello di Krstovic è il primo gol casalingo del Lecce nel 2025.

35' - Milan poco lucido: traversone completamente sbagliato di Walker che finisce sul fondo.

34' - Corner per il Lecce che si chiude con un maldestro tentativo di Guilbert che finisce alto.

32' - Un po' di numeri: possesso palla ampiamente in favore del Milan: 28%-72%. Tiri in porta 3-1 per il Milan, un corner a testa. xg: 0.56 a 0.53 per il Milan

31' - Lecce sempre pericoloso quando recupera palla. Ci prova dalla distanza nuovamente Krstovic, tiro murato da Thiaw.

29' - Grande imbucata di Reijnders per Gimenez che sbaglia il controllo e Falcone in uscita prende palla.

26' - Milan che tiene palla, Lecce che copre bene ogni zona presidiando la propria area.

23' - Milan in confuzione: Thiaw pasticcia, il Lecce ne approfitta, Pierotti va alla conclusione mandando a lato di poco. Rischiamo il raddoppio per la seconda volta in pochi minuti.

21' - Non è possibile. Ogni azione del Lecce è gol o quasi. Bel dialogo tra i giocatori salentini con Krstovic che arriva alla conclusione trovando il palo esterno.

20' - Niente gira bene al Milan, primi 20 minuti da nuvoletta di Fantozzi.

17' - Annullato anche questo gol. Fuorigioco. La legge di Murphy si abbatte sul Milan in tutta la sua pienezza.

15' - Punizione dalla sinistra di Theo, Gabbia sbuca e ha la porta completamente spalancata, con Falcone completamente fuori posizione: 1-1.

15' - GOL DEL MILAN!!!! MATTEO GABBIA!!!!

15' - Fallo di Pierotti su Theo. Punizione per il Milan da posizione defilata.

14' - Ci prova Bondo dalla distanza, tiro senza pretese parato da Falcone.

12' - GIMENEZ! Traversone basso di Theo che pesca il messicano, ma la palla finisce fuori.

10' - Milan che prova a reagire, Lecce che sfrutta sempre le ripartenze.

7' - Il Lecce non segnava dal 31 gennaio. E lo fa con una ripartenza dagli sviluppi di un corner per il Milan. Malinteso davanti all'area del Lecce, i salentini ne approfittano, rossoneri che lasciano le praterie e Krstovic che dalla distanza trova un bel destro al giro.

7' - Gol del Lecce. Krstovic.

6' - Ritmi altissimi al "Via del Mare".

5' - Botta e risposta continua, Pulisic entra in area e prova a mettere in mezzo: nulla di fatto.

3' - Lecce che prova a reagire con Tete Morente, murato da Gabbia.

1' - Gol annullato dopo nemmeno un minuto al Milan. Numero di Pulisic che verticalizza per Theo, traversone per Gimenez che dentro l'area è freddo. Festeggiamenti fermati dopo diversi secondi dopo il check.

18.01 - PARTITI!

Amici di MilanNews.it, benvenuti dallo stadio "Ettore Giardiniero - Via del Mare" di Lecce dove alle ore 18 andrà in scena Lecce-Milan, valida per la 28ª giornata di Serie A.

Milan che si presenta alla sfida col morale sotto i tacchi dopo aver subito tre sconfitte consecutive che hanno fatto precipitare la squadra al nono posto in classifica. Dall'altra parte il Lecce non vive il suo momento migliore: non vince dal 31 gennaio e da allora nelle seguenti 4 partite non ha segnato nemmeno un gol, raccogliendo 2 punti. Confronto numero 45 tra le due squadre, con il Lecce che ha vinto in due occasioni, l'ultima nell'aprile 2006.

Clima teso attorno a Sergio Conceiçao con le indiscrezioni emerse da un suo portavoce circa il suo malcontento al Milan, poi smentite dallo stesso tecnico. Ora parola al campo: rossoneri senza Maignan e Pavlovic, entrambi squalificati. Al loro posto Sportiello e Gabbia. Per scelta tecnica invece sono fuori Fofana, Joao Felix e Leao. Esordio assoluto con la maglia del Diavolo per Warren Bondo, che comporrà una mediana con Musah, più Reijnders in posizione più avanzata. Confermato invece Santiago Gimenez come punta centrale. Da evidenziare la presenza come esterno d'attacco di Alex Jimenez, che prende il posto di Leao.

Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstović, Morente. A disp. Früchtl, Samooja; Gaspar, Sala, Tiago Gabriel, Veiga; Kaba, Pierret, Rafia, Ramadani; Banda, Burnete, Karlsson, N'Dri, Rebić. All. Marco Giampaolo.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernández; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Jiménez; Gimenez. A disp. Nava, Torriani; Bartesaghi, Florenzi, Terracciano, Tomori; Fofana; Abraham, Chukwueze, João Félix, Jović, Leão, Sottil. All. Sérgio Conceição.

ARBITRO: Doveri di Roma.

ASSISTENTI: Di Gioia e Di Monte.

IV UFFICIALE: Massimi.

VAR: Chiffi.

AVAR: Marini.