Lecco-Milan Futuro (0-3): Finisce qui! Buona la prima per il Milan Futuro, Jimenez MVP con una doppietta

96' FINISCE QUI! Ottima prova del Milan Futuro che alla sua prima partita ufficiale vince con il Lecco 3-0, avanzando al secondo turno di Coppa Italia Serie C: la squadra di Bonera giocherà contro il Novara. Gol, questa sera, di Liberali e Jimenez (doppietta), ottima prova per Camarda e per Nava, decisivo sullo 0-1 con il rigore parato a Beghetto.

95' GOOOOOOOL DEL MILAN FUTURO! Ancora Jimenez, che incrocia dal lato destro dell'area di rigore. 3-0!

93' Zeroli deposita in rete l'assist di Alesi, ma è tutto fermo: il capitano rossonero era in fuorigioco.

90' Saranno 6 i minuti di recupero.

83' Nasti scheggia la traversa: conclusione morbida di prima intenzione dal limite dell'area, il 23 del Milan Futuro vicinissimo allo 0-3.

82' Il 2-0 del Milan Futuro ha un po' tagliato le gambe al Lecco, che dopo il doppio vantaggio rossonero non è più riuscito a costruire con pericolosità come in precedenza. Squadra di Bonera che ora appare in controllo.

80' Crampi per Bozzolan: inizia a farsi sentire la stanchezza.

78' Escono Camarda e Liberali per far posto a Nasti e Malaspina. Intanto ammonito Bartesaghi.

74' A terra Minotti dopo uno scontro di gioco: il difensore rossonero sembra potersi riprendere.

70' Cooling break anche nel secondo tempo.

70' Ultimo cambio nel Lecco: entra Dore per Galli.

68' In ogni azione pericolosa del Milan Futuro è fondamentale il lavoro di Camarda nella gestione del pallone: nel caso del 2-0 di Jimenez, è lui che gestisce e allarga con qualità per il terzino.

66' GOOOOOOL! GOOOOOOOOL DEL MILAN FUTURO! LA GRAN BOTTA DI JIMENEZ: sempre Camarda che allarga, Jimenez avanza sulla destra e scaraventa in rete un gran destro! 2-0 Milan Futuro!

64' Ammonito Mendoza che cade troppo platealmente - e in seguito a un contatto inventato - nell'area di rigore del Milan Futuro.

62' Cambia Bonera: entrano Alesi e Magni per Sia e Cuenca.

59' Altro grande intervento di Nava: la punizione di Beghetto viene deviata e diventa insidiosissima. Bravissimo nel riflesso l'estremo difensore rossonero che sta tenendo a galla la squadra.

58' Ammonizione per Minotti: il primo cartellino del match è per il Milan Futuro.

57' Altro rischio per il Milan Futuro: sul ribaltamento di fronte Galeandro va vicino al gol, decisiva una deviazione di Bartesaghi.

56' Gran lavoro di Camarda che allarga per Sia, pallone a rimorchio per Sandri: deviato da Furlan.

54' Dentro Frigerio per Di Gesù, terzo cambio nel Lecco. Ancora nessuno nel Milan Futuro.

50' PARATA DI NAVA! Grande intervento del portiere del Milan che si tuffa sulla sua destra e para il rigore di Beghetto!

49' Rigore per il Lecco, fallo di Sia su Galeandro.

47' Subito angolo per il Milan dopo un'iniziativa di Sia: nulla da segnalare sugli sviluppi, ma è ripartita forte la squadra di Bonera.

46' Due cambi nel Lecco: dentro Galeandro e Mendoza per Gunduz e Buso, si riparte per il secondo tempo. Pallone del Lecco.

Prima frazione di gioco decisamente positiva dei rossoneri, che affrontano un avversario ben più abituato a questi palcoscenici con personalità e coraggio. Qualche errore di troppo nell'ultimo terzo di campo, altrimenti il risultato sarebbe potuto essere anche più rotondo. Il gol, primo e storico, è di Mattia Liberali, bravo ad approfittare dell'errore del portiere.

47' Fine primo tempo.

46' Lecco vicino al pareggio! Tiro da fuori di Battistini, Di Gesù prova la zampata vincente in area, la deviazione però finisce fuori.

45' Due minuti di recupero.

42' Occasione enorme per il Milan! Contropiede di Cuenca, palla a Camarda in area che però pecca di egoismo e tira! Para facile Furlan, ma c'era Cuenca tutto solo.

41' Deviazione fondamentale di Bartesaghi su un tiro dal limite, palla in agnolo.

39' Buso e Bartesaghi discurono, l'arbitro li invita caldamente a smetterla e torna così la calma.

38' Cross a rientrare di Cuenca dalla destra, Camarda trattenuto non ci arriva per un soffio.

31' Rossoneri in fiducia dopo il gol, cercano di tenere il possesso in maniera prolungata.

29' Altro contropiede Milan, Liberali scatta per vie centrale e poi serve Cuenca a destra: il numero 11 rientra sul sinistro e tira, ma la palla termina fuori di molto.

27' GOOOOOOOOL GOOOOOOOOL GOOOOOOOOL DEL MILAN FUTURO! MATTIA LIBERALI, GOL STORICO! Follia di Furlan che regala palla al 10 rossonero, dribbling secco sul difensore e destro preciso in rete!! 1-0 Milan!

26' Corner velenosissimo del Lecco, Nava si trova la palla tra le mani in modo quasi fortuito.

25' Minotti entra molto duro su Tordini, il rossonero si fa sentire.

23' Recupero alto strepitoso di Sia, che però poi si incarta quando c'era da servire Liberali sulla profondità. Occasione sprecata.

20' Il Lecco fa la partita, il Milan si chiude bene e rimane compatto. Prova di coraggio dei rossoneri come chiede mister Bonera.

17' Liberali entra in area, punta l'avversario e finisce a terra: per l'arbitro Renzi non c'è nulla.

15' Jimenez prova il lancio lungo per Camarda, il passaggio dello spagnolo non è preciso. Era una bella idea.

14' Si accende Liberali: riceve palla, punta l'avversario, lo dribbla e poi prova il destro da fuori: alto. Primo squillo del numero 10 rossonero.

10' I giocatori del Lecco cercano di far valere esperienza e fisico sui giovani del Milan Futuro, che per ora tengono botta.

7' Calcio d'angolo per il Lecco, ma Jimenez lamentava una netta spinta da dietro. L'arbitro non vuole saperne.

5' Ripartenza fulminea Lecco, Buso si invola verso la porta con la strada libera. Sinistro velenoso, paratona di Nava a negare il vantaggio ai padroni di casa.

4' Milan aggressivo, Bonera chiede di recuperare alti il pallone.

2' Bella manovra dei rossoneri, che da sinistra vanno velocemente a destra, dove Cuenca mette sul fondo Jimenez. Il cross dello spagnolo è deviato in angolo. Sugli sviluppi del corner Zeroli prova la botta forte dal limite ma colpisce in faccia un avversario.

1' Fischio d'inizio di Renzi, si comincia. Primo pallone del match per il Milan Futuro.

- Ingresso in campo delle due squadre: maglia azzurra e blu a righe per il Lecco, classica maglia rossonera per il Milan Futuro.

Amiche e amici di MilanNews.it, benvenuti allo Stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco. Giorno storico per il club rossonero, visto che comincia ufficialmente l’avventura di Milan Futuro, la formazione U23 del Diavolo. Sfida, contro il Lecco, valida per il Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire minuto per minuto l’esordio della squadra allenata da mister Daniele Bonera. Fischio d'inizio alle ore 21:00.

LE FORMAZIONI

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Celjak, Battistini, Marrone, Beghetto; Di Gesù, Galli, Ilari; Gunduz; Tordini, Buso. A disp.: Fall, Dalmasso, Bianconi, Louakima, Firgerio, Ceola, Mendoza, Galeandro, Zuberek. All. Francesco Baldini.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca, Liberali, Sia; Camarda. A disp.: Mastrantonio, Pittarella, Malaspina, Longo, Alesi, Dutu, D’Alessio, Paloschi, Stalmach, Scotti, Magni, Nasti, Traore. All. Daniele Bonera.

Arbitro: Gianluca Renzi