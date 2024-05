VIDEO MN - Addio Pioli: ecco come lo saluteranno i tifosi del Milan

Nelle prossime ore verrà ufficializzato l'addio di Stefano Pioli. Come lo saluteranno i tifosi milanisti sabato sera in occasione dell'ultima gara stagionale contro la Salernitana a San Siro? L'inviato di Milannews.it lo ha chiesto ai supporters rossoneri, la maggior parte dei quali verranno allo stadio per ringraziarlo, in primis per lo scudetto vinto dal suo Milan nella stagione 2021-2022.

Questi i numeri di Stefano Pioli sulla panchina del Milan:

NUMERO PANCHINE: 239

VITTORIE: 132

PAREGGI: 55

SCONFITTE: 52

GOL FATTI: 434

GOL SUBITI: 279