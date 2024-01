VIDEO MN - L'arrivo in hotel a Milano di Matija Popovic, ora la firma col Milan

vedi letture

Dopo essere sbarcato a Malpensa, Matija Popovic, attaccante classe 2006, è arrivato in un hotel nel centro di Milano. Svincolato dal Partizan Belgrado, il serbo, che ieri ha compiuto 18 anni, è in Italia per definire gli ultimi dettagli del suo trasferimento al Milan a parametro zero. Una volta formalizzato l'accordo definitivo, il giocatore svolgerà le visite mediche di rito e poi firmerà il suo nuovo contratto con il Diavolo di cinque anni. Popovic andrà ad occupare l'ultimo slot da extracomunitario rimasto.