VIDEO MN - Presentazione Trofeo Italo Galbiati: l'arrivo di Camarda

E' in corso in questi minuti presso l'Auditorium Allianz di Milano la presentazione della prima edizione del Trofeo Italo Galbiati, storico ex collaboratore tecnico di Fabio Capello. Tra gli ospiti della serata c'è anche Francesco Camarda, giovane attaccante della Primavera del Milan che ha già esordito anche in prima squadra.

Ecco il video del suo arrivo girato dall'inviato di Milannews.it: