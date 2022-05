LIVE MN - Milan campione d'Italia! Tra poco l'arrivo della squadra in sede. Gazidis: "Abbiamo fatto qualcosa di speciale, con un mister speciale"

18.03 - Continua la festa della squadra, anche con la dirigenza rossonera. Ivan Gazidis, A.D. rossonero, ha incontrato alcuni sponsor del club di via Aldo Rossi a Casa Milan. Durante questo breve incontro, il dirigente milanista ha commentato così la vittoria dello scudetto: "Ce l’abbiamo fatta tutti insieme. Abbiamo fatto qualcosa di speciale, con un mister speciale".

17.58 - Aumenta la folla di tifosi davanti a Casa Milan. Ad attendere la squadra fuori dalla sede rossonera, infatti, ci sono oltre 15mila tifosi, più carichi che mai dopo la vittoria dello scudetto.

17.56 - Prima della festa con i tifosi presenti fuori da Casa Milan, nella sede rossonera c'è stato un incontro tra la squadra e la dirigenza con i dipendenti per festeggiare lo scudetto: secondo quanto riferisce Sky, durante questo incontro, al quale hanno partecipato anche Paul e Gordon Singer, ci sono stati i discorsi di Ivan Gazidis, di Stefano Pioli e di Zlatan Ibrahimovic e ad un certo punto è partito anche il coro "Pioli is on fire".

17.35 - Davanti a Casa Milan cresce l'attesa per il Milan. Continuano ad arrivare i tifosi per portare avanti i festeggiamenti iniziati ieri subito dopo la vittoria dello scudetto. La squadra dovrebbe arrivare nella sede rossonera attorno alle 18.

Dopo la grande gioia di ieri per lo scudetto vinto, i festeggiamenti non finiscono. Con il live testuale della nostra redazione, con immagini e video sui nostri profili social, potrete vivere i migliori momenti delle festa di oggi pomeriggio, che vedrà i rossoneri partire con il pullman scoperto da Casa Milan fino in Piazza Duomo.