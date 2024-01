VIDEO MN - L'arrivo di Filippo Terracciano alle visite mediche con il Milan

Pochi istanti fa, Filippo Terracciano è arrivato presso la clinica La Madonnina di Milano per svolgere le visite mediche di rito con il Milan che nei giorni scorsi ha trovato un accordo con il Verona: ai veneti andranno 4,5 milioni più 1 di bonus e il 10% della futura rivendita. Più tardi, l'esterno italiano è atteso a Casa Milan per la firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per i prossimi quattro anni e mezzo.

L'arrivo di Terracciano era stato confermato ieri da Geoffrey Moncada a Sky prima del match contro l'Empoli: "Lo seguiamo da due anni. E' un jolly della difesa, può fare il terzino destro, sinistro e anche la mezzala. E' un profilo che ha giocato tanto, ha un bel fisico, siamo contenti".