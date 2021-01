LIVE MN - Mandzukic: "Se non mi fossi sentito pronto non avrei accettato il Milan. Non preoccupatevi, sono in forma!"

Cari lettori di Milannews.it, è il giorno della presentazione ufficiale di Mario Mandzukic come nuovo giocatore del Milan. Grazie al nostro live testuale vi terremo aggiornati su tutte le dichiarazioni che l'attaccante croato rilascerà tra poco in conferenza stampa a Milanello. Restate con noi!!!

Le prime parole di Mandzukic: "Sono molto contento di essere qui. Mi stavo preparando da tempo per questa opportunità. C'è una bella atmosfera a Milanello. Il Milan sta facendo un ottimo lavoro, è primo in classifica. Io voglio essere subito pronto per dare una mano alla squadra".

Vuoi essere anche tu un esempio per i giovani?

"E' una squadra giovane, ma sono tutti giovani combattivi. Ognuno fa il suo lavoro. Io sono un professionista che dà sempre tutto. Se i giovani mi seguiranno sono felice".

Come ti sei preparato in questi mesi?

"Mi sono allenato duramente negli ultimi mesi. Se non mi fossi sentito pronto non avrei accettato di venire in un grande club come il Milan. Ovviamente avrò bisogno di qualche giorno per conoscere i compagni di squadra, ma io sono pronto a dare il mio contributo quando il mister mi chiamerà in causa".

Ibra ha detto che ora siete in due a fare paura agli avversari. Sei d'accordo?

"Io e Zlatan abbiamo grande esperienza. E' importante incutere timore agli avversari e proteggere i compagni. Serve anche questo e io sono assolutamente pronto".

Hai detto sì al Milan anche per avere la possibilità di vincere un altro scudetto?

"Manca ancora tanto alla fine della stagione. Se guardiamo come sono state le ultime partite, in cui tutti hanno lottato per vincere, sarà più facile arrivare allo scudetto".

Vuoi fare un saluto in italiano ai tifosi del Milan?

"Conosco tante parole in italiano, ma preferisco dire la mia sul campo. E' questo quello che conta".

Cosa pensi del Milan?

"Tutti conoscono la storia del Milan e i tanti successi che ha avuto. Vincere lo scudetto sarebbe importante, ma preferisco parlarne poco e pensare di più al campo".

Che Serie A pensi di trovare?

"Non mi preoccupo degli altri club, ma solo del Milan e di me stesso. Voglio dare il meglio per la mia squadra".

Sei arrivato nella squadra più forte della Serie A?

"Sono molto ambizioso, ho sempre lavorato tanto nella mia carriera e sono stato sempre ambizioso. Il Milan sta facendo molto bene, ma come ho detto prima la stagione è ancora lunga, ci sono tante partite difficili da giocare e quindi dobbiamo continuare così se vogliamo arrivare al nostro obiettivo".

Hai già parlato con Pioli della tua posizione in campo?

"Ho parlato con lui, è una persona molto positiva. Mi ha chiesto della posizione, io ho risposto che gioco dove c'è bisogno".

A che percentuale sei rispetto al miglior Mandzukic?

"E' difficile dare una percentuale. Però posso dire che mi sento bene, negli ultimi mesi ho lavorato tanto, il mio fisico è assolutamente pronto per tornare in campo. Non preoccupatevi, sto bene! Sono in forma".

Come sarà per te affrontare la Juventus da avversario?

"Sarà come affrontare tutte le altre partite. Sul campo siamo rivale, poi fuori siamo ancora amici. Spero di rivedere presto i tifosi allo stadio. Ho sempre avuto un bel rapporto con i tifosi bianconeri, li rispetterò per sempre, ma ora io combatterò per il Milan e per i suoi tifosi. Non mi piace parlare del passato, voglio pensare solo al presente al Milan. Cos'è successo con Sarri? Chiedete a lui".

Sei venuto al Milan anche per dimostrare ai dirigenti della Juve che hanno sbagliato a lasciarti andare via?

"No. Quando mi ha chiamato il Milan ho pensato solo a soddisfare le aspettative che hanno i rossoneri nei miei confronti".

Come mai hai scelto la maglia numero 9?

"Non mi preoccupano i numeri di maglia. Ho avuto spesso il 17, ma non era libero. Ho giocato spesso anche con il 9 e visto che era libero l'ho preso. La cosa più importante è fare bene in campo".

Hai sentito Rebic prima di firmare per il Milan?

"Ho parlato con Ante, siamo contenti di esserci ritrovati al Milan".

Quali sono i tuoi obiettivi personali in questi sei mesi?

"Voglio dare il massimo e il contributo alla squadra".

Quando è nata la trattativa con il Milan?

"Difficile dire quando, è stato bello ricevere la chiamata del Milan".

Che Milan hai trovato?

"C'è grande entusiasmo, l'ho notato subito appena sono arrivato. C'è grande convinzione e determinazione, questi sono elementi fondamentali per tornare in alto".

Ti basterebbe arrivare in Champions o saresti soddisfatto solo con lo scudetto?

"Tutti sanno quanto sono ambizioso, ma sanno anche che preferisco lavorare piuttosto che parlare. Meglio agire, che parlare".

- Finisce così la conferenza stampa di Mario Mandzukic.