live mn Milan-Bologna (0-0): partiti! Italiano fa turnover, Conceiçao no

12' - Tomori si ferma di nuovo, l'inglese sembra non farcela.

11' - Azione d'attacco del Milan mal sfruttata da Jimenez che perde l'attimo per accentrarsi.

10' - Si sta giocando esclusivamente nella metà campo rossonera.

9' - Rientra in campo Tomori.

8' - Gioco fermo per consentire ai sanitari di curare Tomori.

7' - Problemi per Tomori che cade male nel tentativo di fare un retropassaggio.

5' - Dominguez ha già ingaggiato un duello con Tomori in questi primi minuti.

3' - Tomori e Gabbia pasticciano in area, recupera Dominguez e serve De Silvestri che calcia troppo debolmente per impensierire Maignan.

1' - Milan in maglia rossonera, calzoncini e calzettoni bianchi. Bologna in maglia bianca, canzoncini e calzettoni blu.

20.49 - PARTITI!

Amici di MilanNews.it, ben ritrovati per questo live testuale di Milan-Bologna, anticipo della 36ª giornata di Serie A e antipasto per quella che sarà la finale di Coppa Italia, il 14 maggio a Roma.

Nessun turnover da parte di Sergio Conceiçao che schiera la miglior formazione possibile, al netto di squalifiche e infortuni. Joao Felix prende il posto di Leao, squalificato e Loftus-Cheek quello di Fofana, infortunato.

Solo panchina per l'ex Davide Calabria nel Bologna. Vincenzo Italiano apporta qualche cambio rispetto all'ultima partita contro la Juventus: panchina per Lucumi, gioca Erlic al centro della difesa. Lykogiannis al posto di Miranda sulla corsia sinistra di difesa; Moro e Pobega per Ferguson e Odgaard; Dominguez per Cambiaghi. Panchina per Castro, non al meglio, assente Ndoye per infortunio,.

In vista della Festa della Mamma dell'l11 maggio, i calciatori del Milan scenderanno questa sera in campo contro il Bologna con i cognomi materni sulle maglie. Di seguito la lista completa: Gimenez Santiago Tomas "ZOLOTARCHUK"; Loftus-Cheek Ruben "CHEEK"; Jovic Luka "JOVIC"; Da Conceiçao Leao Rafael Lexandre "CONCEICAO"; Pulisic Christian "HARLOW"; Reijnders Tijjani "LEKATOMPESSY"; Maignan Mike Peterson "Y. MAIGNAN"; Hernandez Theo Bernard Fraçois "LAURENCE"; Jimenez Sanchez Alejandro "SANCHEZ"; Chukeuqeze Samuele Chimerenka "GEORGE"; Leite da Souza Junior Emerson Aparecido "T. FERREIRA"; Tomori Oluwafikayomi Oluwadamilola "SODIPO"; Florenzi Alessandro "SDOGATI"; Raveyre Noah Joseph Guy "PUGNERE"; Thiaw Malick "PÄIVÄRINTA"; Fofana Youssouf "DUENEBA"; Pavlovic Strahinja "PAVLOVIC"; Walker Kyle Andrew "AILMORE"; Bartesaghi Davide "POZZI"; Bondo; Warren Pierre "IBEBE"; Terracciano Filippo "BRAGA"; Gabbia Matteo "COLOMBO"; Sportiello Marco "CAPUANA"; Nava Lapo Francesco "BROGI"; Camarda Francesco "CIARAMICOLI"; Felix Sequeira Joao "CARLA FELIX"; Musah Yunus Dimoara "ABUBAKARI"; Bakumo Abraham Kevin Oghenetega Tamaraebi "UKUEKU"; ; Torriani Lorenzo "POZZOLI"; Sottil Riccardo "SPINELLI".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Loftus-Cheek, Reijnders, Theo Hernandez; Pulisic, Joao Felix; Jovic. A disp.: Sportiello, Torriani, Florenzi, Bartesaghi, Thiaw, Terracciano, Musah, Chukwueze, Gimenez, Abraham, Camarda. All. Sergio Conceiçao

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Erlic, Beukema, Lykogiannis; Freuler, Moro, Pobega; Orsolini, Dallinga, Dominguez. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Castro, Calabria, Casale, El Azzouzi, Ferguson, Aebischer, Lucumi, Cambiaghi, Miranda, Fabbian. All. Vincenzo Italiano.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

ASSISTENTI: Preti e Di Iorio.

IV UOMO: Giua.

VAR: Chiffi.

AVAR: Paterna.