LIVE MN - Milan-Atletico Madrid (1-0): Inizia la ripresa

45' Tutto è pronto. Fischio del direttore di gara: si riparte! Possesso per l'Atletico.

- Squadre in campo. Doppio cambio per l'Atletico: entrano De Paul e Renan Lodi, escono Carrasco e Hermoso.

Un grande Milan chiude in vantaggio il primo tempo (gol di Leao al minuto 20). La ripresa, però, si preannuncia complicata vista l'inferiorità numerica dei rossoneri, costretti a giocare in dieci a causa dell'espulsione di Kessie. Ci sarà da soffrire.

46' Il primo tempo finisce qui.

46' Grande occasione per l'Atletico Madrid, con Suarez che calcia dal cuore dell'area rossonera ma non inquadra la porta.

45' Ci sarà 1 minuto di recupero.

40' Cambio per l'Atletico Madrid: Joao Felix in campo al posto di Trippier.

38' Giocata super di Leao, che colpisce la traversa con una straordinaria rovesciata. Il portoghese era comunque in fuorigioco.

34' Cambio per il Milan: Tonali prende il posto di Rebic.

29' Clamoroso: Kessie viene ammonito per un fallo normalissimo. Scatta il cartellino rosso. Giallo anche a Rebic per proteste.

27' Angolo per l'Atletico: pallone fuori per Kondogbia, che ci prova al volo ma spedisce in Curva.

26' Calcio d'angolo per l'Atletico Madrid: traversone in area, Theo si rifugia di nuovo in corner.

25' Un grande Milan in questi primi venticinque minuti di gioco.

20' GOOOLLL!!! Azione prolungata di Diaz, che vede e serve Leao in area: Rafa incrocia con il destro e trova l'angolino. Gran gol!

19' Angolo per il Milan: cross in mezzo, Saelemaekers ci prova ma viene murato.

18' Palla gol per il Milan. Rebic, servito da Brahim Diaz, si presenta a tu per tu con Oblak ma si fa ipnotizzare dal portiere dell'Atletico.

17' Buona occasione per Diaz, che ci prova dal limite ma colpisce debolmente: nessun problema per Oblak.

15' Cartellino giallo per Kessie.

13' Tomori recupera palla sulla trequarti e poi ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione finisce ampiamente a lato.

9' Ritmi alti a San Siro, con il Milan che pressa tanto l'Atletico.

6' Il Milan fa la partita in questo avvio.

3' Calcio d'angolo per il Milan: i rossonero battono corto ma sprecano tutto.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del direttore di gara: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Atmosfera da brividi a San Siro.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli ospitano l'Atletico Madrid nella seconda giornata del Gruppo B di Champions League. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

LE FORMAZIONI:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Rebic. A disp.: Tatarusanu, Jungdal, Ballo-Toure, Tonali, Giroud, Kalulu, Florenzi, Maldini, Gabbia. All.: Pioli.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Felipe, Hermoso; Trippier, Kondogbia, Koke, Llorente, Carrasco; Correa, Luis Suarez. A disp.: Lecomte, Christian, De Paul, Joao Felix, Griezmann, Lemar, Lodi, Herrera, Cunha, Vrsaljko, Camus. All.: Simeone.