Fonte: dal nostro inviato, Francesco Finulli

I giocatori del Milan si stanno ritrovando in questi minuti presso l'Hotel Melià di Milano per il ritiro in vista del match di stasera contro il Chelsea. Questo il video girato dall'inviato di Milannews.it dell'arrivo di Sandro Tonali che saluta i tifosi presenti e si ferma per fare alcune foto insieme a loro: