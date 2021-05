LIVE MN - Milan-Cagliari (0-0): rossoneri deludenti, che occasione sprecata...

- Il Milan non è andato oltre lo 0-0 contro il Cagliari e ha sprecato così la grandissima occasione di assicurarsi il pass per la prossima Champions League: ora sarà decisiva la sfida di domenica prossima sul campo dell'Atalanta. Brutta prestazione dei rossoneri che hanno sbagliato tanto e non hanno saputo portare a casa i tre punti contro una squadra già salva. Grande delusione per il Diavolo che ora si giocherà tutto nell'ultima giornata di campionato sul difficilissimo campo di Bergamo.

95' Fine del match.

93' Sponda in area di Mandzukic per Castillejo, che controlla e calcia di sinistro, Godin devia di testa in angolo.

91' Castillejo prova la conclusione da fuori area, pallone fuori di poco.

90' Cinque minuti di recupero.

89' Pioli tenta il tutto per tutto con Mandzukic al posto di Calhanoglu.

88' Punizione per il Milan dalla destra: cross di Calhanoglu, Nandez libera di testa.

80' Ultimi dieci minuti di partita.

76' Il Milan ci sta provando, ma continua a faticare parecchio a creare vere occasioni da gol.

69' Leao parte largo a destra e mette un bel pallone per Castillejo che però arriva con un attimo di ritardo sul secondo palo.

67' Calhanoglu ci prova dalla distanza ma colpisce malissimo e la palla finisce altissima.

66' Spunto di Rebic sulla sinistra, cross sul secondo palo per Castillejo che in allungo calcia alto sopra la traversa.

64' Altro calcio d'angolo per i sardi, il settimo della loro partita: cross in area ancora per Godin, Donnarumma si supera e salva ancora una volta il Milan.

62' Corner per il Cagliari: cross dalla destra di Marin, Godin salta più in alto di tutto, ma il suo colpo di testa finisce ampiamente a lato.

58' Cartellino giallo per Calabria.

57' Seconda sostituzione nel Milan: esce Diaz, entra Castillejo.

54' Grande occasione per il Cagliari: cross di Joao Pedro e colpo di testa da ottima posizione di Pavoletti, Donnarumma salva il risultato.

53' Tre corner di fila per il Milan, ma i rossoneri non riescono a creare pericoli dalle parti di Cragno.

52' Angolo per il Milan: Pavoletti mette fuori di testa, Calabria prova la conclusione al volo, pallone alto sopra la traversa.

47' Ecco com'è cambiata la trequarti del Milan con l'ingresso di Leao: a destra c'è Diaz, Calhanoglu al centro e il portoghese a sinistra. Il centravanti è sempre Rebic.

46' Nandez ci prova dalla distanza, pallone altissimo.

45' Al via la ripresa!!!

- Sta per iniziare il secondo tempo con una novità importante nel Milan: fuori Saelemaekers, dentro Leao.

- Il primo tempo del match si è concluso senza gol. Il Milan è apparso piuttosto contratto in questi primi 45 minuti: tanti errori e poche occasioni create dagli uomoni di Pioli che stanno sentendo l'importanza del match. Il Cagliari si è difeso tutto nella sua metà campo, ma ha creato comunque qualche pericolo dalle parti di Donnarumma. Serve un altro Milan nella ripresa per portare a casa i tre punti decisivi per la qualificazione alla prossima Champions League.

46' Fine primo tempo.

46' Punizione per i rossoneri, sul pallone c'è Calhanoglu: destro potente del numero 10 rossonero, ma la barriera devia in corner.

45' Un minuto di recupero.

45' Giallo per Carboni che mette giù Diaz poco prima di entrare in area di rigore. Punizione da posizione molto interessante per il Milan.

41' Punizione per il Milan da circa 25 metri: tocco per Theo Hernandez che prova il sinistro, pallone alto.

40' Ripartenza in solitaria di Bennacer che viene fermato al limite dell'area da Marin che viene ammonito da Massa.

39' Rossoneri in difficoltà in questa fase del match. Il Cagliari è più reattivo e si sta facendo vedere con frequenza dalle parti di Donnarumma.

36' Cagliari pericoloso con Joao Pedro che riceve palla in area e prova a servire Pavoletti, fondamentale l'intervento di Calabria che anticipa l'attaccante rossoblu in angolo.

33' Cartellino giallo per Kjaer per un fallo su Joao Pedro.

31' Grande conclusione dalla distanza di Calabria, pallone che sfiora l'incrocio dei pali.

25' Passano i minuti ma non cambia la trama del match: Milan che fa la partita, il Cagliari si difende con tutti gli uomini.

19' Corner per il Milan: cross in area di Calhanoglu, la palla arriva fuori area a Saelemaekers che prova il destro al volo, pallone alto sopra la traversa.

18' Milan vicino al gol con Saelemaekers: errore in disimpegno di Nandez, Calhanoglu serve il belga che calcia dal limite dell'area, ma è bravo Cragno a deviare la sua conclusione sopra la traversa.

16' Il Milan sembra un po' contratto in questa prima fase della partita, l'importanza del match si fa sentire.

10' Ritmi bassi in questo avvio di partita: il Milan fa la partita, il Cagliari si difende nella sua metà campo.

7' Cross dalla sinistra di Lykogiannis che cerca Pavoletti in area, perfetto intervento in anticipo di Kjaer che allontana il pericolo.

4' Prima conclusione del Milan con Rebic che combina bene al limite dell'area con Diaz, ma il suo tiro con il destro finisce a lato.

0' Inizia il match: primo pallone per il Cagliari!!!

- Le squadre sono schierate in mezzo al campo: Milan in campo con la nuova prima maglia della prossima stagione (maglia rossonera e calzoncini neri), mentre il Cagliari giocherà con divisa e pantaloncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra pochi minuti il Milan scenderà in campo contro il Cagliari nel match valido per la 37^ giornata di campionato. Con una vittoria, la squadra di Pioli sarebbe aritmeticamente qualificata alla prossima Champions League. Davanti ci sarà la formazione sarda che, dopo il pari di oggi del Benevento contro il Crotone, è invece matematicamente salva. Restate con noi per non perdervi nemmeno un'emozione di questa sfida!!!

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN: G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz,Calhanoglu, Rebic. A disposizione: Tatarusanu, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Hauge, Krunic, Meite, Tonali, Leao, Maldini, Mandzukić. All. Pioli.

CAGLIARI: Cragno, Ceppitelli, Godin, Carboni, Nández, Deiola, Marin, Lykogiannis, Nainggolan, João Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Asamoah, Rugani, Zappa, Tramoni, Duncan, Simeone, Cerri, Sottil. All. Semplici.