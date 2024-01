VIDEO MN - Terracciano è arrivato al Centro Ambrosiano per l'idoneità sportiva

Come testimonia il video girato dall'inviato di Milannews.it, Filippo Terracciano, che questa mattina ha svolto le visite mediche con il Milan presso la clinica La Madonnina, è arrivato poco fa al centro medico Ambrosiano per ottenere l'idoneità sportiva. Il passo successivo sarà la firma del contratto a Casa Milan. Terracciano arriva dal Verona per 4,5 milioni di euro più uno di bonus, con i veneti che hanno mantenuto anche il 10% sulla futura rivendita.