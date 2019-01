LIVE MN - Maldini: "Cerchiamo giovani di talento. L'allenatore sta gestendo bene il gruppo"

- Finisce qui la conferenza.

Su Piatek: "Non è facile fare paragoni con il passato. Lui ha caratteristiche ben precise, lui deve essere sè stesso".

Sul gruppo rossonero: "La squadra è in linea con gli obiettivi, siamo quarti e abbiamo la possibilità di raggiungere la Champions. In rosa abbiamo tanti giocatori, vedremo a fine mercato quanti saremo. L'allenatore sta gestendo bene la situazione, così come la società. I malumori ci sono in una squadra, è normale, ma quando il tecnico lavora bene e la società è forte non ci sono problemi. Fin dal primo giorno abbiamo detto ai giocatori che al Milan resta chi ha voglia di restare".

Sul mercato: "La nostra linea prevede di prendere giovani di talento, ma non è escluso che prenderemo anche giocatori di esperienza".

Sul momento: "E' una realtà diversa a qualche anno fa. Il Milan ha sempre puntato sui giovani, lo sta facendo anche adesso e quindi questa linea di giovani con talento è molto importante".

