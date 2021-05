LIVE MN - Milan-Cagliari: la squadra è arrivata allo stadio. Le formazioni ufficiali

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Hakan Calhanoglu, Rebic. All.: Pioli.

19.39 - Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari, gara in programma tra pochi minuti allo Stadio San Siro. Queste le scelte di Pioli e Semplici:

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz,Calhanoglu, Rebic. A disposiz Tătărușanu, Dalot, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Hauge, Krunić, Meïte, Tonali, Leão, Maldini, Mandžukić. All. Pioli

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno, Ceppitelli, Godin, Carboni, Nández, Deiola, Marin, Lykogiannis, Nainggolan, João Pedro, Pavoletti. A disposiz: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Klavan, Asamoah, Rugani, Zappa, Tramoni, Duncan, Simeone, Cerri, Sottil. All. Semplici

19.16 - Secondo quanto documentato dalle immagini esclusive di Milannews.it, il Milan è arrivato allo Stadio San Siro pochi minuti fa in vista della partita con il Cagliari. La squadra rossonera è attesa da una prova importante contro i sardi e l'entusiasmo dei tifosi lo testimonia. Questo il filmato girato da Antonio Vitiello.

19.14 - Anche se non sarà il suo debutto ufficiale, considerato che è stata sulle spalle delle giocatrici della squadra femminile nella gara con il Sassuolo, questa sera la nuova maglia rossonera sarà vestita per la prima volta da Rebic e compagni. Dopo averla presentata in settimana, quindi, come di consueto il Milan vestirà per le ultime due gare la nuova divisa, quella del 2021-22 con un rosso acceso e righe nere di diversa grandezza.

18.45 - Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello, inviato a San Siro per Milannews.it, sono presenti già diversi tifosi fuori dallo stadio per caricare la squadra in vista della gara di stasera. Grande vicinanza, quindi, del tifo rossonero verso i ragazzi di Pioli.

18.25 - Nella gara di questa sera due brillanti prodotti del settore giovanile rossonero taglieranno importanti traguardi personali. Se Donnarumma raggiungerà le 250 presenze con il Milan, Calabria toccherà quota 150 apparizioni con la casacca del Diavolo.

17.55 - Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha riportato della gioia del Cagliari a salvezza raggiunta e di alcune possibili novità di formazione per i sardi. Queste le sue parole: "Il Cagliari era nelle stanze ad aspettare la riunione tecnica e stavano guardando la partita tra Benevento e Crotone. I giocatori, al pareggio di Simy, sono esplosi e hanno festeggiato con grande felicità. Da quello che abbiamo capito, quindi, potrebbero cambiare diverse scelte di formazione per la gara di questa sera avendo cambiato valenza. Potrebbe trovare spazio, quindi, qualche giocatore che ha giocato un po' di meno"

17.29 - Il Cagliari verrà a giocare a San Siro con Pavoletti - favorito su Simeone e Cerri - spalla d'attacco di Joao Pedro. Mister Semplici proporrà un 3-5-1-1 con Nainggolan che si alzerà anche sulla trequarti.

17.10 - Si è conclusa da poco la sfida fra Benevento-Crotone, match è terminato 1-1 con le reti di Lapadula e Simy nel finale. Con il pareggio del Benevento, il Cagliari si è matematicamente salvato garantendosi un altro anno in Serie A. Questa sera, quindi, i sardi affronteranno il Milan con la certezza di aver raggiunto già il proprio obbiettivo.

16.50 - Dopo la vittoria esterna contro il Torino, il Milan riparte dalle proprie mura domestiche. Domenica, alle ore 20.45, infatti, c'è in programma a San Siro il match contro il Cagliari, decisivo in ottica Champions League. La partità sarà in diretta su Sky Sport Serie A (canali 201,202, 251).

16.18 - I diffidati di entrambe le squadre. Per il Milan i diffidati sono Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu, Dalot e Rebic, mentre per il Cagliari il solo Joao Pedro.

15.50 - La partita di andata fra Cagliari e Milan giocata nel capoluogo sardo, terminò 0-2 per i rossoneri grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic.

15.27 - Per la sfida odierna contro il Cagliari il grande assente sarà Zlatan Ibrahimovic a causa di un infortunio al ginocchio. Lo svedese comunque sarà presente a San Siro per stare accanto alla squadra in una partita fondamentale per la stagione dei rossoneri.

15.05 - Come riporta la redazione di Opta, l’ultima rete di Simon Kjaer in Serie A risale a dicembre 2009 quando vestiva la maglia del Palermo, proprio contro il Cagliari.

14.50 - Per la partita tra Milan e Cagliari è stato scelto Massa. Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli-Alassio

IV uomo: Manganiello

VAR: Valeri

AVAR: Preti

14.35 - Autore di una grandissima stagione, Davide Calabria, con la probabile presenza nel match di questa sera contro il Cagliari, raggiungerà la 150ª presenza in tutte le competizioni con la maglia rossonera. A riportalo è la redazione di Opta.

14.10 - Sono 23 i calciatori convocati dall'allenatore del Cagliari Leonardo Semplici per la sfida di questa sera contro il Milan, gara valida per la 37esima giornata di Serie A.

Portieri - Aresti, Cragno, Vicario.

Difensori - Godin, Tripaldelli, Klavan, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Carboni.

Centrocampisti - Nainggolan, Marin, Deiola, Tramoni, Nandez, Duncan.

Attaccanti - Simeone, Joao Pedro, Cerri, Pavoletti, Sottil.

13.45 - Hakan Calhanoglu è il giocatore che ha creato più occasioni in questo campionato (95): il giocatore del Milan che ha fatto meglio in un singolo campionato da quando Opta raccoglie questo dato - nel 2004/05 - è stato Suso nel 2018/19 (98).

13.30 - Tra la telenovela rinnovo e il vicinissimo approdo alla prossima Champions League, c'è un... record. Con la probabile presenza contro il Cagliari, infatti, Gigio Donnarumma metterà a referto la presenza numero 250 con il Milan in tutte le competizioni a soli 22 anni. Lo riporta Opta.

13.15 - Come appreso dalla nostra redazione, Matteo Gabbia non è stato convocato da mister Pioli per il match contro il Cagliari per una lesione del muscolo retto femorale destro.

13.00 - Rossoneri in campo a San Siro per la 37° giornata di Serie A contro il Cagliari, stasera alle 20.45. Questo l'elenco dei giocatori a disposizione di Mister Pioli:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.

