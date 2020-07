LIVE MN - Milan-Atalanta (1-1) - Buon pari per i rossoneri

Il Milan, nonostante l'emergenza dovuta alle assenze di giocatori importanti come Romagnoli, Theo Hernandez e Bennacer, fa un figurone al cospetto della super Atalanta di Gasperini, questa sera aiutata - e non poco! - dalla fortuna. Dopo il vantaggio di Calhanoglu, infatti (gol splendido su punizione del dieci rossonero), i bergamaschi pareggiano con una rete fortunosa (Zapata a segno dopo una serie di rimpalli). In mezzo il rigore parato da Donnarumma su Malinosvskyi. Nella ripresa, è il Milan ad avere l'occasione più ghiotta, ma la conclusione di Bonaventura si infrange sul palo a Gollini ormai battuto. Un buon pari, una crescita costante: Pioli può essere soddisfatto.

93' Fischio finale: Milan-Atalanta 1-1.

92' Calcio d'angolo per l'Atalanta, che chiude in attacco: cross in mezzo, Donnarumma allontana con i pugni.

90' Ci saranno 3 minuti di recupero.

89' Sostituzione per l'Atalanta: Colley prende il posto di Gomez.

87' Angolo per l'Atalanta: pallone in area, Ibrahimovic allontana di testa.

86' Ultimi minuti di partita: match sempre in bilico.

80' Corner per il Milan: cross in mezzo, Leao non ci arriva. Il pallone sfila sul fondo.

79' Punizione dalla trequarti per l'Atalanta: cross di Muriel, Ibrahimovic allontana di testa.

75' Calcio d'angolo per il Milan: cross in area, Castillejo ci prova calciando al volo ma non trova la porta.

74' Contropiede veloce del Milan, che va al tiro dal limite con Bonaventura: destro secco e pallone che sbatte sul palo.

73' Corner per l'Atalanta: pallone in area, il Milan recupera e riparte.

72' Atalanta in attacco. Tiro di Zapata, deviazione e pallone che per poco non beffa Donnarumma.

70' Angolo per l'Atalanta: cross in mezzo, Ibrahimovic libera l'area, poi De Roon ci prova da fuori ma spara in curva.

69' Sostituzione anche per il Milan: Castillejo prende il posto di Saelemaekers.

69' Doppio cambio per l'Atalanta: escono Freuler e Gosens, entrano Pasalic e Castagne.

66' Il Milan prova ad alzare il proprio baricentro.

62' Che occasione per il Milan! Leao apparecchia per Saelemaekers, che non riesce a girare dal cuore dell'area atalantina.

61' Triplo cambio per il Milan: escono Biglia, Calhanoglu e Rebic, entrano Krunic, Bonaventura e Leao.

59' Atalanta a un passo dal gol. Cross in mezzo, girata al volo di Gomez e pallone che esce di poco. Bel tiro dell'argentino.

58' Calcio d'angolo per l'Atalanta: pallone dentro, la difesa del Milan allontana la minaccia.

57' Sostituzione per l'Atalanta: Muriel in campo al posto di Malinovskyi.

56' Il Milan ha una buona occasione, ma Calhanoglu, al momento del tiro, colpisce male. L'azione sfuma.

53' Calcio d'angolo per l'Atalanta: cross in mezzo ma irraggiungibile per tutti.

49' Bel match a San Siro. Milan e Atalanta si affrontano a viso aperto.

45' Tutto è pronto. Fischio di Doveri: si riparte! Possesso Milan.

- Squadre in campo per la ripresa. Cambio per l'Atalanta: Sutalo prende il posto di Toloi.

Un gol fortunoso di Zapata (tanti, troppi rimpalli favorevoli in area) consente all'Atalanta di non chiudere il primo tempo in svantaggio. Buona la prestazione del Milan, che passa al 14esimo con una prodezza di Calhanoglu su punizione: destro magico e pallone all'incrocio. La Dea subisce il colpo, soprattutto dopo il calcio di rigore disinnescato da Donnarumma (sul dischetto Malinovskyi), ma trova il guizzo poco dopo la mezzora. Peccato! La squadra, comunque, è sul pezzo, nonostante l'emergenza.

46' Fine primo tempo.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

42' Match in equilibrio a San Siro.

38' Ammonizione per Toloi.

37' Calcio d'angolo per l'Atalanta: pallone in area, la retroguardia rossonera spazza via.

36' Ancora Zapata. L'attaccante dell'Atalanta sfonda in area, ma Donnarumma stavolta riesce a murarlo.

34' GOL DELL'ATALANTA! Gol di Zapata, che vince un paio di rimpalli in modo fortunoso e batte Donnarumma. Rete immeritata!

31' Calhanoglu colpisce la traversa con un tiro dalla distanza, ma Doveri ferma tutto: il dieci rossonero era in fuorigioco.

28' Cross dalla destra di Calabria e colpo di testa di Rebic: pallone sul fondo.

26' DONNARUMMA PARA!!! Sinistro di Malinovskyi e grande risposta di Gigio! Il Milan resta in vantaggio!

24' Calcio di rigore per l'Atalanta: fallo di Biglia (ammonito) su Malinovskyi. Doveri lo assegna dopo aver visionato le immagini al VAR.

20' Corner per il Milan: cross in mezzo, libera la difesa dell'Atalanta.

19' Il Milan ci riprova con Laxalt: rasoterra mancino e bella parata di Gollini, che si rifugia in angolo.

18' Milan con personalità contro l'Atalanta.

14' GOL GOL GOOOLLL!!! CALHANOGLU!!! Punizione dalla sinistra per il Milan: destro del dieci rossonero e pallone all'incrocio! Capolavoro!!!

12' L'Atalanta prova a fare la partita. Milan ordinato in campo.

8' Ancora Atalanta. Gomez ci prova con il mancino da fuori ma non inquadra la porta.

7' Punizione da ottima posizione per l'Atalanta: cross di Gomez, colpo di testa di Zapata e pallone che finisce alto sopra la traversa.

4' L'Atalanta ci prova da fuori: destro di De Roon e pallone che esce di un soffio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio di Doveri: si comincia! Primo pallone del match per l'Atalanta.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per l'Atalanta.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri ospitano l'Atalanta di Gasperini, una delle squadre più in salute del torneo. Milan in emergenza: mister Pioli, infatti, dovrà fare a meno di giocatori importanti come Romagnoli, Theo Hernandez e Bennacer (senza dimenticare Castillejo). Si preannuncia comunque, al di là delle assenze, una sfida scoppiettante. Noi, come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questo match, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Kjaer, Laxalt; Kessie, Biglia; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. A disp.: Begovic, A. Donnarumma, Duarte, Bonaventura, Brescianini, Krunic, Olzer, Paquetà, Castillejo, Colombo, Leao, Maldini. All.: Pioli

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. A disp.: Rossi, Sportiello, Sutalo, Czyborra, Palomino, Castagne, Bellanova, Tameze, Pasalic, Da Riva, Muriel, Colley. All.: Gasperini