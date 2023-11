live mn - Maignan: "Domani non ci sarà spazio per le emozioni. Rinnovo? Sto bene qua"

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno e un saluto dal centro sportivo di Milanello! Tra pochissimi minuti dalla sala conferenze, il portiere del Milan, Mike Maignan, prenderà la parola e risponderà alle domande dei giornalisti alla vigilia del cruciale incontro di Champions League di domani sera contro il Psg. Seguite il live testuale per non perdervi nessuna dichiarazione dell'estremo difensore rossonero!

E' la terza Champions che fai con il Milan, possiamo farcela visto che nelle ultime due edizioni abbiamo fatto più punti nel girone di ritorno?

"Lavoriamo per reagire e ritrovare il nostro livello. Abbiamo iniziato piano, ma noi vogliamo fare bene nelle prossime tre partite".

Come si batte il PSG?

"Sono una squadra forte, ma anche noi lo siamo. Dobbiamo mettere sul campo quello che sappiamo fare. Giochiamo in casa nostra e dobbiamo dare tutto".

Cosa sta mancando al Milan e che consiglio da ai compagni?

"Di quello che vedo sul campo, parlo con il mister e con i miei compagni. Dobbiamo ritrovare la nostra fiducia, la nostra grinta e quello che sappiamo fare".

Come vivrà la partita di domani dopo i fischi di sabato?

"Non c'è posto per le emozioni adesso. Dobbiamo dare il massimo, giocare da Milan. Le emozioni non ci sono, dobbiamo giocare il nostro calcio".

Un suo parere su Donnarumma e cosa pensi che accadrà domani?

"L'accoglienza di domani sarà molto calda. Penso che sia un ottimo portiere, ha iniziato bene la stagione, è un portiere top class e lo prova in tutte le partite".

Cosa pensa del suo inizio di stagione e cosa puoi dare alla squadra per farla uscire dal suo momento negativo?

"Non è un brutto inizio di stagione. il meglio deve ancora venire. Il mio ruolo è quello di fermare gli attacchi degli avversari e dare fiducia a tutti".

Ti senti il nuovo Ibra nello spogliatoio e ti senti il nuovo ibra?

"Io sono Mike e Ibra è Ibra. Sono un leader naturale, io do il meglio di me. Abbiamo perso Ibra, che era un leader, ma questa squadra ha altri leader. Ho molto rispetto per lui, ma il passato è passato".

Stai già parlando con il club per rimanere per tanti altri anni?

"Mi piace stare qui. Non abbiamo iniziato a parlare perché penso che sia per me sia per il club non sia il momento ideale".

E' un obiettivo il premio Yashin e diventare il primo portiere dell'era moderna a vincere il pallone d'oro?

"Quando ci sono obiettivi, bisogna essere forti di testa per vincere tutto. Io voglio vincere sempre e se posso vincere quei premi, non mi tiro indietro".

All'andata ha "pareggiato" contro Mbappé. Domani vuole essere ancora protagonista?

"Per te è 1-1, noi abbiamo perso 3-0. Io lavoro per fare quelle parate. io devo fare sempre il meglio".

Finisce qui la conferenza stampa di Mike Maignan