LIVE MN - Maldini sul futuro: "Se resto? La storia della mia famiglia col Milan è talmente lunga che difficilmente avrà fine"

Paolo Maldini è in questi istanti ospite di Fabio Fazio a 'Che Tempo Che Fa', segui con MilanNews.it la diretta testuale delle parole del dirigente rossonero.

Come stai dopo essere guarito dal Coronavirus? "Tutta la mia famiglia è stata contagiata, sia i miei due figli che mia moglie, ma ora stiamo tutti bene. Sono state due settimane dure ma ora stiamo bene".

Il contatto nel calcio è evidente, cosa ne pensi di un'eventuale ripresa? "Bisogna provare a finire il campionato. Il calcio è un'azienda, ha un indotto di quasi cinque miliardi di euro. Ha un'importanza sociale oltre che sportiva, c'è l'esigenza di provare a ripartire, mettendo tutti in sicurezza naturalmente. Bisogna considerare anche la salute mentale dei calciatori, andare in ritiro dopo due mesi di lockdown è una cosa che non sta ne in cielo ne in terra".

Rimarrai al Milan Paolo? "La storia della mia famiglia con il Milan è talmente lunga che difficilmente avrà fine...".

Se riprende il campionato, chi vince? "Per la legge dei grandi numeri direi Lazio".