LIVE MN - Milan-Atalanta (2-0): Autogol di Musso e Messias, i rossoneri piegano la Dea a San Siro

Dopo tre successi consecutivi per 1-0, i rossoneri tornano alla vittoria con due gol di scarto. Un autogol di Musso e la rete di Messias piegano l'Atalanata a San Siro: rossoneri in grandissima forma. Ora la classifica sorride dopo il brutto mese di gennaio. Da sottolineare l'esordio stagionale di Ibrahimovic, mentre Leao e Krunic salteranno la gara di Firenze per squalifica.

94' Finisce qui! Il Milan vince 2-0!

91' Punizione di Boga, palla che colpisce in pieno la barriera.

90' Quattro minuti di recupero.

89' Fallo di Krunic su Boga, giallo per il bosniaco e salterà la Fiorentina.

87' Cambio nel Milan: fuori Messias e Leao, dentro Rebic e Saelemaekers.

86' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! GOOOOOOOOOO DEEELLL MILANNNNNN!!!!! Leao trova Messias in profondità, tocco sotto a superare Musso e palla che termina in rete. 2-0!

83' Triplo cambio nell'Atalanata: dentro Ruggere, Vorlicky e Polomino, fuori Zappacostta, Koopmainers e Scalvini.

80' Partita molto bloccata ora.

76' Prova a gestire il possesso l'Atalanta.

73' Doppio cambio nel Milan: fuori Brahim e Giroud, dentro De Ketelaere e Ibrahimovic.

71' MILAN AD UN PASSO DAL 2-0! Grandissima azione di Theo sulla sinistra, scarico per Leao, apertura per Messias che a due passi da Musso spara direttamente in curva.

69' Altra azione da manuale del calcio dei rossoneri, a fine azione Maehle affonda Leao in area ma per il direttore di gara non c'è nulla.

68' Cambio nell'Atalanta: fuori Lookman, dentro Muriel.

66' Fallo di Thiaw su Maehle, giallo per il tedesco.

65' Destro di Messias dal limite, Maehle sporca il tiro e rende la vita facile a Musso.

63' Cambio nell'Atalanta: fuori Ederson, dentro Boga.

61' INSISTE IL MILAN! Cross di Kalulu dalla destra, Brahim si trova al limite e calcia dopo un tocco. Deviazione e angolo per i rossoneri.

60' OCCASIONISSIMA MILAN! Grandissima azione dei rossoneri, Messias trova Diaz in profondità, tacco a servire Giroud che a tu per tu con Musso sbaglia.

58' Ammonito Gasperini per proteste.

56' Il Milan recupera un altro pallone sulla trequarti avversaria con Brahim, palla per Giroud che inciampa su stesso e perde il possesso.

55' Gara molto spezzettata in questo avvio di ripresa.

52' Punizione Atalanta con Koopmainers, palla che termina sul fondo.

49' L'Atalanta prova a sorprendere il Milan su punizione, ma Kalulu libera l'area.