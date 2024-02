live mn - Milan-Atalanta (1-1): il miglior Milan della stagione condannato da un episodio. E' pareggio a San Siro contro l'Atalanta

Il miglior Milan della stagione non va oltre l'1 a 1 contro l'Atalanta, che escluso l'episodio del rigore non ha praticamente fatto nulla, se non tanta fase difeniva. Non può che esserci rammarico fra i ragazzi di Stefano Pioli, che trascinati da un Leao stratosferico non sono riusciti a trovare il gol solo perché anche Carnesecchi si è voluto prendere questa sera la scena a San Siro con una prestazione sontuosa.

------

95' Finisce a San Siro. E' 1 a 1 fra il Milan e l'Atalanta.

93' Fallo di Ederson su Theo Hernandez. Orsato mostra il cartellino giallo anche al centrocampista dell'Atalanta.

90' Bravissimo Gabbia che interrompe il contropiede dell'Atalanda scippando la palla dai piedi di Scamacca, andato molto leggero sul primo controllo.

90' Sono cinque i minuti di recupero.

88' Cambio anche per l'Atalanta. Fuori Scalvini per infortunio, dentro Toloi.

88' Altro cambio per il Milan, il terzo della partita. Fuori Pulisic, dentro Okafor.

84' Il Milan insiste e la vuole vincere. Gli uomini di Pioli continuano infatti ad avere il pallino del gioco in mano, ma il gol non sembra arrivare.

79' Doppia clamorosa palla gol per il Milan, prima con Leao e poi con Giroud. Tutto fermo pero' per il fuorigioco inziale del portoghese.

78' Cambio anche nel Milan. Benancer lascia il posto a Musah.

78' Altro cambio nell'Atalanta, il quarto. Fuori Ruggeri, dentro HIen.

75' Ancora una volta Carnesecchi. Questa volta l'intervento del portiere dell'Atalanta è stato abbastanza semplice, ma Loftus-Cheek è comunque riuscito ad impensierire l'atalantino tirando un missile terra aria dal limite dell'area.

74' Leao questa sera è letteralmente incontenibile. Ancora una volta il Milan si è reso pericoloso a fronte di uno spunto del portoghese, che dopo un'azione personale ha trovato al limite dell'area Pulisic. L'americano, perso un tempo di gioco a seguito dello stop non perfetto, rientra sul sinistro, conclude in porta ma una deviazione salva Carnesecchi e l'Atalanta.

69' ANCORA OCCASIONE MILAN. Palla stupenda, di sinistro, di Leao, che trova in profonfità Pulisic che, con un controllo in corsa altrettanto bello, la colpisce troppo d'esterno mettendola sul fondo a fil di palo.

67' Semplicemente un fattore Rafael Leao, questa sera indiavolato. Stupendo l'uno-due con Adli, un po' meno la conclusione di Loftus-Cheek, che colpisce la palla talmente male al punto che finice in fallo laterale.

62' Terzo cambio della partita per l'Atalanta. Fuori Miranchuk dentro Scamacca.

60' GRANDE OCCASIONE PER IL MILAN! Carnesecchi letteralmente miracoloso sulla conclusione a botta sicura di Calabria.

58' Prima occasione del Milan in questo secondo tempo. Ricevuta la pallla al limite dell'area da Pulisic, Loftus-Cheek si è messo in proprio concludendo a rete ma non impensierendo più di tanto Carnesecchi, che prontamente blocca il pallone.

57' Primo cambio per il Milan di Stefano Pioli. Fuori Florenzi, dentro Calabria.

55' Secondo giallo della partita in casa Atalanta. Ammonito Lookman per proteste nei confronti dell'arbitro Orsato.

55' Sgaloppata di Leao alla Leao, che dopo aver lasciato sul posto Scalvini ha scambiato il pallone con Loftus-Cheek arrivando a crossare dal limite dell'area. Bravo Djimsiti ad allontanare.

50' Primi cinque minuti della seconda frazione di gioco andati. Meglio l'Atalanta, ma solo per quanto concerne il possesso palla.

45' Inizia la seconda frazione di gioco a San Siro. Si riparte dall'1 a 1 dei primi 45'.

Subito doppio cambio nell'Atalanta. Fuori Holm (ammonito) e l'ex De Ketelaere. Dentro Zappacosta e Lookman, che all'andata fece malissimo al Milan con una doppietta.

-----

Forse il miglior Milan della stagione non raccoglie quanto seminato in questa prima frazione di gioco. La formazione di Stefano Pioli sarebbe potuta infatti rientrare negli spogliaoti almeno in vantaggio, ma una sciocchezza di Giroud permette all'Atalanta di pareggiarla dal dischetto con il solito Koopmeiners. Ci si auspica una reazione imminente del Milan già a partire dai primissimi minuti del secondo tempo, anche perché non vincere oggi potrebbe significare tanto.

-----

48' Finisce il primo tempo a San Siro. E' 1 a 1 fra Milan ed Atalanta dopo i 45' minuti di gioco.

47' Orsato on fire, così come Leao, ammonito dopo essersi rivolto in maniera poco garbata al direttore di gara. La reazione del portoghese è stato conseguenza diretta ad un fallo subito da Holm, anche lui alla fine ammonito.

45' Tre minuti di recupero.

45' Grande chiusura difensiva di Adli su De Ketelaere, che aveva fatto ripartire il contropiede dell'Atalanta dopo un evidente fallo commesso proprio dal belga su Florenzi.

44' Il MIlan prova subito a reagire dopo il gol subito con un gran bel cross di Florenzi, che puntuale trova Giroud in mezzo all'area che pero' non riesce a colpire la palla di testa come avrebbe voluto.

43' Il primo giallo della partita è stato mostrato nei confronti di De Roon, che sulla trequarti stende un Theo Hernandez che stava viaggiando a 1000 all'ora.

41' GOL DELL'ATALANTA! Glaciale Koopmeiners dagli undici metri.

40' Rigore per l'Atalanta. Dal dischetto per la Dea si presenta Koopmeiners.

39' Contatto dubbio dentro l'area di rigore del Milan fra Giroud e Holm. Possibile rigore a favore dell'Atalanta, che fino ad adesso non si era praticamente mai resa pericolosa.

37' Scivolata in totale autostima di Theo Hernandez, che compie un intervento stratosferico su Holm addirittura all'interno della propria area di rigore.

35' Ancora Milan con Leao, che dopo una conclusione prontamente respinta dalla difesa avversaria protesta nei confronti del direttore di gara chiedendo un rigore per un presunto colpo con la mano di Holm. Per Orsato, ed il VAR, non c'è pero' niente.

32' Buona azione personale di Leao, in evidente fiducia dopo il gol. Il portoghese ha iniziato la sua cavalcata districandosi inizialmente per via centrali concludendo poi l'azione con un cross che pero' non è stato recapitato da nessuno dei suoi compagni presenti in area.

31' Il Milan cerca di abbassare leggermente i ritmi della partita rifiugiandosi nel suo porto sicuro: Mike Maignan. Il francese ha già infatti toccatto tantissime volte la palla in questa prima mezz'ora di gioco.

28' Il Milan insiste. Altro calcio d'angolo della partita, il 3 per i rossoneri, conquistato a seguito di un tiro di Theo Hernandez, deviato.

25' Problemi per Kolasinac. Il difensore bosniaco sta perdendo sangue nella zona dello zigomo dopo uno scontro aereo con Ruggeri. L'ex Arsenal dovrebbe pero' farcela senza troppi problemi e rimanere in campo.

19' Dopo essere riuscito a superare la pressione dell'Atalanta il Milan ha sfogato la propria manovra di gioco per via laterali, arrivando sul fondo con Florenzi che con un cross ha cercatodentro l'area di rigore Loftus-Cheek, che colpisce però senza troppa forza la sfera di gioco consegandola fra le braccia di Carnesecchi.

17' Milan in apnea. Dopo uno scivolone di Pulisic al limite dell'area rossonera, De Ketelaere ha prontamente recuperato il pallone offrendolo a Koopmeiners per il possibile 1 a 1, bravo Adli a chiudere e mandare la palla in calcio d'angolo.

16' Colpo di testa indolore di De Ketelaere su sviluppi di calcio d'angolo. Maignan blocca senza troppi problemi.

15' Primo calcio d'angolo della partita per l'Atalanta, con Gabbia che si è immolato sul pallone venendo colpito lì dove fa più male.

12' Doppia grande occasione per l'Atalanta, che per la prima volta dall'inizio della partita è riuscita a giocare a modo suo. Alla conclusione ci sono arrivati tre giocatori di Gasperini: prima De Roon, rimpallato, poi Holm col destro ed infine De Ketelaere. Il Milan si è pero' salvato con un semplice rinvio dal fondo.

10' Grande passaggio dalla trequarti di Adli, che con l'esterno prova a mandare in porta Bennacer non trovandolo di pochissimo.

7' Calcio d'angolo del Milan battuto da Florenzi. Scalvini allontana la sfera al limite dell'area dove un puntuale Theo Hernandez prova di controbalzo ad impensierire Carnesecchi non ottenendo pero' il risultato sperato.

6' Grande chiusura difensiva di Adli, che rimedia ad una precedente incomprensione con Loftus Cheek bloccando l'avanzata della Dea ancor prima che potesse effettivamente tramutarsi in qualcosa di pericolo.

2' GOOOOOOOLL DEEEL MIIILAAAAN!!! A cinque mesi dall'ultima volta Rafael Leao è tornato ad illuminare San Siro in campionato. Prima fa tunnel a Holm, poi supera con uno scavetto Scalvini per poi tirare una bordata sotto l'incrocio dei pali della porta difesa da Carnesecchi. E' subito 1 a 0 a San Siro.

1' Neanche 50 secondi ed il Milan è subito partito forte. Grande azione dei rossoneri, che partendo dalle retrovie con Adli è riuscito addiritturra ad arrivare al tiro col solito Giroud dopo essere passato prima per Florenzi, Pulisic, Bennacer e Theo.

1' Al via il posticipo della 26esima giornata di Serie A fra il Milan e l'Atalanta. Primo pallone della partita gestito dai rossoneri.

------

Dopo lo scivolone di Monza il Milan vuole tornare a vincere in campionato per blindare il terzo posto in classifica ed allontanare sempre di più le inseguitrici, che continuano a viaggiare a ritmi forsennati mettendo pressione alla formazione di Stefano Pioli. Fra queste rientra sicuramente l'Atalanta, la squadra più in forma del campionato insieme all'Inter, che questa sera sarà ospite a San Siro con l'auspicio di poter fare 3 su 3 in stagione contro il Milan. Si prospetta essere una sfida tirata ed avvicente, un po' come l'andata al Gewiss Stadium o il quarto di finale di Coppa Italia di un mese fa, motivo per il quale solo chi avrà più cinicità e nervi saldi riuscità ad avere la meglio sull'avversario. Per questo motivo non avrebbe alcun senso perdersi una partita di cartello come questa, che potrete seguire minuto per minuto grazie al live testuale di MilanNews.it

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Thiaw, Hernández; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Calabria, Jiménez, Kalulu, Kjær, Terracciano; Musah, Reijnders; Chukwueze, Okafor. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolašinac; Holm, de Roon, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners; Mirančuk, De Ketelaere. A disp.: Musso, Rossi; Bakker, Hateboer, Hien, Palomino, Tolói; Adopo, Pašalić, Zappacosta; Lookman, Scamacca, Touré. All.: Gasperini.

Arbitro: Orsato di Schio.