LIVE MN - Milan-Chelsea, le ufficiali: Krunic titolare, confermato Gabbia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

UFFICIALE MILAN (4-3-2-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer, Krunic; Leao, Brahim Diaz; Giroud. All.: Pioli. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Coubis, Ballo-Touré, Pobega, Rebic, Origi, Messias.

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa; Chalobah, Thiago Silva, Koulibaly; James, Kovacic, Jorginho, Chilwell; Sterling, Mount; Aubamayang. All: Potter. A disposizione: Bettinelli, Mendy, Pulisic, Loftus-Cheek, Broja, Zakaria, Gallagher, Azpilicueta, Havertz, Chukwuemeka, Cucurella.

19.25 - Milan appena uscito dall'hotel in direzione San Siro. Questa era la sfida con il Chelsea.

18.45 - Secondo le ultime indiscrezioni di formazione, Stefano Pioli dovrebbe affidarsi ancora una volta a Olivier Giroud in attacco. Il bomber francese in questo avvio di stagione ha davvero fatto gli straordinari: se dovesse questa sera partire dal primo minuto, sarebbe la tredicesima titolarità consecutiva del numero 9 tra Milan e Francia. Il filotto è iniziato la terza giornata di campionato nella sfida tra Milan e Bologna, gara in cui ha anche segnato il suo primo gol stagionale.

18.15 - Infortunatosi nella gara d'andata contro il Milan, Fofana non farà parte del match di questa sera. Assieme a lui out anche Ziyech e Kante.

17.50 - Il Chelsea è arrivato in questi istanti a Milano, in vista della sfida di Champions League di domani sera contro il Milan. La squadra di Potter si dirigerà ora a San Siro per la pitch inspection e la conferenza stampa del manager del Blues, prevista per le 19:30. Di seguito la lista dei convocati per la squadra londinese:

Kepa Arrizabalaga

Jorginho

Thiago Silva

Mateo Kovacic

Pierre-Emerick Aubameyang

Christian Pulisic

Ruben Loftus-Cheek

Marcus Bettinelli

Trevoh Chalobah

Edouard Mendy

Raheem Sterling

Armando Broja

Mason Mount

Denis Zakaria

Ben Chilwell

Conor Gallagher

Reece James

Kalidou Koulibaly

Cesar Azpilicueta

Kai Havertz

Carney Chukwuemeka

Marc Cucurella

17.21 - Gli indizi che il passo falso di mercoledì potessero essere solo il frutto di una serata storta ci sono tutti: nella partita di campionato infatti il Milan, impegnato contro la Juventus di Allegri, si è imposto dominando con il risultato di 2-0. Martedì sera il Milan si tufferà nella seconda parte del girone di Champions League, che al momento vede il Salisburgo in testa con 5 punti, poi la coppia Chelsea-Milan a 4 e la Dinamo Zagabria fanalino di coda, ma con 3 punti. Girone serratissimo, al contrario delle previsioni.

17.00 - Si giocherà il giorno 11 ottobre, sarà la 13ma volta nella storia del Milan. Finora 5 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. Un solo precedente in campo europeo, risalente alla Coppa delle Coppe 1967-68, quando il Milan pareggiò 1-1 in casa del Levski Sofia, con gol di Sormani e di Asparuhov. L'ultima partita giocata l'11 ottobre risale alla stagione 1987-88 quando il Milan pareggiò per 11 in casa della Sampdoria, con gol di Gullit per il Milan e di Vialli per la Samp. L'ultima vittoria è sempre contro la Sampdoria, ma in casa, nel 1970, per 3-1 (doppietta di Villa e gol di Benetti per i rossoneri, Salvi per la Sampdoria). L'ultima sconfitta è addirittura del 1931, quando il Milan perse in casa della Juventus per 2-0 (gol di Orsi e Ferrari).

16.20 - Sempre su Milan-Chelsea, i rossoneri battono i blues in Youth League. 3-1 per la squadra di Abate, a segno Alesi, doppietta per lui, e il subentrato Longhi.

16.02 - Arbitrerà il tedesco Siebert, che ha un solo precedente con il Milan, risalente all'Europa League 2020-21: il Milan si impose per 1-0 in casa dello Sparta Praga in quell'occasione, con gol di Jens Petter Hauge.

15.34 - Anche Fikayo Tomori ha parlato a SportMediaset in vista della partita di questa sera contro il Chelsea. Le sue parole: “San Siro quando è pieno, è difficile per gli avversari. Dobbiamo cambiare la prestazione ovviamente rispetto all’andata e l’atteggiamento: sappiamo di non aver giocato bene e vogliamo cancellare la prestazione di settimana scorsa. Abbiamo un’opportunità per farlo”.

14.59 - Nizaar Kinsella, giornalista vicino al Chelsea dell'Evening Standard ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it in vista della sfida di questa sera tra Milan e Chelsea. Il collega si è concentrato su quello che potrebbe essere il principale duello della gara, tra Theo Hernandez e Reece James, saltato nella partita di andata per l'indisponibilità del rossonero: "Mi aspetto un duello brillante e importante dal punto di vista tattico, visto che James ha dominato la partita di Londra. James è probabilmente il miglior giocatore del Chelsea ora, con N'Golo Kante sempre infortunato, ed è stato costante per tutta la stagione. Il Milan deve fare molta attenzione a un giocatore che ha doti fisiche uniche e grande qualità; la squadra di Pioli però ha i suoi migliori giocatori che giocano proprio nel suo lato di campo e che possono quindi creargli problemi. Con Theo e Leao sarà una bella sfida, una battaglia importante che James apprezzerà, visto che a volte trova le partite troppo facili. Si tratta di un vero e proprio test per un giocatore di alto livello".

14.35 - Questa la squadra arbitrale per Milan-Chelsea:

Arbitro: Daniel Siebert (GER)

Assistenti: Jan Seidel (GER) – Rafael Foltyn (GER)

IV: Daniel Schlager (GER)

VAR: Marco Fritz (GER)

AVAR: Harm Osmers (GER)

14.05 - Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista della sfida contro il Chelsea. Queste le sue parole: “Se commetti determinati errori hai grandi avversari con grande qualità che ne approfittano. Il livello tecnico e di scelte, di compattezza di squadra e di gestione di determinate situazioni deve essere di alto livello. Leao continua a essere il nostro giocatore importante per la nostra fase offensiva ed è determinante. Abbiamo giocato solo tre partite in Champions ma è giusto aspettarsi prestazioni importanti da un giocatore con le sue qualità e il suo talento”

13.15 - Il Milan si è trovato questa mattina all'Hotel Melià nei pressi dello stadio di San Siro per il ritiro pre gara. Torna tra i convocati Junior Messias mentre è assente Charles De Ketelaere. Sandro Tonali si è fermato con alcuni tifosi per scattare alcune foto: QUI il video.

12.46 - Sarà la settima sfida per il Milan al Chelsea. Finora una sola vittoria rossonera, 3 pareggi e due sconfitte. A San Siro si contano tre precedenti: il primo fu la vittoria nel 1966 in Coppa delle Fiere per 2-1 (gol di Amarildo e Rivera per il Milan, e Graham per il Chelsea). Al ritorno finì 2-1 per i blues, e fu necessaria una gara di spareggio dopo il 2-1 casalingo; lo spareggio, giocato a Milano, finì 1-1, all'epoca non c'erano rigori o supplementari, e si tirò lamoneta: la spuntò il Chelsea. Il terzo precedente risale all'ultima volta in cui Milan e Chelsea furono accoppiate dalla sorte, nel girone di Champions League 1999/2000. A Milano finì 1-1 con gol di Bierhoff per il Milan e Wise per il Chelsea, era il 26 Ottobre 1999. QUI tutte le statistiche del match a cura di magliarossonera.it.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta testuale di accompagnamento verso Milan-Chelsea di questa sera, match valido per il quarto turno del girone E di Champions League. Dopo la brutta sconfitta a Londra di una settimana fa, i rossoneri vogliono rifarsi e guadagnare altri punti per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi. Rimate con noi e il nostro live, vi accompagneremo fino al fischio d'inizio con informazioni e curiosità sul match.