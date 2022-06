LIVE MN - Milan a RedBird: c'è l'ufficialità. La lettera di ringraziamento di Elliott. Incontro a Casa Milan tra Cardinale e Maldini

MilanNews.it

12.01 - Nella lettera di Elliott ai tifosi, il fondo americano rassicura i rossoneri nel mondo: "RedBird, come noi, crede nello sviluppo di un club sostenibile e di successo, e manterrà il Milan finanziariamente solido e focalizzato sul futuro. Il proseguire del nostro coinvolgimento riflette la fiducia di Elliott nella leadership di RedBird e la nostra convinzione che il meglio debba ancora venire. E con il nuovo accordo gli stessi leader eccezionali che ci hanno portato fin qui resteranno al timone. Per questi motivi, il Milan può essere certo di contare sullo stesso livello di supporto che Elliott ha dato al club negli ultimi quattro anni.

10.46 - Questa la lettera di ringraziamento che Elliott ha scritto per tutti i tifosi rossoneri:

"A tutti i Rossoneri nel mondo:



Un campionato davvero unico si è appena concluso con la tanto desiderata gioia della vittoria della Serie A, come tutti ci auguravamo. È stato un risultato conquistato con duro lavoro, sacrificio e grande spirito di squadra. Durante tutta la stagione, i nostri giocatori hanno affrontato non solo sul campo rivali di valore ma anche tanti che dubitavano del nostro successo. Nonostante tutto, non abbiamo mai smesso di crederci e il Milan ha risposto vincendo lo scudetto, il primo dal 2011.



La nostra gestione è iniziata nel 2018, in un momento in cui in pochi si sarebbero aspettati una rivoluzione così netta. All'epoca, abbiamo promesso stabilità finanziaria, una solida gestione e successi in campo per il Milan: un modello sostenibile focalizzato sui fondamentali. Abbiamo investito in talenti all'altezza degli standard di una squadra iconica con tifosi in tutto il mondo; abbiamo dato al club la leadership dinamica e visionaria che meritava sia dentro che fuori dal campo da gioco; e abbiamo investito in giocatori di nuova generazione, allenati e ispirati dalle leggende del passato rossonero. Con questi cambiamenti sono state gettate le fondamenta per futuri successi, momenti di gioia e stagioni vincenti.



Mentre guardiamo al futuro e a vette ancora più alte, è il momento giusto per condividere con voi i dettagli di un cambiamento nell’assetto societario del club: abbiamo concordato di trasferire la partecipazione di controllo di Elliott in AC Milan a RedBird Capital Partners allo stesso tempo rimanendo un investitore rilevante nella società anche mantenendo rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.



RedBird vede nel Milan le stesse opportunità che abbiamo visto noi. Nel passare il testimone abbiamo sottolineato tre valori fondamentali: stessi traguardi, continuità di intenti e solidità finanziaria. Alla luce di questi punti concordati e sulla base dell'eccellente track record in investimenti sportivi, riteniamo che RedBird sia perfettamente posizionato per portare avanti una visione per il Milan che condividiamo.



RedBird, come noi, crede nello sviluppo di un club sostenibile e di successo, e manterrà il Milan finanziariamente solido e focalizzato sul futuro. Il proseguire del nostro coinvolgimento riflette la fiducia di Elliott nella leadership di RedBird e la nostra convinzione che il meglio debba ancora venire. E con il nuovo accordo gli stessi leader eccezionali che ci hanno portato fin qui resteranno al timone. Per questi motivi, il Milan può essere certo di contare sullo stesso livello di supporto che Elliott ha dato al club negli ultimi quattro anni.



Siamo giunti a questo passaggio di testimone con un profondo senso di umiltà e di orgoglio e, soprattutto, di gratitudine per le esperienze che abbiamo condiviso con il club, con la Città di Milano e con tutti voi. Per l’incessante passione, fede ed energia, ringraziamo tutti i membri della famiglia Milan: coloro che animano lo stadio ad ogni partita, la comunità milanese che ci ha accolto così calorosamente e i tifosi fedeli al club in ogni parte del mondo. Siamo sempre stati consapevoli della posta in gioco e dell'importanza di essere corretti nei vostri confronti.



Non avremmo potuto fare nulla di tutto questo senza la fiducia che ci avete accordato. Vi ringraziamo e riteniamo un privilegio rimanere coinvolti in questa grande istituzione. È stato un onore essere i custodi di questo magnifico club, ma non ci siamo mai dimenticati che appartiene soprattutto a voi, il Popolo Milanista.

Sempre Milan!".

10.42 - Gordon Singer, Managing Partner di Elliott, ha commentato così l'accordo per la cessione del Milan a RedBird: "Quando Elliott ha acquisito AC Milan nel 2018 abbiamo ereditato un Club con una storia straordinaria, ma con seri problemi finanziari e prestazioni sportive deludenti. Il nostro piano era semplice: creare stabilità finanziaria e riportare il Milan nel posto che gli spetta nel calcio europeo. Ritengo si possa dire che abbiamo raggiunto entrambi gli obiettivi. In questo momento di transizione verso il prossimo capitolo della storia del Milan, voglio esprimere il nostro più profondo sentimento di umiltà, orgoglio e soprattutto gratitudine per le esperienze che abbiamo condiviso con ogni membro della famiglia Milan: non avremmo potuto fare niente di tutto questo senza di voi, il Popolo Milanista".

10.39 - Come si può leggere dal comunicato del Milan sulla cessione di proprietà a RedBird, le intenzioni del nuovo fondo americano sono quelle di continuare con l'attuale dirigenza "La priorità per RedBird è di proseguire il lavoro con l'area sportiva e il management del Club per dare continuità al percorso del Milan, puntando a un ritorno ai vertici del calcio mondiale. La combinazione di successi sul campo, strategia di acquisto e sviluppo di nuovi giocatori e gestione commerciale globale di altissimo livello, unite all'esperienza di RedBird nel guidare e sviluppare franchigie sportive internazionali garantiranno un futuro ancor più luminoso alla leggendaria storia del Milan".

10.36 - Nel comunicato che annuncia l'accordo tra Elliott e RedBird per la cessione a quest'ultimo del Milan, ci sono anche delle dichiarazioni di Gerry Cardinale, Fondatore e Managing Partner di RedBird. Queste le sue parole: "Siamo onorati di essere parte dell'illustre storia di AC Milan e ci entusiasma la prospettiva di poter scrivere il prossimo capitolo del Club proprio nel momento in cui è tornato a occupare la meritata posizione ai vertici nel campionato italiano con lo sguardo ai futuri traguardi a livello europeo e mondiale. Tengo a ringraziare Gordon Singer e l'intera squadra di Elliott per lo straordinario lavoro svolto negli ultimi quattro anni nel riportare il Milan ai vertici della Serie A. La filosofia di investimento di RedBird e i risultati conseguiti nel mondo dello sport hanno dimostrato che le società calcistiche possono avere successo in campo, mantenendo allo stesso tempo un profilo finanziario sostenibile. Siamo impazienti di iniziare una partnership di lungo termine con il Club, il suo management e i milanisti di tutto il mondo per continuare a spingere il Milan sempre più in alto negli anni a venire".

10.27 - Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del Milan: "RedBird Capital Partners ("RedBird") ed Elliott Advisors UK Limited ("Elliott") hanno annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo definitivo per l’acquisizione da parte di RedBird dell'Associazione Calcio Milan ("AC Milan", "Milan" o il "Club"), neo Campione della Serie A. Il passaggio alla nuova proprietà avverrà nel corso dell'estate, con il closing previsto entro settembre 2022.

L'accordo, che valuta il Club €1,2 miliardi, prevede che Elliott mantenga una partecipazione finanziaria di minoranza nel Club, nonché propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, consolidando così una partnership tra RedBird ed Elliott che darà continuità ai progressi compiuti sotto la guida di Elliott negli ultimi quattro anni.

La priorità per RedBird è di proseguire il lavoro con l'area sportiva e il management del Club per dare continuità al percorso del Milan, puntando a un ritorno ai vertici del calcio mondiale. La combinazione di successi sul campo, strategia di acquisto e sviluppo di nuovi giocatori e gestione commerciale globale di altissimo livello, unite all'esperienza di RedBird nel guidare e sviluppare franchigie sportive internazionali garantiranno un futuro ancor più luminoso alla leggendaria storia del Milan".

10.25 - Intorno alle 10 di questa mattina, Gerry Cardinale, fondatore e numero uno di RedBird, è arivato a Casa Milan. Come riferisce l'inviato di Milannews.it, il manager americano sta incontrato il dt milanista Paolo Maldini al Bistrot della sede rossonera in via Aldo Rossi a Milano.

10.00 - Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, è appena arrivato a Casa Milan ed è pronto ad incontrare i dirigenti rossoneri, tra cui anche Paolo Maldini, arrivato anche lui qualche minuto fa nella sede milanista in via Aldo Rossi a Milano. A breve è attesa anche l'ufficialità del passaggio della maggioranza della quote del Milan nelle mani del fondo americano (clicca qui per vedere il video dell'arrivo di Cardinale a Casa Milan).

09.39 - "Milan a RedBird: nell’operazione un vendor loan di Elliott": titola così questa mattina Il Sole 24 Ore in merito al cambio di proprietà nel club di via Aldo Rossi. Il noto quotidiano economico spiega che nell'operazione sarebbe presente anche un vendor loan, vale a dire un finanziamento che Elliott concederà a favore di RedBird. Secondo alcune indiscrezioni, si parla di una cifra intorno ai 600 milioni.

09.33 - Quella di oggi è una giornata molto importante per il Milan visto che a breve verrà ufficializzato il cambio di proprietà, con RedBird che ha acquistato da Elliott la maggioranza delle quote del club rossonero. Come riferisce il nostro inviato, Paolo Maldini è appena arrivato a Casa Milan. C'è grande attesa per l'incontro tra il dt milanista e il numero uno del fondo americano Gerry Cardinale, atteso anche lui nella sede rossonera. Chissà che non possa esserci un primo confronto tra i due già nella giornata di oggi.

08.50 - "Il Milan è di Redbird: priorità Maldini e Leao", si legge questa mattina sulla prima pagina di Tuttosport. Firmati i contratti preliminari con Cardinale: il nuovo proprietario subito al lavoro per confermare il direttore dell'area tecnica e blindare l'asso portoghese, tentato dal Real Madrid.

08.30 - "Il Milan coperto d'oro", si legge stamane in apertura sul Corriere dello Sport. Perfezionata la cessione a Redbird: base di 1,3 miliardi per l'acquisizione del club. Elliott resterà con una quota di minoranza fino alla costruzione del nuovo stadio. Prima il contratto a Maldini, poi partirà il mercato. Scaroni: "Ora possiamo progettare il futuro".

08.00 - Manca solo l'ufficialità, attesa nella giornata di oggi, ma ormai si può tranquillamente dire che il Milan ha un nuovo proprietario: si tratta del fondo americano RedBird di Gerry Cardinale, che ieri è sbarcato a Milano e ha già incontrato Scaroni e Gazidis. Il signing, cioè la firma del contratto preliminare, è avvenuto nei giorni scorsi, mentre per il closing sarà necessario aspettare qualche mese (il passaggio vero e proprio delle quote dovrebbe avvenire a settembre).

E' un'altra giornata importantissima per il Milan visto che è attesa l'ufficialità dell'acquisto della maggioranza del club di via Aldo Rossi da parte del fondo americano RedBird. Grazie al live testuale di Milannews.it, potrete restare aggiornati su tutto quello che succederà oggi. Restate con noi!!!