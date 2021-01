LIVE MN - Milan-Atalanta (0-3) - Ko a San Siro, ma rossoneri campioni d'inverno

96' Fischio finale: Milan-Atalanta 0-3.

95' Il Milan ci prova con orgoglio. Traversone in area, sponda di Ibra e tocco di Mandzukic: pallone facile tra i guantoni di Gollini.

94' Altro corner per il Milan: pallone in area, Gollini riesce a bloccarla.

92' Calcio d'angolo per il Milan: il pallone arriva a Brahim Diaz, che ci prova con il destro da fuori ma non inquadra la porta.

90' Ci saranno 6 minuti di recupero.

89' Tripla sostituzione per l'Atalanta: escono Pessina, Gosens e Romero, entrano Malinovski, Palomino e Caldara.

84' Ammonizione per Gosens.

83' Sostituzione per l'Atalanta: esce Ilicic, entra Muriel.

79' Il Milan ci prova con Brahim Diaz: destro da fuori e pallone alto sopra la traversa.

77' GOL DELL'ATALANTA! Pallone in verticale per Zapata, che entra in area e batte Donnarumma. Tutto troppo facile per la Dea.

74' Calcio d'angolo per l'Atalanta: cross in area, colpo di testa di Zapata e pallone che sbatte sul palo.

70' Grande chance per il Milan in mischia, prima con Kessié e poi con Mandzukic: Gollini si salva con un grande intervento.

69' Doppio cambio per il Milan: fuori Castillejo e Leao, entrano Rebic e Mandzukic.

68' L'Atalanta insiste. Conclusione dal limite di Ilicic e pallone che sfiora il palo alla destra di Donnarumma.

67' Sostituzione per l'Atalanta: Maehle prende il posto di Hateboer.

67' Il Milan non riesce a imporre il proprio gioco.

61' Ancora Atalanta. Cross dalla destra di Ilicic e colpo di testa di Zapata, che anticipa tutti ma non inquadra la porta.

57' Cambio per il Milan: si fa male Kalulu, al suo posto entra Musacchio.

54' GOL DELL'ATALANTA! Ilicic non sbaglia dal dischetto: 2-0 per la Dea.

51' Rigore per l'Atalanta: fallo di Kessie (ammonito) su Ilicic.

46' Subito l'Atalanta con Ilicic: sinistro strozzato da fuori, pallone facile tra i guantoni di Donnarumma.

45' Tutto è pronto. Fischi di Mariani: possesso Atalanta.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio per il Milan: Brahim Diaz prende il posto di Meite.

Primo tempo difficile per il Milan, sotto di un gol (a segno Romero poco prima della mezzora) e spesso in difficoltà al cospetto di Ilicic, Zapata e compagni. Meglio, decisamente meglio la Dea, sia sul piano del gioco che delle occasioni. I rossoneri hanno una buona chance con Ibra - che sbaglia a pochi passi da Gollini - ma hanno combinato pochissimo in attacco, soffrendo tanto dietro.

45' Fine primo tempo.

41' Palla gol per il Milan! Punizione dalla trequarti: cross in mezzo, Ibrahimovic sbuca e la tocca a due passi da Gollini, ma non inquadra la porta.

38' Giallo per Theo e punizione dal limite per l'Atalanta: tiro di Ilicic e parata di Donnarumma.

35' Partita complicata per il Milan, che non riesce a riorganizzare le idee.

31' Punizione da ottima posizione per l'Atalanta: pallone in mezzo, Zapata tocca ma non riesce a dare forza. Rinvio per Donnarumma.

29' Corner per il Milan: cross sul primo palo, l'Atalanta spazza via.

26' GOL DELL'ATALANTA. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo il pallone arriva a Romero, che anticipa Kalulu e insacca di testa.

23' L'Atalanta ha messo in grande difficoltà il Milan negli ultimi dieci minuti.

19' Calcio d'angolo per l'Atalanta: cross in area e tanta confusione, poi in qualche modo il Milan riesce a ripartire.

18' Buon momento dell'Atalanta. Ilicic ci prova con il mancino, ma la sua conclusione finisce sul fondo.

16' Altro angolo per l'Atalanta: pallone sul primo palo, Theo Hernandez allontana la minaccia.

15' Corner per l'Atalanta: cross in mezzo, il Milan spazza via.

14' Contropiede dell'Atalanta, che va al tiro con Hateboer: conclusione sporcara e pallone in angolo.

12' Angolo per il Milan: Tonali mette dentro, libera la difesa dell'Atalanta.

11' Punizione dalla sinistra per l'Atalanta: tiro-cross in area, Donnarumma respinge con i pugni.

10' Corner per l'Atalanta: tocco corto per Ilicic, che viene steso da Castillejo. Siamo vicini all'area del Milan.

7' Match subito intenso.

3' Calcio d'angolo per il Milan: traversone in area, colpo di testa di Meite e pallone alto.

2' Leao dribbla un paio di uomini e serve Theo sulla sinistra: il francese mette in mezzo per Ibra, che viene anticipato.

1' Leao serve Ibrahimovic, che sbaglia a tu per tu con Gollini. Zlatan era comunque in fuorigioco.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Mariani: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per l'Atalanta.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano l'Atalanta nella 19esima giornata del campionato di Serie A, ultima del girone di ritorno. Sarà una sfida complicata e tutta da vivere, sfida che, come sempre, vi racconteremo in diretta, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Meite; Leao; Ibrahimovic. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Musacchio, Tomori, Diaz, Hauge, Krunic, Colombo, Mandzukic, Maldini, Rebic. All.: Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello, Maehle, Sutalo, Palomino, Caldara, Depaoli, Ruggeri, Malinovski, Miranchuk, Lammers, Muriel. All.: Gasperini